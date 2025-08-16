ETV Bharat / bharat

चोरी चोरी, चुपके चुपके, जनता जाग गई है, वोट चोरी पर राहुल का मोदी सरकार पर हमला - CONGRESS VOTE THEFT

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 'वोट चोरी' के मुद्दे हवा में जुटी है. इसी क्रम में अब एक वीडियो शेयर किया गया है.

Congress leader and Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 1:48 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को फिल्म लापता लेडीज से प्रेरित एक स्पूफ वीडियो साझा किया. इसमें उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों को दोहराया और लोगों से 'वोट चोरी से आजादी' अभियान में शामिल होने का आग्रह किया. एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, 'चोरी-चोरी, चुपके-चुपके अब और नहीं, जनता जग गई है.'

वीडियो में एक अधेड़ उम्र का आदमी पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज कराता हुआ दिखाई दे रहा है. जब एक पुलिसकर्मी उससे पूछता है, 'क्या चोरी हुआ है?' तो वह झिझकता है और जवाब देता है, वोट.

पुलिसकर्मी चौंककर पूछता है, 'यह कैसे संभव है?' वीडियो इस संदेश के साथ समाप्त होता है, 'आपके वोट की चोरी आपके अधिकार की चोरी है.' यह क्लिप लापता लेडीज के एक दृश्य पर आधारित है जहां एक पति पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की अदला-बदली की रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है.

यह कांग्रेस द्वारा 'वोट चोरी से आजादी' अभियान शुरू करने की घोषणा के बाद आया है. इसमें लोगों से चुनाव आयोग और भाजपा द्वारा कथित वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया है. इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में लोगों से अभियान का समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर (डीपी) बदलने का आग्रह किया था.

पोस्ट में कहा गया, 'स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'वोट चोरी' से मुक्ति के अभियान में शामिल हों. अपना व्हाट्सएप डीपी बदलें.' बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 14 अगस्त को राहुल गांधी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ 'मतदाता अधिकार यात्रा' शुरू करने की भी घोषणा की. उन्होंने लोगों से इस जन आंदोलन में शामिल होने की अपील की.

राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, '17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई शुरू कर रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'यह केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं है. यह लोकतंत्र, संविधान और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक निर्णायक लड़ाई है. हम पूरे देश में एक स्वच्छ मतदाता सूची सुनिश्चित करेंगे.'

उन्होंने आगे कहा,'नौजवान, मजदूर, किसान - हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन में शामिल हो जाओ. इस बार वोट चोरों की हार - जनता की जीत, संविधान की जीत है.' 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा था कि चुनाव 'नाटकीय' होते हैं. कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान पर कांग्रेस के शोध को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने 100250 वोटों की चोरी का आरोप लगाया. इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से बार-बार 'वोट चोरी' के अपने दावे के समर्थन में हस्ताक्षरित घोषणापत्र प्रस्तुत करने को कहा है.

