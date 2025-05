ETV Bharat / bharat

झारखंड में बिन ब्याही लड़कियां बन रहीं हैं मां, ईटीवी भारत की रिपोर्ट पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान, पालोना संस्था ने उठाए गंभीर सवाल - MINOR MOTHERS IN KHUNTI

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

Published : May 14, 2025 at 2:58 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 3:26 PM IST

रांची: खूंटी में बिन ब्याही नाबालिग लड़कियों के मां बनने से जुड़ी ईटीवी भारत की इंवेस्टिगेटिव रिपोर्ट पर झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है. वहीं दूसरी तरफ नवजात के असुरक्षित परित्याग और नवजात की हत्या के खिलाफ अभियान चला रही पालोना संस्था की संस्थापक मोनिका गुंजन ने ईटीवी भारत की रिपोर्ट की तारीफ करते हुए प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. ईटीवी भारत की रिपोर्ट पर आयोग ने लिया संज्ञान झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रताप तिवारी ने ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह से फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि यह मामला बेहद गंभीर है. वह ना सिर्फ खूंटी बल्कि सभी 24 जिलों के डीसी को पत्र लिखकर सात दिन के भीतर रिपोर्ट मांगने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि आयोग जानना चाहेगा कि दूसरे जिलों में क्या स्थिति है. आखिर नाबालिग बच्चियां बिन ब्याही मां कैसे बन रही हैं. उन्होंने कहा कि यह भी पूछा जाएगा कि खूंटी के सिविल सर्जन ने इस गंभीर मामले की जानकारी जिला के डीसी या आयोग को क्यों नहीं दी. अब बेबी ट्रैफिकिंग पर गौर करने की जरूरत - पालोना नवजात के असुरक्षित परित्याग और नवजात की हत्या के खिलाफ शिशु संरक्षण अधिनियम के तहत अभियान चला रही पालोना संस्था की संस्थापक मोनिका गूंजन ने ईटीवी भारत की तारीफ करते हुए प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि अबतक ह्यूमन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग शब्द से सभी वाकिफ थे, लेकिन खूंटी में हुई घटना कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब 'बेबी ट्रैफिकिंग' पर भी गौर करने की जरूरत है. क्योंकि सवाल उठना लाजमी है कि खूंटी में बच्चों को जन्म देने वाली बिन ब्याही ज्यादातर बच्चियों के बच्चे आखिर कहां गये? उन्होंने सवाल किया कि कहीं बच्चों की खरीद-बिक्री तो नहीं हुई है? आशंका बनती है कि कोई थर्ड पर्सन हैं जो चाइल्ड लेस तक बच्चे पहुंचा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस अभियान से लंबे समय से जुड़े होने के नाते कई बार जानकारी मिली है कि मेल चाइल्ड की खरीद बिक्री 7 से 8 लाख और गर्ल चाइल्ड की खरीद बिक्री 5 से 6 लाख में होती है. उन्होंने बताया कि बच्चे की खरीद-बिक्री से जुड़ा एविडेंस उनके पास है. लेकिन प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ.

May 14, 2025