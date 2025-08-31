ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी को शी जिनपिंग ने दी अपनी पसंदीदा कार, पुतिन अपनी 'Aurus' लेकर आए - PM MODI CHINA VISIT

एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी तियानजिन में चीन की मशहूर होंगची कार में सफर कर रहे हैं.

PM Modi has been provided with China's famous Hongqi car
पीएम मोदी को चीन की मशहूर होंगची कार मुहैया कराई गई है (@cars_asia)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2025 at 4:03 PM IST

तियानजिन : शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में चीन के तिआनजिन शहर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन सरकार ने विशेष अंदाज में स्वागत किया. दो दिवसीय दौरे में पीएम मोदी को चीन की फेमस कार Hongqi L5 उपलब्ध कराई गई है, जो देश की एक बेहद खास और प्रतीकात्मक गाड़ी मानी जाती है.

क्या है इस कार की विशेषता
Hongqi L5 जिसे “रेड फ्लैग” के नाम से भी जाना जाता है. यह वही कार है जिसका उपयोग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान करते हैं. यही कार 2019 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान भी प्रयोग की गई थी. यह कार चीन की सरकारी कंपनी FAW (First Automotive Works)द्वारा बनाई जाती है. FAW कंपनी ने वर्ष 1958 में अपनी पहली कार बनाई थी और तभी से यह कंपनी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं के लिए गाड़ियां बनाती चली आ रही है. इतना ही नहीं Hongqi L5 को चीन की ताकत और परंपरा का प्रतीक माना जाता है.

PM Modi has been provided with China's famous Hongqi car
पीएम मोदी को चीन की मशहूर होंगची कार मुहैया कराई गई है (@cars_asia)

Aurus कार के साथ पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन
एससीओ समिट में भाग लेने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी तियानजिन पहुंचे. उन्होंने अपनी खास प्रेजिडेंशियल कार Aurus साथ लाई है. यह कार रूस की “Aurus Motors” द्वारा डिजाइन की गई है और इसमें रेट्रो लुक के साथ अत्याधुनिक लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस कार को चीन में डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट भी प्रदान की गई है.

बता दें कि समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक भी हुई. इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा, “ड्रैगन और एलिफेंट को साथ चलना चाहिए और दोस्ती बढ़ानी चाहिए.” उक्त बयान दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्पष्ट किया कि भारत आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर चीन के साथ रिश्ते आगे बढ़ाने को प्रतिबद्ध है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन मिलकर 2.8 अरब लोगों के हित में काम कर सकते हैं, जिससे मानवता के लिए नई संभावनाएं खुल सकती हैं.

