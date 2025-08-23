क्योंझर: ओडिशा के क्योंझर जिले के अंजार गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा ज्योत्सना देहुरी रातभर क्लासरूम में बंद रही. जब सुबह हुई तो ग्रामीणों ने उसे खिड़की की ग्रिल में फंसे हुए पाया. उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बच्ची को वहां से निकाला. इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने स्कूल के हेडमास्टर गौराहरि महंता को सस्पेंड कर दिया.

खबर के मुताबिक, कक्षा का गेट बाहर बंद था. इस वजह से छात्रा बाहर निकल नहीं पाई और रातभर वहीं फंसी रही. बाहर निकलने की कोशिश में उसका सिर ग्रिल में फंस गया. बच्ची के साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार के कारण जिला कलेक्टर ने प्रधानाध्यापक गौराहरि महंता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है.

हेडमास्टर पर इस मामले को लेकर कर्तव्यहीनता का आरोप लगाया गया है. यह घटना तब हुई जब स्कूल प्रशासन ने शाम 4 बजे परिसर को बंद कर दिया, यह जाने बिना कि ज्योत्सना देहुरी नाम की दूसरी कक्षा की छात्रा अभी भी कक्षा में है. स्कूल में छुट्टी होने के बाद जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो, परिवार वालों को उसकी चिंता हुई और उन्हें उसकी तलाश शुरू कर दी.

काफी खोज तलाश के बाद जब बच्ची नहीं मिली. वहीं, स्कूल के बंद कमरे से बाहर निकलने की कोशिश में ज्योत्सना घायल हो गई. उसका सिर खिड़की के ग्रिल में फंस गया और वह रात भर वहीं लटकी रही. इस दौरान उस छोटी सी बच्ची ने काफी दुख झेला.

आखिरकार ग्रामीणों और परिवार के सदस्यों ने स्कूल के रसोइए से चाबी लेकर और खिड़की की लोहे की छड़ें मोड़कर ज्योत्सना को बचाया. ज्योत्सना को बचाए जाने के बाद, उसे इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया और बाद में स्कूल वापस भेज दिया गया. स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग के मुताबिक, बच्ची फिलहाल स्वस्थ है.

बच्ची की मां का कहना था कि, जब वह रात के 9 बजे काम से वापस लौटी तो बेटी घर पर नहीं थी. बाद में काफी खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली. उन्होंने सुबह तक इंतजार किया. जब उन्हें बेटी नहीं मिली तो वह स्कूल गई. वहां उसने अपनी बच्ची को रेलिंग में फंसा हुआ पाया.

इस घटना के बारे में स्कूल की टीचर संजीता दाश ने कहा कि, भारी बारिश के कारण कल शाम 4.10 बजे स्कूल बंद कर दिया गया था. उस दौरान बच्ची नीचे डेस्क पर सो रही थी. बच्ची को वहां मौजूद लोगों ने नहीं देखा. टीचर ने बताया कि, रात के समय या फिर सुबह के समय बच्ची स्कूल की कक्षा से बाहर निकलने की कोशिश की होगी और उसी दौरान वह रेलिंग में फंस गई.

