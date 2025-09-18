ETV Bharat / bharat

कल ग्रेटर नोएडा आएंगे CM योगी आदित्यानाथ, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की करेंगे समीक्षा

इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां चल रही हैं.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 18, 2025 at 8:12 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार दोपहर को ग्रेटर नोएडा पहुंचेगे. यहां मार्ट परिसर में तैयारियों का जायजा के बाद प्रदेश के सभी विभागों के प्रमुख सचिव, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य विभागों के जिम्मेदार अधिकारी करीब दो घंटे तक बैठक करेंगे.

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां: एडिशनल सीपी राजीव नरायण मिश्रा ने बताया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक इंडियन एक्सपो मार्ट में ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित है. कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है. ग्रेटर नोएडा में उनका कार्यक्रम निर्धारित हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए समय बंदोबस्त किये गए है. थ्री लेयर्ड सिक्योरिटी के बंदोबस्त किये गए हैं.

राजीव नरायण मिश्रा, एडिशनल सीपी (लॉ एंड ऑर्डर) (ETV Bharat)

सुरक्षा व्यवस्था का बंदोबस्त: एडिशनल सीपी ने बताया कि डीसीपी स्तर के अधिकारियों की एडीसीपी स्तर के अधिकारियों की और बड़ी संख्या में सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और पीएसी बल की नियुक्ति की गई है. साथ ही साथ सारे कार्यक्रम को हम लोग पूरे सुनिश्चित ढंग से कराने के लिए कटिबद्ध है. पुलिस की ब्रीफिंग का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है. बता दें नोएडा में हर साल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया जाता है जिसमें 2500 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाते हैं. इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में कई प्रकार के स्टॉल लगाए जाते हैं.



