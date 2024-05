ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु : बंदूक चलने से कर्नाटक के सीआईएसएफ जवान की मौत - CISF jawan dies after gun goes off

बंदूक चलने से कर्नाटक के सीआईएसएफ जवान की मौत ( ETV Bharat )

चेन्नई : बंदूक से गोली चलने की वजह से सीआईएसएफ जवान की मौत हो गई. मृत जवान रवि किरण (उम्र 37) बेंगलुरु, कर्नाटक के रहने वाले हैं. वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान के पद पर कार्यरत थे. बताया जाता है कि वह पिछले एक साल से वह कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास सुरक्षा कार्य में तैनात थे. यहां पर तैनात प्रत्येक सुरक्षा गार्ड को एक अलग बंदूक प्रदान की जाती है. इसी के तहत उन्हें भी बंदूक दी गई थी. रवि किरण सहित सीआईएसएफ कर्मी 18 मई की रात को अपना काम खत्म करने के बाद बंदूक के साथ सीआईएसएफ बस से गए थे. सीआईएसएफ बस के स्पीड ब्रेकर पर पहुंचने से अचानक बंदूक से गोली चल गई और वह रवि किरण के गर्दन में लग गई. इससे रवि किरण की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने पर सथुरंगपट्टिनम पुलिस मौके पर पहुंची और रवि किरण के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन नियंत्रित अस्पताल में भेज दिया. घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है कि यह अप्रत्याशित रूप से हुआ है या फिर आत्महत्या है. इस बारे में सीआईएसएफ की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है.