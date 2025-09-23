ETV Bharat / bharat

स्टालिन ने GST टैक्स कटौती पर पीएम मोदी के भाषण का विरोध किया, पूछे कई सवाल

पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि देश की जनता को दिवाली के उपहार के रूप में जीएसटी में कुछ सुधार लाए जाएंगे.

chief minister stalin opposes pm modis speech on GST tax cuts
सीएम स्टालिन और पीएम मोदी (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 4:35 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने जीएसटी कटौती पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है. जीएसटी में कटौती पर प्रधानमंत्री के भाषण को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक्स पेज पर कई सवाल पोस्ट किए हैं.

स्टालिन के मुताबिक, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि, "जीएसटी कम करके और आयकर छूट सीमा बढ़ाकर भारतीय 2.5 लाख करोड़ रुपये बचा सकते हैं. क्या हम, विपक्षी दल, शुरू से ही इसी पर जोर देते रहे हैं. अगर ये उपाय 8 साल पहले किए गए होते, तो भारतीय परिवार अब तक कई करोड़ रुपये बचा चुके होते."

इसके अलावा, अब घोषित टैक्स कटौती का आधा हिस्सा राज्य सरकारें ही कर रही हैं. चूंकि केंद्र सरकार इस तथ्य को छुपा रही है और समझने से इनकार कर रही है, इसलिए यह बताना मेरा कर्तव्य है. दूसरी ओर, केंद्र की भाजपा सरकार राज्यों को उनका उचित हिस्सा देने से इनकार कर रही है. स्टालिन ने कहा कि, सिर्फ हिंदी थोपने से इनकार करने के कारण, तमिलनाडु को एकीकृत शिक्षा योजना के तहत मिलने वाली धनराशि नहीं दी जा रही है. स्टालिन ने पूछा कि, यह अन्याय कब खत्म होगा.

स्टालिन ने कहा कि, भारत उन राज्य सरकारों को दंडित करके विकास नहीं कर सकता जो अपने अधिकारों की रक्षा करती हैं और अपने लोगों के लिए खड़ी होती हैं. संघीय विचारधारा का सम्मान करें, उचित धनराशि जारी करें और लोगों को उचित हिस्सा दें। उन्होंने पोस्ट में कहा, "उन्हें वह दें जो वे चाहते हैं और उन्हें लाभ दें."

इससे पहले, 2017 में, देश भर में एक समान कराधान सुनिश्चित करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया था. इसमें 4 श्रेणियों, अर्थात् 5, 12, 18 और 28, के तहत टैक्स लगाए गए थे. जीएसटी लागू होने से कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई. कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया.

हालांकि, तमाम विरोध के बावजूद, जीएसटी कर पिछले 8 वर्षों से लागू रहा. इसी संदर्भ में, अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि देश की जनता को दिवाली के उपहार के रूप में जीएसटी में कुछ सुधार लाए जाएंगे. इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 सितंबर को एक घोषणा जारी की कि किन वस्तुओं पर कर से छूट दी जाएगी और किन वस्तुओं पर टैक्स कम किया जाएगा.

इसके मुताबिक, उन्होंने घोषणा की कि चार स्तरीय टैक्स को घटाकर दो स्तरों में क्रम अनुसार 5 फीसदी और 18 प्रतिशत में बदल दिया गया है. साथ ही, उन्होंने यह भी घोषणा की कि एक विशेष श्रेणी के तहत महंगी कारों, तंबाकू और सिगरेट सहित कुछ वस्तुओं पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. हालांकि यह कर सुधार कल से लागू हो गया है. कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जीएसटी कर सुधार देशवासियों के लिए एक मीठा उपहार है.

ये भी पढ़ें: 'भाजपा को रोकना जरूरी, डीएमके को मिल रही धमकी', बोले स्टालिन

