उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर बरसी आसमानी आफत, नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि, सीएम धामी ने डीएम को किया फोन
उत्तराखंड में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. अब उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि की सूचना आई है.
उत्तरकाशी: उत्तराखंड में आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है. उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि की सूचना मिली है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि की घटना का संज्ञान लिया. उन्होंने ट्विटर पर जानकारी शेयर करते हुआ कहा कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए.
सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक जिला प्रशासन, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने और हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है. ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं.
जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम की बताई जा रही है. देवलसारी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद अचानक से पानी का सैलाब आया. इस सैलाब में नौगांव और आसपास के गांवों में पानी के साथ मारी मलबा भी आया. ग्रामीणों के अनुसार तेज गर्जना के साथ अचानक भारी मात्रा में पानी बहने लगा, जिससे खेतों, सड़कों और कुछ घरों में भी पानी घुस गया. हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. लेकिन स्थिति को देखते हुए लोग बेहद सतर्क हैं. पुलिस बल पूरी तरह से सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रही है. पुलिस लोगों को लगातार जागरूक कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रही है.
प्रशासन ने मौके पर एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन की टीमें और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी तैनात किया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है और राहत सामग्री तैयार रखी गई है.
बता दें कि उत्तराखंड के लिए बीता अगस्त का महीना आपदा के लिहाज से काफी संकट भरा रहा है. बीते महीने पांच अगस्त को ही उत्तरकाशी जिले के धराली में खीर गंगा में पानी का सैलाब का आया था. इस आपदा में पूरा धराली बाजार बर्बाद हो गया. इस आपदा में करीब 65 लोग लापता हुए थे, जिनकी खोजबीन में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है. धराली बाजार करीब 40 फीट मलबे के नीचे दब गया था.
वहीं धराली के बाद चमोली जिले के थराली में भारी बारिश के काफी नुकसान हुआ था. इस आपदा में भी दो लोगों की मौत हुई थी. वहीं कई लोग घायल हुए थे. इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल जिले में भी 6 अगस्त को भारी बारिश के कारण पांच नेपाली मजदूर बह गए थे. वहीं दो महिलाओं की भी मौत हुई थी.
इसी तरह उत्तराखंड के लिए अगस्त का महीना काफी मुश्किल भरा रहा था. उम्मीद का जा रही थी कि सितंबर में मौसम थोड़ी राहत देगा और लोगों को बारिश से कुछ राहत मिलेगी. रुद्रप्रयाग जिले में तो शनिवार को मौसम साफ होने के बाद बदरीनाथ और केदारनाथ यात्रा को भी शुरू कर दिया गया था. वहीं सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को भी आज फिर चालू कर दिया गया था, लेकिन इसी बीच शाम को उत्तरकाशी जिले के नौगांव में अतिवृष्टि की घटना सामने आ गई.
