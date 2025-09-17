ETV Bharat / bharat

चिशोती आपदा: बादल फटने के एक महीने बाद भी 31 लोग लापता, बचाव अभियान खत्म

अधिकारियों ने बताया कि चिशोती आपदा में लापता लोगों को मजिस्ट्रेट जांच के बाद मृत घोषित किया जाएगा. उसके बाद ही परिजनों को मुआवजा मिलेगा.

Chishoti cloudburst 31 people still missing More than one month of Kishtwar Tragedy
चिशोती गांव में बादल फटने के बाद का दृश्य (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2025 at 3:19 PM IST

आमिर तांत्रे

जम्मू: मचैल माता मंदिर के रास्ते में पड्डर क्षेत्र के चिशोती गांव में बादल फटने से आई बाढ़ के एक महीने से अधिक समय बाद भी लापता 31 लोगों का पता नहीं चल पाया है. उन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर मृत घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि उनके शवों की तलाश पड्डर से दूल तक चिनाब नदी के तट पर ही सीमित है.

किश्तवाड़ जिले में पड्डर क्षेत्र के उप-जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार ने ईटीवी भारत को बताया, "उन्हें मृत घोषित करने की एक प्रक्रिया है जिसके लिए मजिस्ट्रेट जांच की आवश्यकता होती है और उसके बाद ही लापता लोगों को मृत घोषित किया जाएगा."

14 अगस्त को, पड्डर के चिशोती गांव में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी, जहां माता मचैल के हजारों भक्त सामुदायिक रसोई में भोजन कर रहे थे. जब पानी का विशाल प्रवाह, बड़े-बड़े पत्थर और कीचड़ लेकर उनकी ओर बढ़ रहा था, तो लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा. लेकिन इस अचानक आई बाढ़ ने भक्तों और स्थानीय लोगों सहित, सामने आने वाली हर चीज को बहा ले गया. इस घटना में आधिकारिक तौर पर 66 लोगों की मौत हो गई और 115 लोग घायल हुए, जिनका जम्मू और डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों सहित विभिन्न अस्पतालों में इलाज किया गया.

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 31 लोग अभी भी लापता हैं और गांव में तलाशी अभियान समाप्त हो गया और सभी बचाव कर्मियों और मशीनों को उनके संबंधित क्षेत्रों में वापस भेज दिया गया. तलाशी अभियान में भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया, लेकिन लापता लोगों का कोई सुराग न मिलने पर बचाव अभियान रद्द कर दिया गया.

एसडीएम ने कहा, "फिलहाल तलाशी अभियान चिनाब नदी के किनारों तक ही सीमित है और विलेज डिफेंस गार्ड (वीडीजी) के सदस्य, आरोग्य मित्र के सदस्य और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान नदी के किनारों पर नजर रख रहे हैं."

चिशोती में बादल फटने की घटना इस मानसून के मौसम में जम्मू-कश्मीर में पहली आपदा थी. इसके बाद 26 अगस्त को अर्धकुंवारी के पास श्री माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा ट्रैक पर भूस्खलन हुआ था, जिसमें 34 तीर्थयात्री मारे गए और कई अन्य घायल हो गए. जम्मू और कश्मीर की सभी नदियों में बाढ़ आ गई और दोनों राजधानी शहरों श्रीनगर और जम्मू में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से निचले इलाकों में, बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया. भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ में कृषि और बागवानी भूमि को नुकसान पहुंचा. इसके अलावा अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग और जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों हिस्से, क्षतिग्रस्त हो गए और जम्मू-श्रीनगर हाईवे के उधमपुर से चेनानी तक 30 किलोमीटर लंबे हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है.

इन सब बातों ने चिशोती त्रासदी से ध्यान हटा दिया है और 31 लापता लोगों का भाग्य अधर में लटक गया है. इन लापता लोगों के परिजनों को सरकार से तब तक कोई धनराशि नहीं मिलेगी जब तक कि उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा आधिकारिक रूप से मृत घोषित नहीं कर दिया जाता. अन्य 66 मृतकों के परिजनों को अब तक छह लाख रुपये, एसडीआरएफ से चार लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है. आने वाले दिनों में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है.

