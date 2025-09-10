ETV Bharat / bharat

दिल्ली से हैदराबाद तक बेचे जा रहे बच्चे! पुलिस ने तस्करी गैंग पर कसा शिकंजा, आंकड़े उड़ा देंगे होश

अन्य राज्यों की पुलिस भी जुटी : दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब इस सिंडिकेट की जांच और विस्तार से करने के लिए यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान व अन्य राज्यों की पुलिस के अलावा दक्षिण भारत के राज्यों की पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया गया है. खासतौर पर हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों से बच्चों की तस्करी की जानकारी सामने आई है. माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही मासूम बच्चों की बरामदगी हो सकती है.

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस द्वारा सराय काले खां बस अड्डे से मासूम बच्चे की बरामदगी के बाद बच्चों की तस्करी सिंडिकेट का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है. इस मामले में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों से अब न सिर्फ दिल्ली पुलिस, बल्कि उन राज्यों की पुलिस भी पूछताछ कर रही है, जिनके इलाके से छोटे बच्चे चोरी हुए है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) भी इस केस में सक्रिय हो गई है. आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे चोरी हुए अन्य बच्चों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके.

पुलिस इस गिरोह से कर रही पूछताछ : दिल्ली के कई थाना क्षेत्र से छोटे बच्चों की चोरी हुई हैं. दिल्ली की अन्य थानों की पुलिस इस गिरोह से पूछताछ कर रही हैं कि क्या उनके थाना क्षेत्रों से इन लोगों ने बच्चे चुराए हैं. यदि इसी गिरोह ने बच्चे की चोरी की है तो बच्चे को कहां बेचा है. पुलिस ने अब तक डॉक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बिचौलियों और दंपत्ति समेत 10 लोगों को पकड़ा है. अधिकारियों का कहना है कि गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

पूछताछ व साक्ष्य से जोड़ी जा रही कड़ी:

गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है. पुलिस को मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल और बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ऐसे अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर पुलिस इस गैंग के और भी सदस्यों को गिरफ्तार कर सकती है. बताया जा रहा है कि इस नेटवर्क में और भी राज्यों के लोग शामिल हैं, जिनकी पहचान करने का काम चल रहा है. साथ ही इस सिंडिकेट में शामिल होने के साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. इस तरीके से पुलिस इस पूरे बड़े नेटवर्क को तोड़ने के लिए कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है.

बच्चों को बरामद करने को लेकर पुलिस चला रही सख्त अभियान: साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी हेमंत तिवारी के मुताबिक पुलिस को हैदराबाद और चेन्नई में इस गिरोह द्वारा बच्चे बेचने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. पुलिस इस दिशा में बच्चों को बरामद करने के लिए काम कर रही है. उम्मीद है कि बहुत जल्द ही अन्य मासूम को भी बरामद किया जाएगा. अभी तक इस गिरोह से कुल 6 बच्चों की बरामद की गई है. जिसमें एक बच्चा दिल्ली के सराय काले खां इंटरेस्टेट बस टर्मिनल से चोरी किया गया था. बाकी के पांच अन्य बच्चे आगरा से अनवांटेड डिलीवरी के थे जिन्हें नैनीताल और आगरा में बेचा गया था.



