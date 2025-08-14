श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मचैल माता मंदिर के मार्ग पर एक दूरदराज के गांव में गुरुवार को बादल फटने से 30 लोगों की मौत हो गई और 125 से अधिक घायल हैं. यह बादल चशोती में फटा जो मंदिर के मार्ग पर स्थित अंतिम गांव है. अधिकारियों का कहना है कि बादल फटने से प्रभावित गांव से 30 शव बरामद किए गए हैं. मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.
बादल फटने की घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु मचैल इलाके में पूजा-अर्चना के लिए जा रहे थे. किश्तवाड़ के डिप्टी कमिश्नर पंकज कुमार शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया कि अब तक 30 शव बरामद किए जा चुके हैं और घायल लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है. लापता लोगों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान भी चल रहा है, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है और अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग लापता हैं. बादल फटने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की दो टीमों को वहां भेजा गया है.
पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक 75 घायल लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथोली पद्दार तथा जिला अस्पताल किश्तवाड़ में स्थानांतरित कर दिया गया है.
स्थानीय लोगों ने बताया कि बादल फटने की घटना उस समय हुई, जब श्रद्धालु चशोती में स्थापित निःशुल्क रसोई (लंगर) में दोपहर का भोजन कर रहे थे और लोगों को इस आपदा पर प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला. यह स्थान पद्दार क्षेत्र का अंतिम बिंदु है जहां तक वाहनों की आवाजाही होती है और वहां से श्रद्धालु मचैल मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं. डीसी और एसएसपी किश्तवाड़ बचाव कार्यों की निगरानी के लिए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे तथा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, नागरिक प्रशासन और स्थानीय गैर सरकारी संगठन बचाव कार्यों के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए.
I just spoke to the Union Home Minister @AmitShah Sb to brief him about the developing situation in Kishtwar region of Jammu. The news is grim & accurate, verified information from the area hit by the cloud burst is slow in arriving. All possible resources are being mobilised…— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) August 14, 2025
सीएम उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री से बात की
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, "मैंने अभी-अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया. खबर गंभीर और सटीक है, बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र से वेरिफाइड जानकारी आने में देरी हो रही है. बचाव कार्यों के प्रबंधन के लिए जम्मू-कश्मीर के भीतर और बाहर से सभी संभव संसाधन जुटाए जा रहे हैं..."
Spoke with the LG and Chief Minister of J&K on the cloudburst in Kishtwar district. The local administration is conducting relief and rescue operations. NDRF teams have promptly been rushed to the site. We are closely monitoring the situation and stand firmly with the people of…— Amit Shah (@AmitShah) August 14, 2025
हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की. स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव अभियान चला रहा है. एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं. हम स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और हर परिस्थिति में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं. जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया."
Just now spoke to DC Kishtwar Sh Pankaj Kumar Sharma after receiving an urgent message from LoP #JammuAndKashmir and local MLA Sh Sunil Kumar Sharma.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) August 14, 2025
Massive cloud burst in Chositi area, which could result in substantial casualty. Administration has immediately swung into…
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर कहा, "अभी-अभी जम्मू-कश्मीर के लोकसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से एक जरूरी संदेश मिलने के बाद किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की." उन्होंने आगे कहा कि चशोती क्षेत्र में भीषण बादल फटने से भारी जनहानि हो सकती है. प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है. नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आवश्यक बचाव और चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है. मेरे कार्यालय को नियमित अपडेट मिल रहे हैं और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी.
Anguished by cloudburst in Chositi Kishtwar. Condolences to bereaved families & prayers for quick recovery of injured. Directed Civil, Police, Army, NDRF & SDRF officials to strengthen the rescue & relief operations and ensure all possible assistance is provided to the affected.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) August 14, 2025
उपराज्यपाल ने हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दियाघटना पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, " चशोती किश्तवाड़ में बादल फटने से व्यथित हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. सिविल, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों को बचाव और राहत अभियान को और तेज करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें- इन राज्यों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, जानें आज के मौसम का हाल