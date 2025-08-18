ETV Bharat / bharat

ओडिशा के संबलपुर में नौवीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार

ओडिशा के संबलपुर में नौवीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि दो अन्य फरार है.

संबलपुर के एसपी मुकेश भामू (Etv Bharat)
Published : August 18, 2025 at 7:51 PM IST

संबलपुर: ओडिशा के संबलपुर जिले में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. घटना के संबंध में जुजुमुरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जुजुमुरा थाने में पीड़िता के परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर बीएनएस की धारा 70 (2) (नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 6 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आरोप है कि रविवार शाम करीब 6:30 बजे नाबालिग लड़की शौच के लिए पास के एक खेत में गई थी, तभी 5 युवकों ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.

संबलपुर के एसपी मुकेश भामू ने सोमवार को बताया कि जुजुमुरा पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. इस घटना में एक मुख्य आरोपी है, जबकि 4 अन्य ने इस अपराध में उसकी मदद की थी. एसपी ने कहा कि अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस जल्द से जल्द अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगी.

एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी और तीनों आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया है. उन्होंने कहा कि पीड़ित लड़की 14 साल की है और नौवीं कक्षा की छात्रा है.

संबलपुर एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कल शाम करीब 6:30 बजे जुजुमुरा पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की शौच के लिए पास के एक खेत में गई थी और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया. सूचना मिलने के बाद रेढ़ाखोल एसडीपीओ और जुजुमुरा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. इस घटना के मुख्य आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. जुजुमुरा पुलिस उसके साथ कुल तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

जल्द से जल्द दाखिल की जाएगी चार्जशीट
एसपी मुकेश भामू ने कहा कि "इस घटना में जल्द से जल्द ठोस सबूत इकट्ठा करके चार्जशीट दाखिल की जाएगी. जल्द ही पॉक्सो कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जाए. उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़की या महिला के साथ कोई अपराध होने पर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है.

