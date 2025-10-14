चिल्का झील में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू, सुरक्षा के लिए प्रशासन ने की ये तैयारियां
एशिया में खारे पानी के सबसे बड़े झील चिल्का में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है. यह जगह सबसे सुरक्षित माना जाता है.
Published : October 14, 2025 at 3:05 PM IST
भुवनेश्वर: सर्दियों के आगमन के साथ ही, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का झील में प्रवासी पक्षियां का आना शुरू हो गया है. मध्य एशिया, साइबेरिया और हिमालयी क्षेत्र से हजारों प्रवासी पक्षी नलबाना पक्षी अभयारण्य और झील के अन्य हिस्सों में दिखाई दे रही हैं. पर्यावरणविद, पक्षियों को आता देख खुश हैं. लेकिन, उनकी सुरक्षा के लिए चिंता भी जतायी हैं.
प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षा व्यवस्थाः
चिलिका के डीएफओ ने कहा कि 21 कैंप स्थापित किए गए हैं. प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. विदेशी पक्षियों की सुरक्षा के लिए 11 नावों से मॉनिटरिंग की जा रही है. चिल्का के डीएफओ अमलान नायक ने बताया बताया कि दिसंबर के अंत तक विदेशी पक्षियों की गणना की जाएगी. मोटर वाली नावों का संचालन बंद हो रहा है. लोगों को चिल्का के उन इलाकों में जाने से रोका जा रहा है जहां पक्षियां रहती हैं. शिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
भौगोलिक परिस्थितयां अनुकूलः
सर्दियों की शुरुआत से ही प्रवासी पक्षी सिर्फ चिल्का ही नहीं, बल्कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी आ रही हैं. ओडिशा की अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियां और भौगोलिक कारण, प्रवासी पक्षी लाखों मील की उड़ान भरकर ओडिशा के विभिन्न स्थानों पर पहुंचती हैं. इनमें भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, हीराकुंड और कुछ अन्य अभयारण्य शामिल हैं. लेकिन इनमें से सबसे चर्चित पक्षी प्रवास स्थल चिल्का है.
पक्षियों के लिए प्रजनन स्थलः
सैकड़ों प्रकार के प्रवासी पक्षी यहां एकत्रित होते हैं. यहां वे घोंसले बनाते हैं और अंडे भी देते हैं. कुछ महीनों के बाद, बच्चे पक्षी उड़ना सीख जाते हैं और अपनी माताओं के साथ अपने देश के लिए उड़ान भर लेते हैं. चिल्का दुनिया भर के पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल बन गया है.
विदेशी मेहमानों को खतराः
पर्यावरणविद् जयकृष्ण पाणिग्रही ने बताया कि विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, आवास विनाश, प्लास्टिक प्रदूषण, पक्षियों का शिकार, मोटर वाली नावें, पवन फार्म और मोबाइल टावर आदि का विदेशी पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. पक्षियों के लिए हर समय खतरा बना रहता है. उनकी रक्षा करना पहला कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जानवरों के साथ रहना संभव हो सके.
इसे भी पढ़ेंः