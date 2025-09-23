ETV Bharat / bharat

स्टालिन ने GST टैक्स कटौती पर पीएम मोदी के भाषण का विरोध किया, पूछे कई सवाल

सीएम स्टालिन और पीएम मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 23, 2025 at 4:35 PM IST 3 Min Read

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जीएसटी कटौती पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है. जीएसटी में कटौती पर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पेज पर कई सवाल पोस्ट किए हैं. स्टालिन के मुताबिक, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि, "जीएसटी कम करके और आयकर छूट सीमा बढ़ाकर भारतीय 2.5 लाख करोड़ रुपये बचा सकते हैं. क्या हम, विपक्षी दल, शुरू से ही इसी पर जोर देते रहे हैं. अगर ये उपाय 8 साल पहले किए गए होते, तो भारतीय परिवार अब तक कई करोड़ रुपये बचा चुके होते." इसके अलावा, अब घोषित टैक्स कटौती का आधा हिस्सा राज्य सरकारें ही कर रही हैं. चूंकि केंद्र सरकार इस तथ्य को छुपा रही है और समझने से इनकार कर रही है, इसलिए यह बताना मेरा कर्तव्य है. दूसरी ओर, केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों को उनका उचित हिस्सा देने से इनकार कर रही है. स्टालिन ने कहा कि, सिर्फ हिंदी थोपने से इनकार करने के कारण, तमिलनाडु को एकीकृत शिक्षा योजना के तहत मिलने वाली धनराशि नहीं दी जा रही है. स्टालिन ने पूछा कि, यह अन्याय कब खत्म होगा. स्टालिन ने कहा कि, भारत उन राज्य सरकारों को दंडित करके विकास नहीं कर सकता जो अपने अधिकारों की रक्षा करती हैं और अपने लोगों के लिए खड़ी होती हैं. संघीय विचारधारा का सम्मान करें, उचित धनराशि जारी करें और लोगों को उचित हिस्सा दें। उन्होंने पोस्ट में कहा, "उन्हें वह दें जो वे चाहते हैं और उन्हें लाभ दें."