मालदा में बाढ़ के पानी में बिस्तर से फिसलकर बच्चा डूबा: तटबंध टूटने से बाढ़ के हालात, अब तक 5 लोगों की मौत
पश्चिम बंगाल के मालदा में बारिश की वजह से गंगा के जल स्तर में बढ़ी होने से हालात संकटपूर्ण हैं.
Published : September 19, 2025 at 9:49 PM IST
मालदा (पश्चिम बंगाल) : उत्तर 24 परगना में बारिश के पानी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं गंगा नदी का बांध टूटने से एक और जान चली गई. बाढ़ के पानी में बिस्तर से फिसलकर एक डेढ़ साल का बच्चा डूबा गया. इस मौसम में भुटनी में गंगा नदी के ऊफान पर होने से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है.
इस बीच, भुटनी बांध टूटने और बाढ़ के कारण जिला सिंचाई विभाग के तीन अधिकारियों को रातोंरात हटा दिया गया है. इस बीच, एक राहत भरी खबर यह है कि शुक्रवार को गंगा का जलस्तर स्थिर हो गया है. हालांकि यह राहत कब तक रहेगी, यह कोई नहीं जानता.
मालदा के मानिकचक ब्लॉक में एक दुखद घटना सामने आई, जहां डेढ़ साल का एक बच्चा बिस्तर से गिरकर घर में घुस आए बाढ़ के पानी में डूब गया. बताया जाता है कि भुटनी के अंतर्गत हीरानंदपुर ग्राम पंचायत के उत्तर नंदी टोला इलाके में टूटे तटबंध के पानी ने घरों को जलमग्न कर दिया था. इससे निपटने के लिए, परिवारों ने जल स्तर से ऊपर अस्थायी खाटों पर बिस्तर बिछा दिए थे. बच्चा, जिसकी पहचान सुमन मंडल (डेढ़ वर्ष) के रूप में हुई है, दिहाड़ी मजदूर विवेक मंडल (38) और गृहिणी सीमा मंडल का बेटा है, अपनी मां के बगल में ऊंचे बिस्तर पर सो रहा था.
बुधवार की सुबह, जब मां उठी, तो बच्चा सोता रहा. सुबह करीब साढ़े नौ बजे, वह चारपाई से फिसलकर बाढ़ के पानी में गिर गया. परिवार ने तुरंत उसे बचाया और एक स्थानीय ग्रामीण चिकित्सक के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
सुमित की मौत की खबर फैलते ही पूरे भुटनी में शोक की लहर छा गई. वहीं खबर मिलते ही भुटनी थाने की पुलिस ने एकराट्टी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल भेज दिया.
छोटी सी गलती से मैंने अपना बेटा खो दिया : सीमा
सीमा मंडल ने कहा, "मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके पिता से क्या कहूं. सुमित के दादा सुकुमार मंडल ने बताया, "बच्चा अपनी बहन के साथ चौकी पर खेल रहा था. उसकी मां थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी. उसी समय बच्चा चौकी से गिर गया और उसकी मौत हो गई.
इसी तरह की बीते अगस्त महीने में उत्तर 24 परगना में हुई थी. अगस्त की शुरुआत में लगातार बारिश के कारण उत्तर दमदम नगर पालिका के वार्ड 13 के देवीनगर इलाके में बाढ़ आ गई थी. इस दौरान एक महिला पांच महीने की ऋषिका घोराई को बिस्तर पर छोड़कर टायलेट गई थी. जब वह शौचालय से लौटीं, तो उसने पाया कि उनकी सोती हुई बेटी बिस्तर से पानी में गिर गई थी, और उसका शरीर बेजान था.
21 वर्षीय युवक की गंगा के पानी में बहने से मौत
इस मौसम में, भुटनी इलाके में गंगा नदी में पानी बढ़ने से पांच लोगों की मौत हो चुकी है. मंगलवार की रात, जुलाबदीटोला गाँव का रोज़ शेख अपने एक दोस्त के साथ साइकिल से भुटनी के धर्मशीलटोला स्थित अपने घर लौट रहा था.
21 वर्षीय रोज़ एक मेधावी छात्र के रूप में जाना जाता था. वह कोलकाता के एक पैरामेडिकल कॉलेज का छात्र था. उस रात, सड़क पर एक जगह से गंगा की तेज़ धारा बह रही थी. उस स्थान से गुज़रते समय, रोज़ किसी कारण से अपनी साइकिल से गिर गया. वह पानी की तेज़ धारा में बह गया. उस समय इलाके में कोई बचाव दल मौजूद नहीं था, इसलिए घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पानी में कूद पड़े. कुछ ही पलों में उन्होंने रोज़ को पानी से बाहर निकाल लिया. ग्रामीण रोज़ को नाव में बिठाकर मानिकचक ग्रामीण अस्पताल पहुंचे, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
11 साल की लड़की गंगा में डूबी
इसी तरह एक 11 साल की लड़की गंगा में डूब गई. उसका नाम हेमांगिनी मंडल है. वह महेंद्रटोला गांव की रहने वाली थी. हेमांगिनी स्थानीय पश्चिम नारायणपुर हाई स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ती थी. उसके पिता, जो पेशे से किसान हैं. इलाके में गंगा नदी उफान पर थी. इसी दौरान बच्ची उस पानी में नहाने गई थी और डूब गई. कुछ छोटी लड़कियों ने यह घटना देखी और हमें सूचना दी. गांव के सभी लोग पानी में गए और बच्ची को ढूंढ़ने लगे. करीब एक घंटे बाद बच्ची को बचा लिया गया.
