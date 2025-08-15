श्रीनगर: देश आज अपना 79 वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में राज्य का दर्जा वापस देने की मांग को पहलगाम आतंकी घटना से जोड़ने पर निंदा की. उमर ने सवाल उठाया कि पहलगाम आतंकवादी हमलों के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को दंडित क्यों किया जा रहा है?

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने का निर्णय लेते वक्त क्षेत्र में जमीनी हकीकत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा था कि पहलगाम जैसी आतंकी घटनाएं नजरअंदाज नहीं की जा सकतीं.

उमर ने कहा, "पहलगाम में किसी ने जो किया, उसकी वजह से हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? यह हमारी गलती नहीं थी. कश्मीर के लोग पीड़ितों के साथ एकजुटता से खड़े थे. मेरे मुख्यमंत्री काल में, आतंकवाद कम हुआ था क्योंकि हमने इसके लिए काम किया था. हर साल मैं इसी मंच से आंकड़ों का बखान करता था. हम पर फिर से भरोसा करें."

उमर अब्दुल्ला ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराश व्यक्त की. उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, उसमें हमारी सरकार की कोई गलती नहीं थी. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी वायुसेना और अन्य बलों ने उन्हें सबक सिखाया था. लेकिन सजा राज्य के लोगों को क्यों दी जा रही है? कुछ लोगों द्वारा पहलगाम में की गई हिंसा की सज़ा राज्य के लोगों को क्यों भुगतनी पड़ रही है?

श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया. (PTI)

उमर अब्दुल्ला को पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री से केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होने का दुख था. उन्होंने कहा, "मैं 11 साल बाद यह भाषण दे रहा हूं. तब मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री था. आज मैं एक केंद्र शासित प्रदेश का मुखिया हूं." उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, "आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं. हमारा एक विशेष दर्जा था, हमारा अपना झंडा था, हमारी अपनी पहचान थी. वह सब चला गया. फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं."

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि नई दिल्ली 15 अगस्त के मौके पर जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली की घोषणा करेगी. उन्होंने कहा, "मुझे तो यह भी बताया गया था कि कागज़ात तैयार किए जा रहे हैं. हमने इंतज़ार किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ. मैंने भी उम्मीदें लगानी शुरू कर दीं, लेकिन यह सब एक धोखा था. क्या हम इस देश के किसी भी अन्य राज्य की तरह व्यवहार पाने के हक़दार नहीं हैं?"

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला. (PTI)

किश्तवाड़ में गुरुवार को हुई त्रासदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जम्मू में, किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के कारण आज कई परिवार शोक में हैं. अब तक 60 लोगों के मारे जाने और 100 से ज़्यादा घायल होने की खबर है. मैं किश्तवाड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मैं किश्तवाड़ के लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम उन्हें मुआवज़ा देंगे, लेकिन आने वाले दिनों में हम यह भी जांचेंगे कि कहीं प्रशासन में कोई खामी तो नहीं थी."

मुख्यमंत्री ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए आठ हफ़्तों तक चलने वाले, 20 ज़िलों में हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की योजना की घोषणा की. उन्होंने कहा, "अब तक हम मिले हैं, पत्र लिखे हैं, प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन सब विफल रहा. अब से, अगले आठ हफ़्तों तक, हम जम्मू-कश्मीर के सभी 20 ज़िलों का दौरा करेंगे और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे."

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला. (PTI)

तिरंगा फहराने के बाद उमर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पुलिस, अर्धसैनिक बलों, एनसीसी कैडेटों और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने मार्च-पास्ट में हिस्सा लिया. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और कई विधायक बैठे थे. किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना में मारे गये लोगों की याद में परेड के बाद होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया.

