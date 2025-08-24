ETV Bharat / bharat

CISF महिला कमांडो की टीम करेगी संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, MP में दी जा रही ट्रेनिंग - CISF WOMEN COMMANDOS

सीआईएसएफ को 69 नागरिक हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है.

CISF WOMEN COMMANDOS
सीआईएसएफ की महिला जवान (file photo) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 24, 2025 at 7:37 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने विशेष आतंकवाद रोधी अभियान चलाने के लिए पूर्णतः महिला कमांडो टीम बनाने का निर्णय लिया है. CISF के अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. नागरिक हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए देश भर में तैनात 100 महिला कर्मियों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है.

एमपी में दी जा रही ट्रेनिंगः

लगभग 1.70 लाख कर्मियों वाले सीआईएसएफ को मुख्य रूप से 69 नागरिक हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र के कई अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है. कमांडो कौशल में महिला कर्मियों के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण मध्य प्रदेश के बरवाहा स्थित एक प्रशिक्षण केंद्र में शुरू किया गया है.

सीआईएसएफ के एक अधिकारी ने बताया, "आठ सप्ताह का यह उन्नत कमांडो पाठ्यक्रम महिला कर्मियों को उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों और संयंत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की ड्यूटी के लिए तैयार करेगा."

प्रशिक्षण में क्या-क्या होताः

सीआईएसएफ के अधिकारी ने कहा कि कर्मियों को शारीरिक फिटनेस और हथियार प्रशिक्षण, तनाव के तहत लाइव-फायर ड्रिल, दौड़ने, बाधा दौड़, रैपलिंग, जंगलों में जीवित रहने का प्रशिक्षण जैसे धीरज-निर्माण अभ्यास और प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्णय लेने और टीम वर्क का परीक्षण करने के लिए 48 घंटे का आत्मविश्वास-निर्माण अभ्यास कराया जाएगा.

महिला बल बढ़ाने की कवायदः

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में वर्तमान में 12 हजार 491 महिलाएं हैं. यह संख्या कुल पुलिस बल का 8 प्रतिशत है. अधिकारी ने बताया कि 2026 में 2 हजार 4 सौ और महिला कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी. आने वाले वर्षों में भर्ती इस तरह से की जाएगी कि महिलाओं की संख्या बल में कम से कम 10 प्रतिशत रहे.

