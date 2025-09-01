हैदराबाद: शहर में बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. माधापुर क्षेत्र के डीसीपी विनीत ने सोमवार को मीडिया को इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गिरोह छोटे बच्चों का अपहरण करके उन्हें बेचने का काम करता था. डीसीपी ने बताया कि आरोपियों से तीन लड़कियों और तीन लड़कों को छुड़ाया गया है.

पुलिस के मुताबिक, 25 अगस्त को इस गिरोह ने हैदराबाद शहर में लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर डेढ़ साल के एक बच्चे का अपहरण किया था. माता-पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. डीसीपी विनीत ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि अपहरण की घटना में चार लोगों का एक गिरोह शामिल था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों में पटानचेरु निवासी चिलुकुरी राजू, मोहम्मद आसिफ और नरसिम्हा रेड्डी शामिल हैं.

डीसीपी ने बताया कि आरोपी बच्चों का अपहरण करके उन्हें सिद्दीपेट में नर्सिंग होम चलाने वाली रिजवाना को सौंप देते थे. इसके बाद रिजवाना बच्चों को बिना संतान वाले दंपति को बेच देती थी. पुलिस ने बताया कि चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने पहले काचीगुडा में पांच साल की बच्ची और लिंगमपल्ली में एक और बच्ची का अपहरण किया था. पिछले साल, उन्होंने पांच साल के एक बच्चे का भी अपहरण किया था.

डीसीपी ने बताया कि आरोपी दो या तीन बच्चों वाले घरों की तलाशी लेते और बच्चे का अपहरण कर लेते. डीसीपी ने बताया कि अगर इस गिरोह के सदस्यों से पूरी पूछताछ की जाए, तो अन्य अपहरणों का भी खुलासा हो सकता है. इस दिशा में गहन जांच की जा रही है. डीसीपी ने कहा कि जिन लोगों ने पहले बच्चों के लापता होने की सूचना दी है, उन्हें स्थानीय पुलिस से संपर्क करना चाहिए.

"ये रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के पास 2-3 बच्चों वाले परिवारों को निशाना बनाते हैं और बच्चों का अपहरण कर लेते हैं. पीड़ित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. अगर थोड़ी भी देरी होती, तो आरोपी फरार हो जाते. इस गिरोह की पूरी जांच होनी जरूरी है. अभी तक हमने छह बच्चों की पहचान की है. हमारा मानना ​​है कि और भी बच्चे हो सकते हैं." - विनीत, माधापुर डीसीपी

