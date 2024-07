ETV Bharat / bharat

बीजापुर में नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आया मासूम, इलाज के दौरान हुई मौत - Child got hit by IED in bijapur

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : Jul 27, 2024, 7:02 PM IST | Updated : 23 hours ago

बीजापुर में आईईडी की चपेट में मासूम ( ETV Bharat )

बीजापुर: सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नक्सली जगह-जगह आईईडी सेट कर देते हैं. इसकी चपेट में कई बार स्थानीय लोग भी आ जाते हैं. ताजा मामला बीजापुर से सामने आया है. यहां नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आने से एक 10 साल का बच्चा घायल हो गया थी. मासूम का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा था. इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई. इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक जीतेन्द्र यादव ने दी. आईईडी की चपेट में आया मासूम: दरअसल, ये पूरा वाकया बीजापुर जिले के पीड़िया मुरूम पारा का है. यहां नक्सलियों ने सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी लगा रखा था. आईईडी की चपेट में आने से 10 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चे का नाम हिड़मा कवासी बताया जा रहा है. वो पटेलपारा मुतवेंडी थाना गंगालूर बकरी चराने जंगल गया हुआ था. इस दौरान वो मुरूमपारा के पास शनिवार दोपहर 2.30 बजे नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया था. बच्चे के हाथ-पैर में गंभीर चोट आई थी. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

