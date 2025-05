ETV Bharat / bharat

सिगरेट से सिर्फ इंसान नहीं, समंदर की दुनिया भी हो रही तबाह; पर्यावरणविदों ने जतायी चिंता - CIGARETTE BUTTS BIG THREAT

बेंगलुरु में मेडिकल छात्र विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सिगरेट के मॉडल के साथ एक ताबूत ले जाते हुए. फाइल फोटो. ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2025 at 6:36 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 6:56 PM IST 8 Min Read

नई दिल्ली: प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान 'सिगरेट बट' का है. सिगरेट का फिल्टर सेल्यूलोज एसीटेट से बना होता है, जो गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है. ये बट पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं क्योंकि इन्हें खुले में फेंक दिया जाता है. इनमें जहरीले रसायन भी होते हैं जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं. पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सिगरेट के बट से प्लास्टिक प्रदूषण होता है. भारत में वर्ष 2021-2022 के दौरान लगभग 113 बिलियन सिगरेट स्टिक का उत्पादन किया गया. पर्यावरण में फेंके गए सिगरेट बट्स की संख्या 100 बिलियन से अधिक थी. एक सिगरेट बट का औसत वजन लगभग 0.17 ग्राम होता है. रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण में फेंके जाने वाले तंबाकू उत्पाद कचरे का वार्षिक उत्पादन लगभग 17 मिलियन किलोग्राम है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान की "भारत में तम्बाकू उत्पादों के कचरे का पर्यावरणीय बोझ" पर एक रिपोर्ट के अनुसार, सिगरेट और उसके फिल्टर कुल समुद्री मलबे में 19 प्रतिशत का योगदान करते हैं. यह समुद्री जीवन को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि यह विषाक्त पदार्थ छोड़ता है. यह पर्यावरण के लिए विनाशकारी है. सिगरेट नहीं पीने के लिए जागरूकता अभियान. (IANS) विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (एफसीटीसी) के अनुसार, अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 4.5 ट्रिलियन सिगरेट के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जो 30 कार्गो जहाजों के लिए पर्याप्त है. एफसीटीसी इस मुद्दे को उठाते हुए मांग कर रहा है कि तंबाकू उद्योग को ग्रह को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 9 सितंबर, 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को सिगरेट/बीड़ी बट के निपटान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था. सीपीसीबी ने इसके बाद एनजीटी के निर्देशों के अनुसार दिशा-निर्देश तैयार किए. पर्यावरण विशेषज्ञों ने खुले में सिगरेट के बट फेंके जाने पर चिंता जताईः ईटीवी भारत से बात करते हुए पर्यावरण विशेषज्ञ केदार सोहोनी ने प्लास्टिक प्रदूषण पैदा करने वाले सिगरेट बट्स का जिक्र करते हुए कहा, "दुनिया भर में खपत होने वाली लगभग 90 फीसदी (4.5 ट्रिलियन) सिगरेट को अनुचित तरीके से फेंक दिया जाता है, जिससे सिगरेट बट्स सबसे आम अपशिष्ट प्रकारों में से एक बन जाता है. ये बट्स सेल्यूलोज एसीटेट से बने होते हैं, एक प्लास्टिक जिसे नष्ट होने में 12 साल तक का समय लग सकता है. इस दौरान, वे पर्यावरण में आर्सेनिक, सीसा और निकोटीन सहित 7,000 से अधिक जहरीले रसायन छोड़ते हैं." उन्होंने कहा कि ये पदार्थ मिट्टी और पानी को दूषित करते हैं, जिससे वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा होता है और संभवतः जैवसंचय के माध्यम से मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं. सोहोनी ने कहा कि सीपीसीबी ने सिगरेट और बीड़ी बट के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें रीसाइक्लिंग या जीवन-काल समाप्ति के तरीकों की सिफारिश की गई है. सरकार को सिगरेट के कचरे के उचित निपटान के लिए सख्त नियम लागू करने चाहिए और सिगरेट बट को इकट्ठा करने और रीसाइक्लिंग के लिए तंबाकू कंपनियों को जवाबदेह बनाना चाहिए. केदार सोहोनी ने कहा, "सरकार को सिगरेट के कचरे को रिसाइकिल करने के लिए काम करने वाले समूहों की भी मदद करनी चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए. इसके साथ ही सरकार प्लास्टिक के बजाय बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके हानिकारक सिगरेट फिल्टर के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दे सकती है." इसे रोकने के लिए नागरिकों की भूमिका पर दिया जोरः

केदार सोहोनी ने कहा, "नागरिक, धूम्रपान को यथासंभव कम करने के अलावा, सिगरेट के बटों को निर्धारित कूड़ेदानों में उचित तरीके से डालकर तथा सड़कों, समुद्र तटों या पार्कों में कूड़ा न फैलाकर सिगरेट प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं. ये छोटे लेकिन जिम्मेदाराना कदम उठाकर लोग पर्यावरण पर सिगरेट के कचरे के हानिकारक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं." सिगरेट के बट को रीसाइकिल करने की पहल का सुझाव देते हुए सोहिनी ने कहा,"सिगरेट के बट को इकट्ठा करके तम्बाकू, कागज़ और फिल्टर में अलग किया जा सकता है. तम्बाकू और कागज़ को जैविक खाद में बदला जा सकता है. प्लास्टिक से बने फिल्टर को साफ करके प्लास्टिक पैलेट, पार्क बेंच या यहां तक ​​कि सॉफ्ट टॉय जैसे नए उत्पादों में बदला जा सकता है." उन्होंने कहा, "कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड और बफइंडिया जैसे नवोन्मेषी भारतीय स्टार्टअप सिगरेट के कचरे को सॉफ्ट टॉयज और घरेलू सजावट जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में पुनर्चक्रित करके इस समस्या से निपट रहे हैं, साथ ही हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं." जलीय जीवों पर सिगरेट के बटों के प्रभाव की ओर इशारा करते हुए सोहोनी ने कहा कि जब ये बटें पानी में पहुंचती हैं, तो उनसे पर्यावरण में जो रसायन निकलते हैं, उनका पानी में रहने वाले जीवों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने कहा, "सिगरेट से होने वाला नुकसान सिर्फ धूम्रपान तक ही सीमित नहीं है. वे फेंक दिए जाने के बाद भी लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते रहते हैं. इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें सिगरेट के कचरे को कम करना होगा और धूम्रपान करने वालों की संख्या को भी कम करने की कोशिश करनी होगी." एक अन्य पर्यावरण विशेषज्ञ आशीष अग्रवाल ने कहा कि सिगरेट के टुकड़े वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे व्यापक रूपों में से एक हैं. अग्रवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "उन्हें अक्सर लापरवाही से त्याग दिया जाता है, जो सड़कों, मिट्टी, नदियों और महासागरों में समाप्त हो जाता है. अपने आकार के बावजूद, वे पर्यावरण में जहरीले रसायन और माइक्रोप्लास्टिक्स छोड़ते हैं, जिससे वे एक मूक लेकिन शक्तिशाली प्रदूषक बन जाते हैं." प्लास्टिक कचरे का महत्वपूर्ण कारक हो सकता है सिगरेट का बटः उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय को सिगरेट के बट को प्लास्टिक कचरे की एक महत्वपूर्ण वजह के रूप में देखना चाहिए. प्रमुख पहलों में बायोडिग्रेडेबल फिल्टर को अनिवार्य बनाना या प्लास्टिक आधारित सिगरेट फिल्टर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, सिगरेट के कचरे के लिए विशेष रूप से विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) ढांचे को लागू करके तंबाकू कंपनियों को उपभोक्ता के बाद के कचरे के लिए जिम्मेदार ठहराना और सार्वजनिक ऐशट्रे, बट बिन लगाना और मौद्रिक पुरस्कारों से जुड़ी योजनाएं शुरू करना शामिल हो सकता है जिससे गंदगी पर लगाम लग सकती है. अग्रवाल ने कहा, "धूम्रपान करने वालों को सिगरेट के बट को उचित कूड़ेदान में डालने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. लोग आदतन कूड़ा फेंकने की रिपोर्ट कर सकते हैं और सफाई अभियान का समर्थन कर सकते हैं." उन्होंने कहा कि नागरिक समूह और गैर सरकारी संगठन अधिकारियों के साथ मिलकर कूड़ेदान स्थापित कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चला सकते हैं. अग्रवाल ने कहा, "सिगरेट बट्स को वास्तव में रीसाइकिल किया जा सकता है. कुछ उभरते समाधानों में जहरीले अवशेषों को हटाना और पुनः उपयोग के लिए सेल्यूलोज एसीटेट को अलग करना शामिल है, साफ की गई सामग्री को औद्योगिक प्लास्टिक उत्पादों जैसे पैलेट, पार्क बेंच और निर्माण बोर्ड में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा, सिगरेट के कचरे को उपयोगी सामग्री, संभवतः जैव ईंधन या इन्सुलेशन सामग्री में परिवर्तित करने के लिए स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिए स्टार्ट-अप और संस्थानों को प्रोत्साहित करना चाहिए." उन्होंने सिगरेट के बट को समुद्री जीवन के लिए विषाक्त बताते हुए कहा, "जब वे जल निकायों में प्रवेश करते हैं, तो वे निकोटीन, आर्सेनिक और भारी धातुओं जैसे हानिकारक रसायनों को छोड़ देते हैं. ये पदार्थ पानी को दूषित करते हैं और जलीय जीवों को जहर देते हैं. छोटी मछलियां, कछुए और पक्षी अक्सर बट को भोजन समझ लेते हैं, जिससे दम घुट सकता है, भूख लग सकती है या जहर हो सकता है." सिगरेट/बीड़ी के बट के निपटान के लिए सीपीसीबी के दिशा-निर्देश: सीपीसीबी ने सिगरेट बट के उपयोग के लिए संभावित उपाय सुझाए हैं, जिसमें ध्वनिक अवशोषित करने वाली सामग्री बनाना, सेल्यूलोज एसीटेट छर्रों को अन्य प्लास्टिक के साथ मिलाकर नया प्लास्टिक बनाना शामिल है. इसके अलावा, सिगरेट बट के कूड़ेदान में फेंकने के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना. इसे भी पढ़ेंः सिगरेट पीने वाले हो जाएं सावधान! जानें डॉक्टर ने क्यों कहा-माता-पिता बनने का टूट सकता है सपना?

क्या है ई-सिगरेट और सेहत के लिए कितनी होती है हानिकारक? इसको लेकर राजस्थान HC भी है चिंतित

नई दिल्ली: प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान 'सिगरेट बट' का है. सिगरेट का फिल्टर सेल्यूलोज एसीटेट से बना होता है, जो गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है. ये बट पर्यावरण के लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं क्योंकि इन्हें खुले में फेंक दिया जाता है. इनमें जहरीले रसायन भी होते हैं जो समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं. पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सिगरेट के बट से प्लास्टिक प्रदूषण होता है. भारत में वर्ष 2021-2022 के दौरान लगभग 113 बिलियन सिगरेट स्टिक का उत्पादन किया गया. पर्यावरण में फेंके गए सिगरेट बट्स की संख्या 100 बिलियन से अधिक थी. एक सिगरेट बट का औसत वजन लगभग 0.17 ग्राम होता है. रिपोर्ट के अनुसार, पर्यावरण में फेंके जाने वाले तंबाकू उत्पाद कचरे का वार्षिक उत्पादन लगभग 17 मिलियन किलोग्राम है. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान की "भारत में तम्बाकू उत्पादों के कचरे का पर्यावरणीय बोझ" पर एक रिपोर्ट के अनुसार, सिगरेट और उसके फिल्टर कुल समुद्री मलबे में 19 प्रतिशत का योगदान करते हैं. यह समुद्री जीवन को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि यह विषाक्त पदार्थ छोड़ता है. यह पर्यावरण के लिए विनाशकारी है. सिगरेट नहीं पीने के लिए जागरूकता अभियान. (IANS) विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन (एफसीटीसी) के अनुसार, अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 4.5 ट्रिलियन सिगरेट के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, जो 30 कार्गो जहाजों के लिए पर्याप्त है. एफसीटीसी इस मुद्दे को उठाते हुए मांग कर रहा है कि तंबाकू उद्योग को ग्रह को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 9 सितंबर, 2020 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को सिगरेट/बीड़ी बट के निपटान के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था. सीपीसीबी ने इसके बाद एनजीटी के निर्देशों के अनुसार दिशा-निर्देश तैयार किए. पर्यावरण विशेषज्ञों ने खुले में सिगरेट के बट फेंके जाने पर चिंता जताईः ईटीवी भारत से बात करते हुए पर्यावरण विशेषज्ञ केदार सोहोनी ने प्लास्टिक प्रदूषण पैदा करने वाले सिगरेट बट्स का जिक्र करते हुए कहा, "दुनिया भर में खपत होने वाली लगभग 90 फीसदी (4.5 ट्रिलियन) सिगरेट को अनुचित तरीके से फेंक दिया जाता है, जिससे सिगरेट बट्स सबसे आम अपशिष्ट प्रकारों में से एक बन जाता है. ये बट्स सेल्यूलोज एसीटेट से बने होते हैं, एक प्लास्टिक जिसे नष्ट होने में 12 साल तक का समय लग सकता है. इस दौरान, वे पर्यावरण में आर्सेनिक, सीसा और निकोटीन सहित 7,000 से अधिक जहरीले रसायन छोड़ते हैं." उन्होंने कहा कि ये पदार्थ मिट्टी और पानी को दूषित करते हैं, जिससे वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा होता है और संभवतः जैवसंचय के माध्यम से मानव खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं. सोहोनी ने कहा कि सीपीसीबी ने सिगरेट और बीड़ी बट के निपटान के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें रीसाइक्लिंग या जीवन-काल समाप्ति के तरीकों की सिफारिश की गई है. सरकार को सिगरेट के कचरे के उचित निपटान के लिए सख्त नियम लागू करने चाहिए और सिगरेट बट को इकट्ठा करने और रीसाइक्लिंग के लिए तंबाकू कंपनियों को जवाबदेह बनाना चाहिए. केदार सोहोनी ने कहा, "सरकार को सिगरेट के कचरे को रिसाइकिल करने के लिए काम करने वाले समूहों की भी मदद करनी चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए. इसके साथ ही सरकार प्लास्टिक के बजाय बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके हानिकारक सिगरेट फिल्टर के पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा दे सकती है." इसे रोकने के लिए नागरिकों की भूमिका पर दिया जोरः केदार सोहोनी ने कहा, "नागरिक, धूम्रपान को यथासंभव कम करने के अलावा, सिगरेट के बटों को निर्धारित कूड़ेदानों में उचित तरीके से डालकर तथा सड़कों, समुद्र तटों या पार्कों में कूड़ा न फैलाकर सिगरेट प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं. ये छोटे लेकिन जिम्मेदाराना कदम उठाकर लोग पर्यावरण पर सिगरेट के कचरे के हानिकारक प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं." सिगरेट के बट को रीसाइकिल करने की पहल का सुझाव देते हुए सोहिनी ने कहा,"सिगरेट के बट को इकट्ठा करके तम्बाकू, कागज़ और फिल्टर में अलग किया जा सकता है. तम्बाकू और कागज़ को जैविक खाद में बदला जा सकता है. प्लास्टिक से बने फिल्टर को साफ करके प्लास्टिक पैलेट, पार्क बेंच या यहां तक ​​कि सॉफ्ट टॉय जैसे नए उत्पादों में बदला जा सकता है." उन्होंने कहा, "कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड और बफइंडिया जैसे नवोन्मेषी भारतीय स्टार्टअप सिगरेट के कचरे को सॉफ्ट टॉयज और घरेलू सजावट जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों में पुनर्चक्रित करके इस समस्या से निपट रहे हैं, साथ ही हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं." जलीय जीवों पर सिगरेट के बटों के प्रभाव की ओर इशारा करते हुए सोहोनी ने कहा कि जब ये बटें पानी में पहुंचती हैं, तो उनसे पर्यावरण में जो रसायन निकलते हैं, उनका पानी में रहने वाले जीवों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है. उन्होंने कहा, "सिगरेट से होने वाला नुकसान सिर्फ धूम्रपान तक ही सीमित नहीं है. वे फेंक दिए जाने के बाद भी लंबे समय तक प्रदूषण फैलाते रहते हैं. इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें सिगरेट के कचरे को कम करना होगा और धूम्रपान करने वालों की संख्या को भी कम करने की कोशिश करनी होगी." एक अन्य पर्यावरण विशेषज्ञ आशीष अग्रवाल ने कहा कि सिगरेट के टुकड़े वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण के सबसे व्यापक रूपों में से एक हैं. अग्रवाल ने ईटीवी भारत को बताया, "उन्हें अक्सर लापरवाही से त्याग दिया जाता है, जो सड़कों, मिट्टी, नदियों और महासागरों में समाप्त हो जाता है. अपने आकार के बावजूद, वे पर्यावरण में जहरीले रसायन और माइक्रोप्लास्टिक्स छोड़ते हैं, जिससे वे एक मूक लेकिन शक्तिशाली प्रदूषक बन जाते हैं." प्लास्टिक कचरे का महत्वपूर्ण कारक हो सकता है सिगरेट का बटः उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय को सिगरेट के बट को प्लास्टिक कचरे की एक महत्वपूर्ण वजह के रूप में देखना चाहिए. प्रमुख पहलों में बायोडिग्रेडेबल फिल्टर को अनिवार्य बनाना या प्लास्टिक आधारित सिगरेट फिल्टर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना, सिगरेट के कचरे के लिए विशेष रूप से विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) ढांचे को लागू करके तंबाकू कंपनियों को उपभोक्ता के बाद के कचरे के लिए जिम्मेदार ठहराना और सार्वजनिक ऐशट्रे, बट बिन लगाना और मौद्रिक पुरस्कारों से जुड़ी योजनाएं शुरू करना शामिल हो सकता है जिससे गंदगी पर लगाम लग सकती है. अग्रवाल ने कहा, "धूम्रपान करने वालों को सिगरेट के बट को उचित कूड़ेदान में डालने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. लोग आदतन कूड़ा फेंकने की रिपोर्ट कर सकते हैं और सफाई अभियान का समर्थन कर सकते हैं." उन्होंने कहा कि नागरिक समूह और गैर सरकारी संगठन अधिकारियों के साथ मिलकर कूड़ेदान स्थापित कर सकते हैं और स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चला सकते हैं. अग्रवाल ने कहा, "सिगरेट बट्स को वास्तव में रीसाइकिल किया जा सकता है. कुछ उभरते समाधानों में जहरीले अवशेषों को हटाना और पुनः उपयोग के लिए सेल्यूलोज एसीटेट को अलग करना शामिल है, साफ की गई सामग्री को औद्योगिक प्लास्टिक उत्पादों जैसे पैलेट, पार्क बेंच और निर्माण बोर्ड में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा, सिगरेट के कचरे को उपयोगी सामग्री, संभवतः जैव ईंधन या इन्सुलेशन सामग्री में परिवर्तित करने के लिए स्केलेबल समाधान विकसित करने के लिए स्टार्ट-अप और संस्थानों को प्रोत्साहित करना चाहिए." उन्होंने सिगरेट के बट को समुद्री जीवन के लिए विषाक्त बताते हुए कहा, "जब वे जल निकायों में प्रवेश करते हैं, तो वे निकोटीन, आर्सेनिक और भारी धातुओं जैसे हानिकारक रसायनों को छोड़ देते हैं. ये पदार्थ पानी को दूषित करते हैं और जलीय जीवों को जहर देते हैं. छोटी मछलियां, कछुए और पक्षी अक्सर बट को भोजन समझ लेते हैं, जिससे दम घुट सकता है, भूख लग सकती है या जहर हो सकता है." सिगरेट/बीड़ी के बट के निपटान के लिए सीपीसीबी के दिशा-निर्देश: सीपीसीबी ने सिगरेट बट के उपयोग के लिए संभावित उपाय सुझाए हैं, जिसमें ध्वनिक अवशोषित करने वाली सामग्री बनाना, सेल्यूलोज एसीटेट छर्रों को अन्य प्लास्टिक के साथ मिलाकर नया प्लास्टिक बनाना शामिल है. इसके अलावा, सिगरेट बट के कूड़ेदान में फेंकने के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना. इसे भी पढ़ेंः सिगरेट पीने वाले हो जाएं सावधान! जानें डॉक्टर ने क्यों कहा-माता-पिता बनने का टूट सकता है सपना?

क्या है ई-सिगरेट और सेहत के लिए कितनी होती है हानिकारक? इसको लेकर राजस्थान HC भी है चिंतित

Last Updated : May 27, 2025 at 6:56 PM IST