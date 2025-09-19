ETV Bharat / bharat

मालदा में बाढ़ के पानी में बिस्तर से फिसलकर बच्चा डूबा: तटबंध टूटने से बाढ़ के हालात, अब तक 5 लोगों की मौत

मालदा में तटबंध टूटने से हुआ भारी जलभराव ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 19, 2025 at 9:49 PM IST 5 Min Read

मालदा (पश्चिम बंगाल) : उत्तर 24 परगना में बारिश के पानी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं गंगा नदी का बांध टूटने से एक और जान चली गई. बाढ़ के पानी में बिस्तर से फिसलकर एक डेढ़ साल का बच्चा डूबा गया. इस मौसम में भुटनी में गंगा नदी के ऊफान पर होने से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है. इस बीच, भुटनी बांध टूटने और बाढ़ के कारण जिला सिंचाई विभाग के तीन अधिकारियों को रातोंरात हटा दिया गया है. इस बीच, एक राहत भरी खबर यह है कि शुक्रवार को गंगा का जलस्तर स्थिर हो गया है. हालांकि यह राहत कब तक रहेगी, यह कोई नहीं जानता. मालदा के मानिकचक ब्लॉक में एक दुखद घटना सामने आई, जहां डेढ़ साल का एक बच्चा बिस्तर से गिरकर घर में घुस आए बाढ़ के पानी में डूब गया. बताया जाता है कि भुटनी के अंतर्गत हीरानंदपुर ग्राम पंचायत के उत्तर नंदी टोला इलाके में टूटे तटबंध के पानी ने घरों को जलमग्न कर दिया था. इससे निपटने के लिए, परिवारों ने जल स्तर से ऊपर अस्थायी खाटों पर बिस्तर बिछा दिए थे. बच्चा, जिसकी पहचान सुमन मंडल (डेढ़ वर्ष) के रूप में हुई है, दिहाड़ी मजदूर विवेक मंडल (38) और गृहिणी सीमा मंडल का बेटा है, अपनी मां के बगल में ऊंचे बिस्तर पर सो रहा था. बुधवार की सुबह, जब मां उठी, तो बच्चा सोता रहा. सुबह करीब साढ़े नौ बजे, वह चारपाई से फिसलकर बाढ़ के पानी में गिर गया. परिवार ने तुरंत उसे बचाया और एक स्थानीय ग्रामीण चिकित्सक के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सुमित की मौत की खबर फैलते ही पूरे भुटनी में शोक की लहर छा गई. वहीं खबर मिलते ही भुटनी थाने की पुलिस ने एकराट्टी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल भेज दिया. छोटी सी गलती से मैंने अपना बेटा खो दिया : सीमा

सीमा मंडल ने कहा, "मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके पिता से क्या कहूं. सुमित के दादा सुकुमार मंडल ने बताया, "बच्चा अपनी बहन के साथ चौकी पर खेल रहा था. उसकी मां थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी. उसी समय बच्चा चौकी से गिर गया और उसकी मौत हो गई.