इस बार बच्चों के लिए खास होगा वाइल्डलाइफ वीक, उत्तराखंड में की गई स्पेशल तैयारियां, पढ़ें पूरी खबर
वाइल्डलाइफ वीक में पूरे सप्ताह बच्चों को जंगली जानवरों के बारे में खेल खेल में सिखाया जाएगा.
देहरादून: उत्तराखंड के जंगलों में मौजूद खूंखार शिकारियों से प्रदेश के बच्चे जुड़ने जा रहे हैं. वाइल्डलाइफ वीक के दौरान बच्चों को इन जंगली जानवरों के बारे में न केवल बताया जाएगा बल्कि इनसे बचाव के लिए जरूरी बातों की भी जानकारी दी जाएंगी. उत्तराखंड वन विभाग ने प्रदेश में बच्चों पर होते शिकारी जानवरों के हमले को देखते हुए अब बच्चों को भी इसके लिए जागरूक करने का निर्णय लिया है.
उत्तराखंड में देहरादून से लेकर पौड़ी और दूसरे तमाम जनपदों तक ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें छोटे बच्चों को शिकारी वन्यजीव का शिकार होना पड़ा है. एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं क्षेत्र में दहशत का कारण भी बनी है. इन्हीं स्थितियो को देखते हुए उत्तराखंड वन विभाग का प्रदेश में बच्चों को वाइल्डलाइफ वीक के दौरान जंगली जानवरों से रूबरू कराने जा रहा है. इस दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं भी वन विभाग द्वारा करवाई जाएंगी.
प्रदेश में खासतौर पर गुलदार को लेकर कई मामले सामने आते हैं जिसमें बच्चों पर यह गुलदार हमला कर देते हैं. गुलदार के बढ़ते खतरे के कारण कई बार विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों तक को बंद करना पड़ता है. इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि गुलदार इंसानी बस्तियों के आसपास रहना ही पसंद करता है. यहां पर इसे आसानी से भोजन भी मिल जाता है, लेकिन गुलदार की यही आदत कई बार बच्चों पर भारी पड़ जाती है.
पिछले लंबे समय से चिकित्सक के रूप में वन्य जीवों के व्यवहार को देख रहे डॉ प्रदीप मिश्रा बताते हैं कि घरों में रहने वाले पालतू जानवरों के कारण भी गुलदार घरों के आसपास पहुंच रहे हैं. गुलदार घात लगाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं, लेकिन पालतू जानवरों के बजाय कई बार वह बच्चों को उठा कर ले जाते हैं.
इस पूरे कार्यक्रम का मकसद बच्चों को जागरूक करना है. उन्हें यह बताना है कि वह वन्यजीवों से बचाव को लेकर क्या कर सकते हैं. वन्यजीवों की गतिविधियों की जानकारी उन्हें दी जाएगी. उन्हें बताया जाएगा कि कैसे वन्य जीव सुबह या हल्के अंधेरे के समय शाम को अपने शिकार के लिए निकलते हैं? इस समय खास तौर पर क्या एहतियात बरतनी है. इसके अलावा यदि जंगली जानवर दिखाई दे तो बच्चों को क्या करना है? इन सभी बातों की जानकारी भी बच्चों को दी जाएगी.
हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वाइल्डलाइफ वीक मनाया जाता है. इसका उद्देश्य वन्यजीवों, जैव विविधता का संरक्षण करना है. वाइल्डलाइफ वीक की शुरुआत 1952 में हुई थी.
