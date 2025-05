ETV Bharat / bharat

क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने खोया था अपना विमान, कितने, सीडीएस ने दिया ये जवाब - DID WE LOST JET

अनिल चौहान, सीडीएस ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 31, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 3:40 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली : क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का जेट विमान गिरा था ? सीडीएस अनिल चौहान ने पहली बार इसका जवाब दिया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के झूठ को उजागर किया. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस वीडियो को साझा कर सरकार से सवाल पूछा है. इस इंटरव्यू में जब सीडीएस चौहान से पूछा गया कि क्या भारत ने अपने छह जेट विमान खोए हैं, इसका सीधा जवाब उन्होंने दिया. उनका जवाब था - नहीं. सीडीएस चौहान से जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के साथ हुई झड़प में भारत ने अपना कोई भी युद्धक विमान खोया या नहीं. इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि जेट क्यों गिर रहे हैं ? और इसकी चूक की वजह क्या है ? सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने इसको आधार बनाकर कहा है कि भारत ने कम के कम एक जेट विमान खोया है. हालांकि, कई लोगों ने कहा है कि सीडीएस ने कभी यह नहीं कहा कि भारत ने अपना जेट खोया है. सीडीएस चौहान ने कहा कि हमने अपनी रणनीतिक चूक को जल्द ही ठीक कर लिया. हमने तुरंत ही अपनी रणनीति बदल ली, और उसके बाद जो कुछ हुआ, वह तो सबके सामने है. उनसे पूछा गया कि क्या भारत का एक जेट विमान गिरा था, उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सवाल जरूरी नहीं है. उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या जैसा कि पाकिस्तान दावा कर रहा है, भारत ने छह जेट खोए हैं, यह सही है या नहीं.

इस पर चौहान ने कहा कि बिल्कुल नहीं. यह गलत खबर है. उन्होंने आगे कहा कि हमने इस पर जोर दिया कि जेट क्यों गिरे, और उसके बाद हमने क्या किया, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने सुधारात्मक कदम उठाए, अपनी रणनीति बदल ली और उसका परिणाम सबको दिखा. चौहान ने जो इंटरव्यू दिया है, उस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया है. उनका कहना है कि अब जबकि खुद सीडीएस ने ऑन रिकॉर्ड यह स्वीकार कर लिया है कि भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, क्या इस विषय की जांच की जाएगी ? क्या पूरे मामले पर सच सामने आएगा ? उन्होंने कहा कि 29 जुलाई 1999 को वाजपेयी सरकार ने करगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया था. उस कमेटी के चेयरमैन रक्षा विशेषज्ञ के. सुब्रह्मण्यम थे. उनके बेटे एस. जयशंकर आज विदेश मंत्री हैं. वाजपेयी ने करगिल वॉर के खत्म होने के तीन दिनों के भीतर ही इस कमेटी का गठन कर दिया था. कमेटी ने पांच महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसका नाम रखा गया था- फ्रॉम सरप्राइज टू रेकॉनिंग. इसके बाद रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा गया और इस पर बहस की गई थी. उन्होंने पूछा, क्या मोदी सरकार उसी तरह का कदम उठाएगी ? आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगोंं की हत्या कर दी थी. इसके जवाब में भारत ने छह-सात मई की रात को पीओके और पाकिस्तान के दो ठिकानों पर हमला किया था. यहां पर पाकिस्तानी आंतकी छिपे हुए थे. इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए. इसके बाद भारत ने 10 मई को पाकिस्तान के कई हवाई अड़्डों पर हमला किया. इन हमलों से पाकिस्तान घबरा गया और उसने भारत से ऑपरेशन रोकने की गुहार लगाई. भारत ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया. ये भी पढ़ें : ऑपरेशन सिंदूर: सीडीएस जनरल चौहान बोले- भारत आत्मनिर्भर; चीनी स्रोतों के भरोसे था पाकिस्तान

नई दिल्ली : क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का जेट विमान गिरा था ? सीडीएस अनिल चौहान ने पहली बार इसका जवाब दिया है. उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के झूठ को उजागर किया. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस वीडियो को साझा कर सरकार से सवाल पूछा है. इस इंटरव्यू में जब सीडीएस चौहान से पूछा गया कि क्या भारत ने अपने छह जेट विमान खोए हैं, इसका सीधा जवाब उन्होंने दिया. उनका जवाब था - नहीं. सीडीएस चौहान से जब पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के साथ हुई झड़प में भारत ने अपना कोई भी युद्धक विमान खोया या नहीं. इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि जेट क्यों गिर रहे हैं ? और इसकी चूक की वजह क्या है ? सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने इसको आधार बनाकर कहा है कि भारत ने कम के कम एक जेट विमान खोया है. हालांकि, कई लोगों ने कहा है कि सीडीएस ने कभी यह नहीं कहा कि भारत ने अपना जेट खोया है. सीडीएस चौहान ने कहा कि हमने अपनी रणनीतिक चूक को जल्द ही ठीक कर लिया. हमने तुरंत ही अपनी रणनीति बदल ली, और उसके बाद जो कुछ हुआ, वह तो सबके सामने है. उनसे पूछा गया कि क्या भारत का एक जेट विमान गिरा था, उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सवाल जरूरी नहीं है. उसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या जैसा कि पाकिस्तान दावा कर रहा है, भारत ने छह जेट खोए हैं, यह सही है या नहीं. इस पर चौहान ने कहा कि बिल्कुल नहीं. यह गलत खबर है. उन्होंने आगे कहा कि हमने इस पर जोर दिया कि जेट क्यों गिरे, और उसके बाद हमने क्या किया, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने सुधारात्मक कदम उठाए, अपनी रणनीति बदल ली और उसका परिणाम सबको दिखा. चौहान ने जो इंटरव्यू दिया है, उस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया है. उनका कहना है कि अब जबकि खुद सीडीएस ने ऑन रिकॉर्ड यह स्वीकार कर लिया है कि भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, क्या इस विषय की जांच की जाएगी ? क्या पूरे मामले पर सच सामने आएगा ? उन्होंने कहा कि 29 जुलाई 1999 को वाजपेयी सरकार ने करगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया था. उस कमेटी के चेयरमैन रक्षा विशेषज्ञ के. सुब्रह्मण्यम थे. उनके बेटे एस. जयशंकर आज विदेश मंत्री हैं. वाजपेयी ने करगिल वॉर के खत्म होने के तीन दिनों के भीतर ही इस कमेटी का गठन कर दिया था. कमेटी ने पांच महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसका नाम रखा गया था- फ्रॉम सरप्राइज टू रेकॉनिंग. इसके बाद रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा गया और इस पर बहस की गई थी. उन्होंने पूछा, क्या मोदी सरकार उसी तरह का कदम उठाएगी ? आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगोंं की हत्या कर दी थी. इसके जवाब में भारत ने छह-सात मई की रात को पीओके और पाकिस्तान के दो ठिकानों पर हमला किया था. यहां पर पाकिस्तानी आंतकी छिपे हुए थे. इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए. इसके बाद भारत ने 10 मई को पाकिस्तान के कई हवाई अड़्डों पर हमला किया. इन हमलों से पाकिस्तान घबरा गया और उसने भारत से ऑपरेशन रोकने की गुहार लगाई. भारत ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया. ये भी पढ़ें : ऑपरेशन सिंदूर: सीडीएस जनरल चौहान बोले- भारत आत्मनिर्भर; चीनी स्रोतों के भरोसे था पाकिस्तान

Last Updated : May 31, 2025 at 3:40 PM IST