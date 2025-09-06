ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर बरसी आसमानी आफत, नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि, सीएम धामी ने डीएम को किया फोन

उत्तराखंड में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही है. अब उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि की सूचना आई है.

Etv Bharat
नौगांव क्षेत्र में आई आसमानी आफत (फोटो- स्थानीय निवासी)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 6:30 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 7:10 PM IST

4 Min Read

उत्तरकाशी: उत्तराखंड में आसमानी आफत कम होने का नाम नहीं ले रही है. उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि की सूचना मिली है. सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि की घटना का संज्ञान लिया. उन्होंने ट्विटर पर जानकारी शेयर करते हुआ कहा कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में अतिवृष्टि की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी से तत्काल वार्ता कर राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए.

सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक जिला प्रशासन, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ के दल प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाने और हर संभव मदद में किसी भी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है. ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं.

जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम की बताई जा रही है. देवलसारी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद अचानक से पानी का सैलाब आया. इस सैलाब में नौगांव और आसपास के गांवों में पानी के साथ मारी मलबा भी आया. ग्रामीणों के अनुसार तेज गर्जना के साथ अचानक भारी मात्रा में पानी बहने लगा, जिससे खेतों, सड़कों और कुछ घरों में भी पानी घुस गया. हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है. लेकिन स्थिति को देखते हुए लोग बेहद सतर्क हैं. पुलिस बल पूरी तरह से सतर्क है और प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रही है. पुलिस लोगों को लगातार जागरूक कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे रही है.

uttarakhand
उत्तरकाशी में फिर बरसी आसमानी आफत (फोटो- स्थानीय निवासी)

प्रशासन ने मौके पर एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन की टीमें और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को भी तैनात किया है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को सक्रिय कर दिया गया है और राहत सामग्री तैयार रखी गई है.

बता दें कि उत्तराखंड के लिए बीता अगस्त का महीना आपदा के लिहाज से काफी संकट भरा रहा है. बीते महीने पांच अगस्त को ही उत्तरकाशी जिले के धराली में खीर गंगा में पानी का सैलाब का आया था. इस आपदा में पूरा धराली बाजार बर्बाद हो गया. इस आपदा में करीब 65 लोग लापता हुए थे, जिनकी खोजबीन में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है. धराली बाजार करीब 40 फीट मलबे के नीचे दब गया था.

वहीं धराली के बाद चमोली जिले के थराली में भारी बारिश के काफी नुकसान हुआ था. इस आपदा में भी दो लोगों की मौत हुई थी. वहीं कई लोग घायल हुए थे. इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल जिले में भी 6 अगस्त को भारी बारिश के कारण पांच नेपाली मजदूर बह गए थे. वहीं दो महिलाओं की भी मौत हुई थी.

इसी तरह उत्तराखंड के लिए अगस्त का महीना काफी मुश्किल भरा रहा था. उम्मीद का जा रही थी कि सितंबर में मौसम थोड़ी राहत देगा और लोगों को बारिश से कुछ राहत मिलेगी. रुद्रप्रयाग जिले में तो शनिवार को मौसम साफ होने के बाद बदरीनाथ और केदारनाथ यात्रा को भी शुरू कर दिया गया था. वहीं सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा को भी आज फिर चालू कर दिया गया था, लेकिन इसी बीच शाम को उत्तरकाशी जिले के नौगांव में अतिवृष्टि की घटना सामने आ गई.

पढ़ें---

Last Updated : September 6, 2025 at 7:10 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CLOUDBURST NAUGAONUTTARAKHAND CLOUDBURSTउत्तरकाशी में फटा बादलनौगांव क्षेत्र बादल फटाCLOUDBURST IN UTTARKASHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.