'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

2010 से बड़ी जीत का दावा : राजू तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे. एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. 2010 में एनडीए की सबसे बड़ी जीत हुई थी, इस बार उससे भी बड़ी जीत हासिल होने वाली है. विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में विपक्ष, विपक्षी दल की हैसियत में नहीं रहेगा.

"आज सोशल मीडिया का जमाना है 1990 से 2005 तक की बात जब लोग सुनते हैं तो उनका शरीर कांप जाता है. 90 के दशक का जो दौर लोगों ने देखा है, उस समय शाम के बाद कोई घर से निकलने से डरता था. न रोड थी ना बिजली थी कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी. स्वास्थ्य व्यवस्थाएं स्थिति की अस्पतालों के बेड पर कुत्ते घूमते थे. बिहार को फिर से पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए." - राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा-आर

'एनडीए मतलब पांडव का गठबंधन' : इंडिया गठबंधन में पशुपति कुमार पारस के शामिल होने के बाद गठबंधन में घटक दलों की संख्या 7 हो गई है. राजू तिवारी का मानना है कि इंडिया गठबंधन में 7 दल हो या 27 दल, पांडव 5 ही थे. कौरव की संख्या कितनी थी सब जानते हैं, लेकिन क्या हुआ? गांव में कहावत है ज्यादा जोगी मठ का उजाड़. विपक्ष के नेता जो यह बोल रहे हैं कि बिहार में कुछ काम नहीं हुआ है वह गांव में जाकर के क्यों नहीं यह बात बोलते.

बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण का यह बड़ा उदाहरण है. विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन के पांचों घटक दल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा (आर), हम एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा सभी एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं. राजनीति में कहावत है कि बूथ जीतिएगा तो चुनाव जीतिएगा.

आधी आबादी की ताकत : राजू तिवारी का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बिहार में आधी आबादी की ताकत देखने को मिल रही है. पहले किसी रैली में कम महिलाएं देखने को मिलती थी. लेकिन अब चुनावी कार्यक्रमों में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं. हजारों की संख्या में अब महिला राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने लगी.

चुनाव को लेकर पार्टी एवं गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जो तय करे,गा पार्टी के कार्यकर्ता उसको जिताने में लग जाएंगे. पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसका असर अब गांव तक दिखने लगा है. जहां भी गठबंधन के घटक दलों की बैठक होती है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं महिलाएं पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं के बारे में लोगों के साथ साझा कर रहे हैं.

'NDA की होगी बड़ी जीत' : राजू तिवारी का कहना है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत के साथ जीत हासिल होगी. विधानसभा चुनाव को लेकर इस साल के 15 जनवरी से ही गठबंधन के सभी दल जिला स्तर पर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहा है. अपने नेताओं के संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का काम जारी है.

सभी पार्टी अपनी मनपसंद सीट पर चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रही है. लोक जनशक्ति पार्टी लगातार यह करती रही है कि वह 100% स्ट्राइक रेट के साथ परिणाम देने वाली पार्टी है. विधानसभा चुनाव में लोजपा के प्रदर्शन को लेकर ईटीवी भारत ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के साथ खास बातचीत की.

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटी हुई है. 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) इस बार एनडीए के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है. बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में उतरेगी.

चिराग पासवान बिहार की मुख्यमंत्री के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं या नहीं इस सवाल पर राजू तिवारी का कहना था कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार पर मोहर यहां की जनता लगाती है. मुख्यमंत्री बनाने का काम बिहार की जनता करेगी. बिहार के लोगों के बीच जाकर पूछिए कि सबसे बेहतर विकल्प कौन हो सकता है तो सबों की जुबान पर चिराग पासवान का नाम है. मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि बिहार में किसी भी नेता को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं तो वह हैं चिराग पासवान. जनता मालिक है और जब मलिक का आशीर्वाद मिल जाएगा तो सब कुछ संभव है.

नीतीश एवं चिराग से हुई गलती : राजू तिवारी ने तेजस्वी यादव को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एवं चिराग पासवान के द्वारा कुछ गलती हुई है . जो विधायक के लायक नहीं थे उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया. जो दल बिहार की राजनीति में समाप्त हो जाता उसे फिर से जिंदा कर दिया.

पटना : ''2015 में नीतीश कुमार ने गलती की और 2020 में चिराग पासवान ने गलती की. यदि इन दोनों नेताओं ने गलती नहीं की होती तो आज राष्ट्रीय जनता दल का कोई नाम लेने वाला नहीं.'' ये कहना है आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का.

LJPR की ताकत : लोक जनशक्ति पार्टी (रा) के सांसद अरुण भारती के द्वारा बराबर पार्टी की ताकत की बात पर राजू तिवारी का कहना है कि, हमारे पास ताकत है तो ताकत का एहसास कराया नहीं जाता है? हमारे पास ताकत है. बिना ताकत का कोई नहीं पूछता है. गठबंधन में बिना ताकत वाले को कोई नहीं शामिल करवाता है. हमारी पार्टी के नेता चिराग पासवान के राजनीतिक ताकत पर हम लोगों को गर्व है.

हमारे बिहार के प्रभारी ने यदि पार्टी की ताकत को लेकर कुछ कहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है. यदि हमारी ताकत 243 विधानसभा सीट पर नहीं रहेगी तो कोई भी पार्टी हमसे गठबंधन क्यों करेगी? हमारी ताकत बिहार की 243 सीट पर है. हम जितनी ताकत अपनी सीट को जीतने में लगाएंगे उतनी ही ताकत गठबंधन के सभी घटक दलों के प्रत्याशियों की जीत में लगाएंगे. यही कारण है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि हमलोग सभी 243 सीटों पर जीत के लिए तैयारी कर रहे हैं.

चिराग पासवान लड़ेंगे विधानसभा चुनाव? : विधानसभा चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के सवाल पर राजू तिवारी का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का आग्रह था कि पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ें. इसी को देखते हुए जब पार्टी के अध्यक्ष ने मंच से चुनाव लड़ने का हिंट दिया तो बिहार के सभी 243 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह आने लगा.

''पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता अपने-अपने विधानसभा से चिराग पासवान के चुनाव लड़ने की मांग करने लगे. मैं खुद चाहते हूं कि मेरा जो गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र है, इस सीट से चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ें. यह मौखिक नहीं, सभी विधानसभा क्षेत्र से लिखित रूप में आया हुआ है.''- राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा-आर

राजू तिवारी कहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे इसकी घोषणा करना उनका अधिकार नहीं है. इसके लिए पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वमान्य नेता चिराग पासवान ही घोषणा करेंगे. चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित करके यह राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया गया है. जो भी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड या राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी.

'टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम' : विधानसभा के चुनाव में खुद के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर राजू तिवारी ने कहा कि पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है. राजू तिवारी पार्टी में किस भूमिका में रहेंगे यह पार्टी के आलाकमान का निर्णय होगा. जब कोई व्यक्ति पार्टी के जिम्मेवार पद पर बैठा रखता है तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है. विधायक बनना, सांसद बनना और नेता बनना तीनों अलग-अलग चीज है.

"मैं विधायक रह चुका हूं. विधायक दल का नेता भी रह चुका हूं. अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका चिराग ने मुझे दिया है, मुझ पर भरोसा किया है. पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हम लगातार बिहार के सभी जिलों में भ्रमण कर रहे हैं. मुझको नेता बनने का पूरा श्रेय चिराग पासवान को जाता है. ताकत संगठन में होती है और बाकी चीज पार्टी के नेतृत्व का होता है कि किसको किस भूमिका में रखना है."- राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा-आर

LJPR की तैयारी : एनडीए गठबंधन में लोजपा (आर) कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस सवाल पर राजू तिवारी का कहना है कि कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बताई जाती है. तरकश में कुछ ऐसी तीर रखे जाते हैं जो समय पर चलता है. गठबंधन में एक मर्यादा होती है. सभी गठबंधन की घटक दलों की शीर्ष नेताओं की बातचीत हो रही है. बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा और पांचों घटक दलों के नेता बैठकर इसकी घोषणा करेंगे.

'अच्छी सीटों की डिमांड' : लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट का दावा करने वाली पार्टी है. विधानसभा चुनाव में मजबूत सीटों की दावेदारी के सवाल पर राजू तिवारी का कहना था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और काम साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम के आधार पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं. हमारे नेता चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो मुहिम चल रहा है. बिहार के लोगों की पहली पसंद एनडीए है. हम लोग गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं.

जीतन राम मांझी के द्वारा चिराग पासवान एवं लोजपा (आर) के ऊपर दिए जा रहे बयान के सवाल पर राजू तिवारी का कहना था कि मांझी जी हम लोगों के नेता हैं घर के बुजुर्ग हैं और एनडीए घटक दल के अभी सबसे बुजुर्ग नेता हैं. उनको हम लोग दिल से इज्जत और सम्मान करते हैं.

"घर का बुजुर्ग सुबह में कुछ और बोलता है दोपहर में कुछ और बोलता है और शाम में कुछ बोलता है. अपने घर के बुजुर्ग के दिए गए बयान पर पलटवार करना सही बात नहीं. आम घर में भी देखा जाता है कि किसी बात को लेकर बुजुर्ग कुछ गलत बात ही बोल देते हैं तो शाम को आशीर्वाद भी दे देते हैं. मांझी जी हमारे गठबंधन के बुजुर्ग नेता हैं. "- राजू तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, लोजपा-आर

'चिराग का मन बिहार में' : राजू तिवारी ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का मन दिल्ली में नहीं लगता है. केंद्र में मंत्री हैं तो उन्हें दिल्ली में रहना पड़ रहा है. हालांकि सभी लोग देखते हैं कि कभी वह दिल्ली रहते हैं तो कभी तुरंत पटना आ जाते हैं. उनका एक पैर दिल्ली में रहता है तो दूसरा पैर पटना में. बिहार हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की जन्मभूमि है. संस्थापक रामविलास पासवान की सोच थी कि पार्टी बिहार में मजबूत हो. यही कारण है कि चिराग पासवान को दिल्ली की बजाय बिहार की राजनीति अच्छी लगती है.

