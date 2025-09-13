ETV Bharat / bharat

बाल विवाह पर सख्ती: देशभर में 3.86 लाख शादियां रोकी गईं, झारखंड सबसे आगे

JRC की पहल 'चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया' (CMFI) देश के 451 जिलों में 250 से ज्यादा एनजीओ के नेटवर्क के साथ काम कर रही है. यह अभियान न केवल सीधे शादियां रुकवाता है, बल्कि गांव-गांव जाकर 'जागरूकता और सशक्तिकरण' के कार्यक्रम भी चलाता है.

'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' (JRC) के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से 13 सितंबर 2025 के बीच 3 लाख 86 हजार 29 बाल विवाह रोके गए. इनमें सबसे अधिक मामले झारखंड में 1 लाख 1 हजार 907, इसके बाद बिहार में 48 हजार 475 और मध्यप्रदेश में 33 हजार 158 मामले सामने आये. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम भी इस सूची में शामिल हैं.

नई दिल्लीः बाल विवाह केवल एक कुप्रथा नहीं, बल्कि यह समाज पर गहरा धब्बा है. यह बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन से वंचित कर देता है. अच्छी बात यह है कि अब देशभर में बड़े पैमाने पर इस पर अंकुश लगाया जा रहा है. सरकारी प्रयासों और सामाजिक संगठनों की मुहिम से लाखों बच्चों को समय से पहले शादी की जंजीरों में जकड़ने से बचाया गया है.

2006 में बना 'बाल विवाह निषेध अधिनियम' (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) इस कुप्रथा को रोकने की बड़ी ताकत बना. इसकी वजह से देश में बाल विवाह की दर 47 प्रतिशत से घटकर 23.3 प्रतिशत रह गई है.

धर्मगुरुओं की बड़ी भूमिकाः

CMFI ने पुजारी, काजी, पादरी जैसे धर्मगुरुओं से मिलकर उन्हें अभियान का हिस्सा बनाया. इन धार्मिक नेताओं ने खुलकर कहा कि 'बाल विवाह न तो कानूनन सही है, न ही धर्म में इसका समर्थन है'. उनकी आवाज ने गांव-गांव में गहरा असर छोड़ा.

न्यायपालिका के कड़े आदेश:

अप्रैल 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि राज्य में हुए सभी बाल विवाहों को अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए और परिवारों व पंचायतों पर सख्त कार्रवाई हो. अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को 'गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन' करार देते हुए 2030 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का रोडमैप तय किया.

भविष्य की योजना:

बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत मॉडल को पूरे देश में फैलाना

जन्म और विवाह पंजीकरण को और मजबूत करना

पुलिस, शिक्षकों और बाल कल्याण समितियों को लगातार ट्रेनिंग देना

तकनीक के जरिए रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करना

ईटीवी भारत से बात करते हुए, बाल विवाह को समाप्त करने के वैश्विक अभियान का हिस्सा, सीएमएफआई के राष्ट्रीय समन्वयक, बिधान चंद्र सिंह ने कहा, "अभियान का उद्देश्य दोहरा है, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से बाल विवाह को रोककर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से बाल विवाह मुक्त भारत बनाना है.बाल विवाह के विरुद्ध कानून का प्रवर्तन सुनिश्चित करना. प्रमुख पहलों में जन-आंदोलन और धार्मिक नेताओं की भागीदारी शामिल है."

उन्होंने कहा कि सीएमएफआई ने पुजारियों, काज़ियों, पुरोहितों, पादरियों और अन्य धार्मिक नेताओं के साथ मिलकर व्यापक रूप से काम किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे केवल वैध विवाह ही संपन्न कराएं. धार्मिक नेताओं ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि बाल विवाह कानून और धर्म दोनों के विरुद्ध है, जिससे वे गांवों और कस्बों में एक सशक्त आवाज बन गए हैं.

समाज की जिम्मेदारीः

माता-पिता, शिक्षक और युवाओं को पहल करनी होगी

हर अंडर-एज शादी का विरोध और रिपोर्टिंग करनी होगी

बच्चों को बचपन का अधिकार लौटाना होगा

बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में गैर सरकारी संगठनों और जनता की भूमिका पर उन्होंने कहा, "एनजीओ जमीनी स्तर पर कानूनी हस्तक्षेप, चेतावनियां, जागरूकता अभियान और साक्ष्य-आधारित वकालत के माध्यम से समुदायों और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं. माता-पिता, शिक्षकों, युवाओं और समुदाय के सदस्यों को कम उम्र में विवाह को रोकना चाहिए, ऐसे प्रयासों की सूचना देनी चाहिए और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना चाहिए जहां हर बच्चे के बचपन के अधिकार की रक्षा हो."

इसे भी पढ़ेंः