ETV Bharat / bharat

सीजेआई गवई आज सुप्रीम कोर्ट के दो नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाएंगे - SUPREME COURT JUDGES OATH

न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली और न्यायमूर्ति आलोक अराधे के शपथ लेने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हो जाएंगे.

supreme court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 12:06 AM IST

3 Min Read

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ दिलाएंगे. इन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था.

इन न्यायाधीशों की पदोन्नति के साथ, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण कार्यशील संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी. 25 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र को न्यायमूर्ति अराधे और न्यायमूर्ति पंचोली के नामों की शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी.

मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले पांच न्यायाधीशों के कॉलेजियम में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना भी शामिल थे. कॉलेजियम ने सोमवार को हुई बैठक के बाद अपना प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था. केंद्र ने अपने निर्णय को त्वरित गति से आगे बढ़ाया और मात्र दो दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति को अधिसूचित कर दिया.

हालांकि, कॉलेजियम सदस्य और सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति न्यायपालिका के लिए "प्रतिकूल" होगी.

न्यायमूर्ति पंचोली, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की सेवानिवृत्ति के बाद मई 2031 से 16 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. न्यायमूर्ति अराधे वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं. उनका जन्म 13 अप्रैल, 1964 को रायपुर में हुआ था. वे तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है. उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है. उन्हें 29 दिसंबर, 2009 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

न्यायमूर्ति पंचोली का जन्म 28 मई, 1968 को अहमदाबाद में हुआ था. यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो वे 27 मई, 2033 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होंगे. जुलाई 2023 में उनका तबादला पटना उच्च न्यायालय में हुआ, जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. जुलाई 2025 में उन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उन्होंने सितंबर 1991 में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और गुजरात उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस शुरू की.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, 34 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद के साथ कार्य करेगा

नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई शुक्रवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में शपथ दिलाएंगे. इन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था.

इन न्यायाधीशों की पदोन्नति के साथ, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण कार्यशील संख्या पुनः प्राप्त हो जाएगी. 25 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने केंद्र को न्यायमूर्ति अराधे और न्यायमूर्ति पंचोली के नामों की शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए सिफारिश की थी.

मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाले पांच न्यायाधीशों के कॉलेजियम में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना भी शामिल थे. कॉलेजियम ने सोमवार को हुई बैठक के बाद अपना प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था. केंद्र ने अपने निर्णय को त्वरित गति से आगे बढ़ाया और मात्र दो दिनों के भीतर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदोन्नति को अधिसूचित कर दिया.

हालांकि, कॉलेजियम सदस्य और सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने न्यायमूर्ति पंचोली को शीर्ष न्यायालय में पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति न्यायपालिका के लिए "प्रतिकूल" होगी.

न्यायमूर्ति पंचोली, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की सेवानिवृत्ति के बाद मई 2031 से 16 महीने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. न्यायमूर्ति अराधे वर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं. उनका जन्म 13 अप्रैल, 1964 को रायपुर में हुआ था. वे तेलंगाना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं. उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है. उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया है. उन्हें 29 दिसंबर, 2009 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था.

न्यायमूर्ति पंचोली का जन्म 28 मई, 1968 को अहमदाबाद में हुआ था. यदि उन्हें नियुक्त किया जाता है, तो वे 27 मई, 2033 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होंगे. जुलाई 2023 में उनका तबादला पटना उच्च न्यायालय में हुआ, जहां उन्होंने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. जुलाई 2025 में उन्हें पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उन्होंने सितंबर 1991 में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और गुजरात उच्च न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस शुरू की.

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, 34 न्यायाधीशों के स्वीकृत पद के साथ कार्य करेगा

For All Latest Updates

TAGGED:

JUSTICE ALOK ARADHEJUSTICE VIPUL MANUBHAI PANCHOLICJI B R GAVAISUPREME COURT ELEVATIONSUPREME COURT JUDGES OATH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.