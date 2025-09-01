ETV Bharat / bharat

हैदराबाद में बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार, 6 बच्चे बचाए गए - CHILD KIDNAPPING RACKET

हैदराबाद में बच्चों का अपहरण कर बेचने वाले एक गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही 6 बच्चों को बचाया गया.

child kidnapping racket busted in Hyderabad 4 accused arrested 6 children rescued
हैदराबाद में बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार, 6 बच्चे बचाए गए (File Photo)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद: शहर में बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. माधापुर क्षेत्र के डीसीपी विनीत ने सोमवार को मीडिया को इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गिरोह छोटे बच्चों का अपहरण करके उन्हें बेचने का काम करता था. डीसीपी ने बताया कि आरोपियों से तीन लड़कियों और तीन लड़कों को छुड़ाया गया है.

पुलिस के मुताबिक, 25 अगस्त को इस गिरोह ने हैदराबाद शहर में लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर डेढ़ साल के एक बच्चे का अपहरण किया था. माता-पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. डीसीपी विनीत ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि अपहरण की घटना में चार लोगों का एक गिरोह शामिल था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों में पटानचेरु निवासी चिलुकुरी राजू, मोहम्मद आसिफ और नरसिम्हा रेड्डी शामिल हैं.

डीसीपी ने बताया कि आरोपी बच्चों का अपहरण करके उन्हें सिद्दीपेट में नर्सिंग होम चलाने वाली रिजवाना को सौंप देते थे. इसके बाद रिजवाना बच्चों को बिना संतान वाले दंपति को बेच देती थी. पुलिस ने बताया कि चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने पहले काचीगुडा में पांच साल की बच्ची और लिंगमपल्ली में एक और बच्ची का अपहरण किया था. पिछले साल, उन्होंने पांच साल के एक बच्चे का भी अपहरण किया था.

डीसीपी ने बताया कि आरोपी दो या तीन बच्चों वाले घरों की तलाशी लेते और बच्चे का अपहरण कर लेते. डीसीपी ने बताया कि अगर इस गिरोह के सदस्यों से पूरी पूछताछ की जाए, तो अन्य अपहरणों का भी खुलासा हो सकता है. इस दिशा में गहन जांच की जा रही है. डीसीपी ने कहा कि जिन लोगों ने पहले बच्चों के लापता होने की सूचना दी है, उन्हें स्थानीय पुलिस से संपर्क करना चाहिए.

"ये रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के पास 2-3 बच्चों वाले परिवारों को निशाना बनाते हैं और बच्चों का अपहरण कर लेते हैं. पीड़ित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. अगर थोड़ी भी देरी होती, तो आरोपी फरार हो जाते. इस गिरोह की पूरी जांच होनी जरूरी है. अभी तक हमने छह बच्चों की पहचान की है. हमारा मानना ​​है कि और भी बच्चे हो सकते हैं." - विनीत, माधापुर डीसीपी

यह भी पढ़ें- मणिपुर के रास्ते म्यांमार से हथियारों की तस्करी, अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

हैदराबाद: शहर में बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. माधापुर क्षेत्र के डीसीपी विनीत ने सोमवार को मीडिया को इस मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गिरोह छोटे बच्चों का अपहरण करके उन्हें बेचने का काम करता था. डीसीपी ने बताया कि आरोपियों से तीन लड़कियों और तीन लड़कों को छुड़ाया गया है.

पुलिस के मुताबिक, 25 अगस्त को इस गिरोह ने हैदराबाद शहर में लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन पर डेढ़ साल के एक बच्चे का अपहरण किया था. माता-पिता ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की. डीसीपी विनीत ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि अपहरण की घटना में चार लोगों का एक गिरोह शामिल था और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों में पटानचेरु निवासी चिलुकुरी राजू, मोहम्मद आसिफ और नरसिम्हा रेड्डी शामिल हैं.

डीसीपी ने बताया कि आरोपी बच्चों का अपहरण करके उन्हें सिद्दीपेट में नर्सिंग होम चलाने वाली रिजवाना को सौंप देते थे. इसके बाद रिजवाना बच्चों को बिना संतान वाले दंपति को बेच देती थी. पुलिस ने बताया कि चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने पहले काचीगुडा में पांच साल की बच्ची और लिंगमपल्ली में एक और बच्ची का अपहरण किया था. पिछले साल, उन्होंने पांच साल के एक बच्चे का भी अपहरण किया था.

डीसीपी ने बताया कि आरोपी दो या तीन बच्चों वाले घरों की तलाशी लेते और बच्चे का अपहरण कर लेते. डीसीपी ने बताया कि अगर इस गिरोह के सदस्यों से पूरी पूछताछ की जाए, तो अन्य अपहरणों का भी खुलासा हो सकता है. इस दिशा में गहन जांच की जा रही है. डीसीपी ने कहा कि जिन लोगों ने पहले बच्चों के लापता होने की सूचना दी है, उन्हें स्थानीय पुलिस से संपर्क करना चाहिए.

"ये रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के पास 2-3 बच्चों वाले परिवारों को निशाना बनाते हैं और बच्चों का अपहरण कर लेते हैं. पीड़ित ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया. अगर थोड़ी भी देरी होती, तो आरोपी फरार हो जाते. इस गिरोह की पूरी जांच होनी जरूरी है. अभी तक हमने छह बच्चों की पहचान की है. हमारा मानना ​​है कि और भी बच्चे हो सकते हैं." - विनीत, माधापुर डीसीपी

यह भी पढ़ें- मणिपुर के रास्ते म्यांमार से हथियारों की तस्करी, अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

CHILD KIDNAPPING IN HYDERABADCHANDANAGAR POLICECHILDREN RESCUEDCHILD KIDNAPPING RACKET

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.