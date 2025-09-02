ETV Bharat / bharat

देश-विदेश को महका रहा उत्तराखंड का परफ्यूम, PM मोदी भी कर चुके तारीफ, युवा हो रहे आत्मनिर्भर - UTTARAKHAND PERFUME TRAINING

उत्तराखंड में देश के पहले डेडिकेटेड और सरकारी "स्कूल ऑफ परफ्यूमरी" में बच्चों को परफ्यूम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है.

UTTARAKHAND PERFUME TRAINING
बच्चों की दी जा रही परफ्यूम बनाने की ट्रेनिंग (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 2, 2025 at 8:39 AM IST

देहरादून (उत्तराखंड): देवभूमि उत्तराखंड के परफ्यूम की खुशबू अब पूरे देश में फैल रही है. उत्तराखंड टूर के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के परफ्यूम की जमकर तारीफ की थी. पीएम मोदी को तिमूर से बना परफ्यूम भेंट किया गया था. जिसके बाद से ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उत्तराखंड के परफ्यूम को भी विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी. जो अब साकार हो रहा है और युवाओं को परफ्यूम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है.

बच्चों के लिए बेहतर प्लेटफार्म: उत्तराखंड में मौजूद देश का पहला डेडिकेटेड और सरकारी "स्कूल ऑफ परफ्यूमरी" देश के बच्चों के लिए एक बेहतर प्लेटफार्म साबित हो रहा है. क्योंकि स्कूल ऑफ परफ्यूमरी में देश के तमाम राज्यों के बच्चों को परफ्यूम बनाने के तरीके समेत अन्य जानकारियां दी जा रही हैं. इस स्कूल की खास बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिमरू का परफ्यूम काफी अधिक पसंद आया था, उस परफ्यूम को भी उत्तराखंड के इसी स्कूल में तैयार किया गया था.

UTTARAKHAND PERFUME TRAINING
मार्केट में छाया तिमरू परफ्यूम (Photo-ETV Bharat Graphic)

स्कूल ऑफ परफ्यूमरी चलने का उद्देश्य यही है ताकि बच्चों को परफ्यूम बनाने की जानकारी बेहतर ढंग से दी जा सके. देश में परफ्यूम एक छिपा हुआ सब्जेक्ट है. फ्रांस में अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम बनाए जाते हैं, लेकिन वह काफी अधिक महंगे होते हैं, जबकि रॉ मैटेरियल भारत से ही जाता है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि भारत देश में परफ्यूम बनाने के लिए जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी सुविधा मौजूद नहीं है. यही वजह है कि सगंध पौधा केंद्र में परफ्यूम बनाने की ट्रेनिंग दिए जाने को लेकर "स्कूल ऑफ परफ्यूमरी" को शुरू किया है. ताकि अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम बनाने की बच्चों को भी ट्रेनिंग दिया जा सके.
नृपेंद्र चौहान, डायरेक्टर, सगंध पौधा केंद्र

परफ्यूम बनाने की सीखनी पड़ती है बारीकियां: नृपेंद्र चौहान ने कहा कि परफ्यूम भी सिर्फ एक शब्द है, लेकिन इसके पीछे साइंस, आर्ट समय तमाम प्रक्रियाएं शामिल हैं. परफ्यूम बनाए जाने के लिए कॉन्सेप्ट रूम भी बनाए गए हैं, जहां पर किस तरह का परफ्यूम बनाया जाना है, उसका कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है. परफ्यूम बनाने के लिए तीन तरह के नोट पहले तैयार किए जाते हैं, जिसमें टॉप, मिडिल और बेस नोट शामिल है. ऐसे में इस नोट के आधार पर बहुत सारे कंपाउंड को शामिल करते हुए परफ्यूम बनाया जाता है. ऐसे में बच्चों को कॉन्सेप्ट रूम में ही परफ्यूम की बेसिक जानकारियां दी जाती है, ताकि उनका कांसेप्ट क्लियर हो जाए, जो किस तरह का परफ्यूम बनाना चाहते हैं. कॉन्सेप्ट रूम में बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लीयर करने के बाद फिर उन्हें परफ्यूम लाइब्रेरी में ले जाया जाता है और परफ्यूम की जो 16 फैमिली हैं, उसके बारे में उनका जानकारी दी जाती है.

UTTARAKHAND PERFUME TRAINING
बच्चों के लिए बेहतर प्लेटफार्म (Photo-ETV Bharat Graphic)

तिमरू परफ्यूम का अच्छा रिस्पांस: नृपेंद्र चौहान ने बताया कि तिमरू परफ्यूम का अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद अब वो अन्य परफ्यूम पर भी काम कर रहे हैं. साथ ही कहा कि फ्रेगरेंस क्रिस्टलाइजेशन लैब में परफ्यूम तैयार करने के दौरान टीम कमियों को बताती है. इसके बाद जब परफ्यूम का फाइनल फार्मूला तैयार हो जाता है तो फिर उसकी क्वालिटी को जांचा और परखा जाता है. इसके लिए स्कूल ऑफ परफ्यूमरी में इवोल्यूशन बूथ भी बनाए गए हैं, जहां परफ्यूम की क्वालिटी को जांचा जाता है. जब फाइनल हो जाता है तो फिर प्रोडक्शन के लिए उसे आगे भेजा जाता है.

Uttarakhand Perfume
तिमरू परफ्यूम (Photo-ETV Bharat)

परफ्यूम का अन्य प्रोडेक्ट में भी प्रयोग: परफ्यूम बनाने के साथ ही फ्रेगरेंस को अन्य प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें साबुन, हैंडवॉश, शैंपू, अगरबत्ती समेत अन्य प्रोडक्ट्स शामिल हैं. जिन प्रोडक्ट्स में फ्रेगरेंस की स्थिति को जाने के लिए भी फैसिलिटी तैयार की गई है, जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसे प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के बाद किस तरह की खुशबू आती है कितने देर तक खुशबू रहती है उन सबको यहां परखा जाता है. फ्रेगरेंस का इस्तेमाल कपड़ा धोने वाले साबुन और सर्फ में भी किया जाता है, ऐसे में यह सुविधा भी यहां दी गई है, ताकि अगर कोई साबुन या सर्फ तैयार किया जाता है तो फिर उसको भी यहीं पर परखा जा सके कि उसकी खुशबू आती है या फिर नहीं आती है, और खुशबू कितनी देर तक रहती है.

Uttarakhand Perfume
परफ्यूम बनाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत (Photo-ETV Bharat)

इतने बच्चों को दी जा रही ट्रेनिंग: नृपेंद्र चौहान ने आगे बताया कि देश के कई राज्यों से कुल 16 बच्चों को ट्रेनिंग देने जा रहे हैं. इससे पहले दो बैच की ट्रेनिंग कराई जा चुकी है और हर बैच में 16-16 बच्चों को ट्रेनिंग दी गई थी. ऐसे में 8 सितंबर से 16 बच्चों की ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, जिसके लिए बच्चों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है. इन सभी बच्चों को परफ्यूमरी सेक्टर में ही ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको बेसिक जानकारियां दी जाएंगे कि किस तरह से परफ्यूम बनाया जाता है और उसकी क्या-क्या विधाएं हैं? साथ ही बताया कि परफ्यूमरी के लिए डेडीकेटेड और पूरी फैसिलिटी के साथ इस तरह ट्रेनिंग दिए जाने की सुविधा देश में कहीं भी नहीं है. हालांकि, बच्चे जब यहां से ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको बाकायदा सर्टिफिकेट भी दिया जाता है.

Uttarakhand Perfume
जानकारी देते सगंध पौधा केंद्र के डायरेक्टर (Photo-ETV Bharat)

परफ्यूम लाइब्रेरी में परफ्यूम की 16 फैमिली को डिस्प्ले किया गया है. क्योंकि अलग-अलग परफ्यूम की अलग-अलग फैमिली या कैटेगरी होती है. जिसमें फ्लोरा, फ्रूटी, ओसनिक (Oceanic), हर्बल (Herbal), ग्रीन (Green), मस्की (Musky), मोसी (Mossy), गौरमेट (Gourmet), एल्डिहाइड (Aldehyde) समेत अन्य शामिल हैं. ऐसे में बच्चों को परफ्यूम लाइब्रेरी में उन्हें परफ्यूम फैमिली की जानकारी दी जाती है. इसके बाद एक कांसेप्ट बन जाता है कि किसी फैमिली से संबंधित परफ्यूम तैयार किया जाना है.
डॉक्टर गरिमा, सगंध पौधा केंद्र

परफ्यूम बनाने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत: सगंध पौधा केंद्र की डॉक्टर गरिमा ने आगे कहा कि परफ्यूम फैमिली डिसाइड करने के बाद फिर फ्रेगरेंस क्रिस्टलाइजेशन लैब में जाया जाता है. इसके बाद जिस भी परफ्यूम फैमिली को चिन्हित किया जाता है फिर उसे फैमिली से संबंधित तमाम कंपाउंड्स को मिलाकर परफ्यूम तैयार किया जाता है. परफ्यूम को तैयार करने में काफी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है. क्योंकि यह काफी बारीकी वाला काम होता है. साथ ही बताया कि सामान्य तौर पर एक परफ्यूम तैयार करने में 3 से 6 महीने का समय लगता है. लेकिन कई बार 1 साल से ज्यादा भी वक्त लग जाता है. इसमें एक्सपीरियंस भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

Uttarakhand Perfume
तिमरू के बीज (Photo-ETV Bharat)

क्वालिटी की जांच परख: स्कूल ऑफ परफ्यूमरी में पहला परफ्यूम कौन सा तैयार किया गया है? जिसके के सवाल पर डॉ. गरिमा ने कहा कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाए जाने वाला तिमूरु से परफ्यूम तैयार किया गया है. तिमरु परफ्यूम में तिमूर का बेस दिया गया है, इसके अलावा अन्य एरोमा परफ्यूम फैमिली के कंपाउंड्स को शामिल किया गया है. गरिमा ने बताया कि जब तिमरु परफ्यूम को स्मेल करेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि आप समुद्र के किनारे बैठे हैं और इसका सुगंध करीब 8 घंटे तक रहता है. आपको बता दें कि ये तिमरु परफ्यूम, वहीं परफ्यूम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप सौंपा गया था. जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी तारीफ की थी.
ETV Bharat Logo

