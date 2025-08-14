नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में गुरुवार को बादल फटने और बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति पीएम नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं. स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. बचाव और राहत कार्य जारी हैं. जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी."

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात कर किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद पैदा हुए हालात के बारे में जानकारी ली और उन्हें लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

अधिकारियों ने बताया कि सुदूरवर्ती चशोटी गांव में बादल फटने से 22 लोगों की मौत हो गई तथा भारी नुकसान हुआ है. शाह ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य चला रहा है तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं.

उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की. स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य चला रहा है. एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं."

गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है और हर परिस्थिति में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने कहा, "ज़रूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है." मचैल माता मंदिर के रास्ते में चशोती में यह आपदा दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच आई, जब मचैल माता यात्रा के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे. चसोती से मंदिर तक 8.5 किलोमीटर का रास्ता है.

प्रशासन ने कंट्रोल रूम और सहायता डेस्क स्थापित किया

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने किश्तवाड़ के एक गांव में बादल फटने से आई अचानक बाढ़ के बाद लोगों और तीर्थयात्रियों की मदद के लिए एक कंट्रोल रूम एवं सहायता डेस्क स्थापित किया है. अधिकारियों ने बताया कि 22 लोग मारे गए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है. पद्दार में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जो चशोती गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, जहां यह आपदा आई.

नियंत्रण कक्ष के लिए पांच अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. लोग 9858223125, 6006701934, 9797504078, 8492886895, 8493801381, और 7006463710 पर संपर्क कर सकते हैं. इनके अलावा, जिला कंट्रोल रूम के नंबर 01995-259555 और 9484217492 हैं, तथा किश्तवाड़ के पुलिस नियंत्रण कक्ष का नंबर 9906154100 है.

