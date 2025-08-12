चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को 21 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों के घर तक राशन पहुंचाने के लिए 'मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना' शुरू की है. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस पहल को अपने दिल के बेहद करीब बताया क्योंकि इससे 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को फायदा होगा.

स्टालिन ने इस योजना की शुरुआत के लिए बनाए गए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया और कुछ लाभार्थियों के घर जाकर उन्हें जरूरी सामान भी सौंपा. उन्होंने कहा कि यह योजना राशन कार्ड धारकों के उक्त समूह को उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी.इस योजना को शुरू करने में 30.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.

'थायुमानवर योजना मेरे दिल के बहुत करीब है'

उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान में कहा, "हर योजना को बनाने में बहुत सोच-विचार किया जाता है और थायुमानवर योजना मेरे दिल के बहुत करीब है. सहकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा. मुझे इसका उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है."

21 लाख से अधिक लोगों को लाभ

तमिलनाडु भर में 34,809 उचित मूल्य की दुकानों में लागू होने वाली इस योजना से 21,70,454 लोगों को लाभ होगा, जिनमें से अधिकांश बुजुर्ग हैं. तमिलनाडु इस तरह की घर-घर राशन पहुंचाने की पहल में लीडिंग रहा है. सरकार केवल योजना की घोषणा करने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि यह भी देखती है कि क्या अंतिम व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है.

लाइफ सेविंग जिम्मेदारी

उन्होंने आगे कहा, "हम इस योजना में शामिल 30.16 करोड़ रुपये को अतिरिक्त खर्च नहीं, बल्कि लोगों के प्रति एक लाइफ सेविंग जिम्मेदारी मानते हैं. यह सहकारिता विभाग की एक बड़ी सेवा है." उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में कुल 37,328 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिनमें से 2,394 डीएमके सरकार के चार वर्षों में जोड़ी गई हैं.

स्टालिन ने आगे कहा, "चूंकि हम इन दुकानों को कुशलतापूर्वक और उचित ढंग से चलाते हैं, इसलिए आज तमिलनाडु भुखमरी से होने वाली मौतों से मुक्त है. हम इन राशन की दुकानों के उपयोग को और सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं."

क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ डिटेल शेयर

इस बीच एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस पहल के तहत हर दूसरे शनिवार और रविवार को लाभार्थियों के घर-घर राशन पहुंचाया जाएगा. फू़ड एंड कंज्युमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से संबंधित डिटेल पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं और संबंधित क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ साझा किए जा चुके हैं.

कर्मचारी पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाएंगे. इस पहल के तहत उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक वजन तौलने वाली मशीन और ई-पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना से लगभग 20.42 लाख वरिष्ठ नागरिक और 1.27 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे.

सत्तारूढ़ DMK पहले ही स्वास्थ्य क्षेत्र में मक्कलाई थेडी मारुथुवम (MTM) योजना सहित इसी तरह की सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू कर चुकी है, जहां सरकार घर-घर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें वयस्कों के लिए डायबिटीज और स्तन कैंसर की जांच आदि शामिल हैं.

