बेमेल हैं जलवायु लक्ष्य और जीवाश्म ईंधन योजनाएं, कैसे होगा दुनिया का भला

विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु लक्ष्य और जीवाश्म ईंधन योजनाएं मेल नहीं खातीं. अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने इस बात का खुलासा किया है.

Climate Goals
बेमेल हैं जलवायु लक्ष्य और जीवाश्म ईंधन योजनाएं. (AFP)
By AFP

Published : September 22, 2025 at 3:18 PM IST

धनबाद: दुनिया भर के देश अब भी जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं होने वाले स्तर तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. सोमवार को प्रकाशित एक नए शोध से निष्कर्ष सामने आया है.

50 से अधिक अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा संकलित इस रिपोर्ट में पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के साथ जीवाश्म ईंधन के विस्तार की तुलना की गई है, और वादों और वास्तविकता के बीच एक अंतर पाया गया है.

नवीनतम "उत्पादन अंतराल" रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है कि देश "अब सामूहिक रूप से दो साल पहले की तुलना में और भी अधिक जीवाश्म ईंधन उत्पादन की योजना बना रहे हैं."

स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट (एसईआई) के अध्ययन के सह-लेखक डेरिक ब्रोकहॉफ ने संवाददाताओं को बताया, "जलवायु महत्वाकांक्षाओं और जीवाश्म ईंधन उत्पादन के संबंध में देशों की वास्तविक योजनाओं के बीच एक असममितता बनी हुई है."

पेरिस समझौते के तहत, राष्ट्रों ने वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस की सुरक्षित सीमा के लिए प्रयास करने पर सहमति व्यक्त की है.

रिपोर्ट में पाया गया है कि 2030 तक कोयला, तेल और गैस का अनुमानित उत्पादन 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित स्तर से 120 प्रतिशत से अधिक है.

एसईआई, क्लाइमेट एनालिटिक्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दर्जनों शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि यह 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से भी 77 प्रतिशत अधिक है.

2023 में पिछली रिपोर्ट के बाद से यह अंतर और बढ़ गया है, उसी वर्ष दुबई में संयुक्त राष्ट्र COP28 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रों ने जीवाश्म ईंधन से "दूर हटने" का संकल्प लिया था.

गैस की मांग, जो मुख्यतः शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मीथेन से बनी है, बढ़ी है, जबकि चीन में कोयले के उपयोग में अनुमानित कमी धीमी हुई है.

पेरिस समझौते के सभी पक्षों को नवंबर में ब्राज़ील में होने वाले संयुक्त राष्ट्र COP30 शिखर सम्मेलन से पहले नए जलवायु लक्ष्य और ग्रह-ताप उत्सर्जन में कटौती के लिए विस्तृत योजनाएं प्रस्तुत करनी हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलवायु योजनाओं में उन्हें "वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्पादन के निरंतर विस्तार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए."

"जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर अंकुश लगाने और वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में सरकारों की निरंतर सामूहिक विफलता का अर्थ है कि इसकी भरपाई के लिए भविष्य में उत्पादन में और तेज़ी से गिरावट लानी होगी."

औद्योगिक क्रांति के बाद से ऊर्जा के लिए कोयले, तेल और जीवाश्म गैस का बड़े पैमाने पर उपयोग मानव-जनित वैश्विक तापमान वृद्धि का मुख्य कारण रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और रूस जैसे तेल और गैस के दिग्गज शामिल हैं. इनमें से लगभग 17 देश 2030 तक उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहे हैं.

इसमें कहा गया है कि 11 देशों का इरादा 2030 में कम से कम एक जीवाश्म ईंधन का उत्पादन दो वर्ष पहले की तुलना में अधिक करने का है.

