सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत: रेत से गढ़ी पहचान, 800 से ज्यादा कलाकृतियां बनाकर सबको किया हैरान

सरकार से मिला समर्थन, बना नेशनल सैंड पार्क : पुष्कर की सतरंगी लोक संस्कृति सात समुंदर पार से आने वाले टूरिस्टों को खूब लुभाती है. वहीं, अब देसी-विदेशी सैलानियों के लिए पुष्कर में एक और आकर्षण बन गया है. पुष्कर के मेला क्षेत्र में ढाई हजार वर्ग गज में फैला नेशनल सैंड पार्क पर्यटकों को अपनी और खींच रहा है. राज्य सरकार ने अजय को उनकी कला को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर के मेला क्षेत्र में ढाई हजार वर्ग गज जमीन आवंटित की है, जहां आज नेशनल सैंड पार्क बन चुका है. यहां देसी-विदेशी पर्यटक सालभर आते हैं और अजय की कलाकृतियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.

अजय सिंह रावत, पुष्कर के गनाहेड़ा गांव से हैं और अब तक 800 से अधिक सैंड आर्ट बना चुके हैं. उनकी कलाकृतियां न केवल तीज-त्योहारों पर बल्कि देश की सम सामयिक घटनाओं पर भी चर्चा में रहती हैं. 51 फीट का श्रीराम मंदिर, 21 फीट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा और 40 फीट की महाराणा प्रताप की कलाकृति उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में शामिल हैं. पुष्कर आने वाले देसी-विदेशी सैलानियों के लिए अजय सिंह रावत की बनाई सैंड आर्ट आकर्षण का केंद्र रहती है.

अजमेर : राजस्थान की पवित्र भूमि केवल वीरों की ही नहीं, बल्कि कलाकारों की भी जननी रही है. पुष्कर के अजय सिंह रावत ऐसे ही एक कलाकार हैं, जिन्होंने अपने बचपन के खेल को एक अद्वितीय कला में बदल दिया. मिट्टी के दर्रों में खेलते हुए शुरू हुआ यह सफर आज उन्हें उत्तर भारत का एकमात्र चर्चित सैंड आर्टिस्ट बना चुका है.

कई राज्यों में लगाई सेंड आर्ट प्रदर्शनी (फोटो ईटीवी भारत GFX)

यूं तो पुष्कर पशु मेले के दौरान 15 दिन मेला क्षेत्र में चहल पहल रहती है लेकिन अब यहां दो कारणों से पर्यटक साल भर आते हैं. पहले ऊंट गाड़ी में बैठकर पुष्कर के मिट्टी के दर्रों की सैर करना और दूसरा सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत की बनाई हुई कलाकृति को देखना पर्यटकों को खूब लुभाती है. सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत किसान परिवार से हैं. शिक्षक बनने के उद्देश्य से उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद B.Ed की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था रावत की रेलवे में नौकरी लग गई, लेकिन मन में कसक शिक्षक बनने की थी. रेलवे की नौकरी छोड़कर सैंड आर्ट को बढ़ावा देने की ठानी. 35 वर्षीय अजय सिंह रावत ने अपने हुनर को तराशकर उत्तर भारत में अपनी पहचान सैंड आर्टिस्ट के रूप में कायम की है.

पुष्कर मेला सैंड आर्ट (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

40 फीट की महाराणा प्रताप की कलाकृति (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

बचपन में खेल-खेल में बनाता था मिट्टी के दर्रों में घर : सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत बताते हैं कि पुष्कर में मिट्टी के दर्रे काफी थे. बचपन मिट्टी के दर्रों में खेल कूद कर बिता है. इन मिट्टी के दर्रों में बचपन में घर बनाया करता था. दसवीं कक्षा में आया तब लगा कि मिट्टी से कोई कलाकृति बनानी चाहिए. 20 वर्ष की आयु होने पर कुछ कलाकृतियां बनाना अपने आप सीख लिया, हालांकि मिट्टी से बनी वह कलाकृतियां इतनी आकर्षक नहीं थी, लेकिन अभ्यास करना नहीं छोड़ा बार-बार कलाकृति बनाता और आखिरकार 'मैंने पहली बार 2016 में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की कलाकृति मेला क्षेत्र में मिट्टी के दर्रों में गणेश चतुर्थी दौरान बनाई'. भगवान श्री गणेश की उनके जीवन में पहली कलाकृति थी जिससे उन्हें प्रोत्साहन ही नहीं हौसला भी मिला. पुष्कर आने वाले पर्यटकों ने उनकी सैंड आर्ट की सराहना की. उन्होंने बताया कि इसके बाद उनका हौसला और बुलंद हो गया. उन्होंने मन बना लिया कि अब सैंड आर्ट के हुनर को उन्हें और भी तराशना है. मिट्टी के दर्रे और पुष्कर का माहौल उनके अनुकूल रहा. अभ्यास करते-करते उन्होंने मिट्टी पर चित्र उकेरना भी सीख लिया. रावत बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें आंखें, नाक, कान तक उकरना नहीं आता था, लेकिन बार-बार प्रयास करने पर उन्होंने सीख लिया. उन्होंने बताया कि लगातार अभ्यास करते रहने से अब उन्हें सैंड आर्ट करते हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं.

सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत की कलाकृतियां (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

पुष्कर के सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

51 फीट का बनाया था श्री राम का मंदिर : रावत बताते हैं कि पहली बार जब भगवान श्री गणेश की कलाकृति के बाद अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में कलाकृति बनाई थी तब मेले में आने वाले पर्यटकों ने अपने मोबाइल और कैमरा से उसकी बहुत तस्वीरें ली थी. उसके बाद ही दिमाग में आइडिया मिल गया कि पुष्कर में सैंड के लिए एक बड़ा सेट अप तैयार किया जा सकता है, ताकि पुष्कर आने वाले पर्यटक आर्ट गैलरी के रूप में सैंड आर्ट को देखने आए. उन्होंने बताया कि अभी तक वह 800 से अधिक सैंड आर्ट बना चुके हैं. सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत बताते हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जा रही थी तब उन्होंने पुष्कर के मिट्टी के दड़े में 51 फीट का श्री राम का मंदिर बनाया था, यह उनकी अब तक की सबसे बड़ी कला कृति थी. इसके अलावा 21 फीट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा अलावा 45 फीट का हवा महल और 40 फीट की महाराणा प्रताप की कलाकृति उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में शामिल हैं. रावत ने बताया कि हाल ही में देश में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं जिसमें सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीते हैं उनकी भी सैंड आर्ट भी बनाई है.

रेत से गढ़ी अपनी पहचान (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

उत्तर भारत के कई राज्यों में लगाई सेंड आर्ट प्रदर्शनी : रावत बताते हैं कि सैंड आर्ट के लिए बालू रेत और पानी की जरूरत होती है. उसके बाद मिट्टी को कलाकृति का रूप दिया जाता है. उन्होंने हिमाचल, दिल्ली, गुरुग्राम, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उड़ीसा में अपनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई है. उड़ीसा के सैंड आर्ट फेस्टिवल में वे चार बार भाग ले चुके हैं. उन्हें इस बात की खुशी है कि अब उत्तर भारत में भी युवा इस कला में रुचि दिखा रहे हैं. सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत बताते हैं कि इस कला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सैंड आर्ट संस्था के नाम से पंजीयन करवाया है. संस्था के माध्यम से वह स्कूल के बच्चों को छुट्टियों में शिविर लगाकर सैंड आर्ट सिखाते हैं. इसके अलावा अन्य दिनों में भी कुछ बच्चे और युवा भी उनके पास सैंड आर्ट सीखने के लिए आते हैं.

बचपन का शौक बना जुनून (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

रावत बताते हैं कि राजस्थान की छवि मरू प्रदेश की है. प्रदेश के बड़े हिस्से में रेगिस्तान है. यहां सैंड आर्टिस्ट बनने की संभावना काफी है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कलाकार यहां से निकाल सकते हैं. सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत बताते हैं कि समुद्र के तटों पर बनाए जाने वाली सैंड आर्ट आसानी से बन जाती है, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं टिक पाती है, जबकि पुष्कर के मिट्टी के दड़ो में बनी कलाकृति उपकरणों के सहयोग से बनती है और लंबे समय तक रहती है. उन्होंने बताया कि जर्मनी में एक सैंड आर्टिस्ट ने 60 फीट की कलाकृति बनाई थी जो विश्व रिकॉर्ड है. मन में इच्छा है कि राजस्थान में इससे भी बड़ी कलाकृति बने.

मिट्टी से गढ़ी कला (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

पुष्कर में महाराष्ट्र के शिरडी से आए पर्यटकों के दल ने बातचीत में बताया कि राजस्थान में खाटू वाले श्याम बाबा के बारे में काफी सुना था. दर्शन के लिए वहां आए थे तब पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा के इकलौते मंदिर के दर्शन करने के लिए यहां आए हैं. पुष्कर आने पर लोगों से पता चला कि यहां मिट्टी के दर्रे हैं. यहां घूमते हुए सैंड आर्ट देखने को मिली और दिल गदगद हो गया. बहुत ही खूबसूरती के साथ आर्टिस्ट ने यह बनाई है. पर्यटक संजय मोरे ने बताया कि इस तरह की कला उन्होंने पहले कभी नहीं देखी. यह वास्तव में अद्भुत है. पर्यटक गणेश भाऊ बताते हैं कि 'सैंड आर्ट ने मन मोह लिया है. इसकी काफी तस्वीरें ली है वापस शिरडी लौटने पर अपने परिचितों और रिश्तेदारों को यह फोटो जरूर दिखाऊंगा. इतनी सुंदर कला मैंने पहले कभी नहीं देखी'.

मिट्टी की कलाकृति (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

पर्यटकों की पहली पसंद बनी कलाकृतियां (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

पुष्कर के वेडिंग डेस्टिनेशन बनने से बढ़ा रोजगार: रावत ने बताया कि समसामयिक घटनाक्रम और त्योहार पर कलाकृति बनाते हैं. रावत बताते हैं कि सितंबर से लेकर फरवरी तक सैंड आर्ट के लिए यहां अनुकूल समय रहता है. तेज गर्मी में सैंड आर्ट बनाना काफी मुश्किल रहता है. पुष्कर में वीआईपी और डेस्टिनेशन वेडिंग होने के कारण कई इवेंट कंपनियां अजय को सैंड आर्ट बनाने के लिए आमंत्रित करती हैं, जिससे उन्हें रोजगार भी मिलता है. हाल ही में उन्होंने नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की भव्य कलाकृति भी तैयार की, जिसे देखने के लिए देश-विदेश के पर्यटक उमड़ पड़े.