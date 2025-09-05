पारादीप बंदरगाह पर जहाज से गिरकर चीनी नाविक लापता, सर्च अभियान जारी

ETV Bharat / bharat

चीनी नाविक लापता इस बीच मौके पर मौजूद बचावकर्मियों ने उसे वापस जहाज पर खींच लिया. उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया और उसका इलाज किया गया. हालांकि, चीनी नाविक अभी भी लापता है और उसे तलाश करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है.

स्थानीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) स्मृति रंजन कर के अनुसार जहाज के बंदरगाह पर उतरने के बाद सीढ़ी लगाने की कोशिश करते समय चीनी नाविक गलती से समुद्र में गिर गया. इस दुर्घटना को देखकर, एक बांग्लादेशी चालक दल का सदस्य अपने साथी को बचाने के प्रयास में पानी में कूद गया और खुद भी संघर्ष करने लगा.

भुवनेश्वर: पारादीप बंदरगाह पर शुक्रवार को समुद्र में गिरने के बाद एक चीनी नाविक लापता हो गया, जबकि एक अन्य बांग्लादेश निवासी चालक दल के सदस्य को एक नाटकीय अभियान में बचा लिया गया. यह घटना उस समय हुई जब मालवाहक जहाज 'एमवी लकी ड्रैगन' के दो नाविक उस समय पानी में गिर गए जब जहाज पारादीप इंटरनेशल कार्गो टर्मिनल (PICT) पर खड़ा था.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने बंदरगाह अधिकारियों के साथ मिलकर बचाव कार्यों को तेज करने के लिए गोताखोरों और गश्ती नौकाओं को तैनात किया है. जगतसिंहपुर से ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) की एक टीम भी इस अभियान में शामिल हो गई है, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) भी तैयार है.

शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि नाविकों का पैर फिसलन भरी सतह पर फिसल गया होगा, हालांकि, सटीक परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं. खोज में सहयोग के लिए मरीन पुलिस और स्थानीय पुलिस को भी तैनात किया गया है.

दुर्घटना की जांच के आदेश

अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल पर विचार किया जाए. इस दुर्घटना ने व्यस्त बंदरगाह पर चौबीसों घंटे माल ढुलाई के संचालन के दौरान चालक दल की सुरक्षा को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं. पारादीप बंदरगाह के अधिकारियों ने इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था.

जहाज पर 23 चालक दल के सदस्य

मामले में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने शुक्रवार को कहा कि एमवी लकी ड्रैगन नामक एक मालवाहक जहाज गुरुवार रात पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा. जहाज पनामा, अमेरिका से पिक आयरन ले जा रहा था. पोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि जहाज पर कुल 23 चालक दल के सदस्य सवार थे.चालक दल में 11 चीनी, 6 इंडोनेशियाई, 3 वियतनामी, 3 बांग्लादेशी शामिल हैं.

