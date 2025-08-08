चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को चेन्नई स्थित अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी में स्कूल ऐजुकेशन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा के लिए 'तमिलनाडु स्टेट ऐजुकेशन पॉलिसी 2025' जारी की. उन्होंने हायर ऐजुकेशनल संस्थानों में जाने वाले सरकारी स्कूलों के छात्रों को प्रशंसा पत्र और लैपटॉप भी प्रदान किए.

उन्होंने कार्यक्रम में कहा, "मैं जब भी छात्रों से मिलता हूं, उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताता रहता हूं. तमिलनाडु में इस साल 12वीं की परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों के 75 प्रतिशत छात्रों ने हायर ऐजुकेशन में दाखिला लिया है. मुझे उम्मीद है कि अगले साल यह पास दर और भी ज़्यादा होगी."

राज्य शिक्षा नीति का उद्देश्य

तमिलनाडु की हर चीज में एक अनूठी विशेषता है. यहां प्रगतिशील सोच है. इसी के आधार पर, हमने भविष्य के लिए आवश्यक दृष्टिकोण के साथ एक राज्य शिक्षा नीति तैयार की है. इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारा उद्देश्य ऐसे छात्र तैयार करना है जो केवल पढ़ने और याद करने के बजाय सोचें और सवाल पूछें. हमारा उद्देश्य उनके भावी जीवन के लिए आवश्यक एनर्जी प्रदान करना है, हमारा उद्देश्य ऐसे छात्र तैयार करना है जो न केवल छात्र हों, बल्कि रचनात्मक भी हों.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (ETV bharat)

शारीरिक शिक्षा को मूल शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा. मातृभाषा तमिल हमारी पहचान और गौरव होगी. द्विभाषिकता, तमिल और अंग्रेजी की मुख्य नीति हमारी दृढ़ नीति होगी. मैं दोहराता हूँ, द्विभाषी नीति हमारी दृढ़ नीति है.

'रिएक्शनरी विचारों के लिए कोई जगह नहीं'

सीएम स्टालिन ने कहा कि स्कूलों में रिएक्शनरी विचारों के लिए कोई जगह नहीं है. स्कूल सबके लिए हैं, वहां किसी के लिए कोई बाधा नहीं है. हम किसी को भी बैरियर नहीं बनने देंगे. किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए.

उन्होंने कहा कि हम शैक्षिक भेदभाव को खत्म करेंगे. हमारी शिक्षा नीति आपके लिए मनचाही शिक्षा प्राप्त करने के द्वार खोलेगी. हम शैक्षिक समानता स्थापित करेंगे. हम ज्ञान आधारित शिक्षा लागू करेंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात, यह तर्कसंगत शिक्षा होगी. हम विज्ञान से परे रिएक्शनरी विचारों को स्कूलों में प्रवेश नहीं करने देंगे.

यह तो बस एक शुरुआत है - उदयनिधि स्टालिन!

तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री स्टालिन के बाद समारोह में भाषण दिया.उन्होंने कहा , "तमिल लोग संगम युग से ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीच में हुए ऐतिहासिक षड्यंत्रों के कारण तमिल लोगों की शिक्षा में बाधाएं आईं. यह कोई स्वतः उत्पन्न बाधा नहीं थी, बल्कि शिक्षा बैरियर था. द्रविड़ आंदोलन शिक्षा के उस अधिकार को बहाल करने के लिए शुरू हुआ था जो इस तरह अवरुद्ध था.

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग किसी भी भाषा को जबरन थोपे जाने को कभी स्वीकार नहीं करेंगे. यह तमिलनाडु की धरती का इतिहास है. यहां (तमिलनाडु) के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया भाषा अधिकार युद्ध महाराष्ट्र तक फैल गया. महाराष्ट्र में भारी विरोध के कारण, राज्य सरकार ने त्रिभाषी नीति वापस ले ली. जब सभी राज्य इस तरह जागरूक हो जाएंगे, तो केंद्र सरकार को निश्चित रूप से त्रिभाषी नीति को त्यागना होगा.

उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन (ETV Bharat)

उदयनिधि स्टालिन ने कहा, "भारत के संविधान में शिक्षा राज्य सूची में थी. बाद में इसे कॉनकरेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया. इस वजह से तमिलनाडु के शिक्षा के अधिकार पर कई तरह से हमला हो रहा है. इसलिए, शिक्षा को वापस राज्य सूची में लाया जाना चाहिए. मैं तमिलनाडु की राज्य शिक्षा नीति को इसके लिए एक शुरुआती बिंदु मानता हूं." ।

बारहवीं कक्षा के लिए कोई पब्लिक एग्जाम नहीं

इस समारोह के बाद तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश ने पत्रकारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कहा, "हमने शिक्षकों की एक समिति की मदद से राज्य के लिए एक अलग शिक्षा नीति बनाई है. राज्य शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि द्विभाषी नीति तमिलनाडु के लिए है."

शिक्षा मंत्री अंबिल महेश (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि राज्य शिक्षा नीति के आधार पर चालू वर्ष से 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली रद्द कर दी जाएगी. यह प्रणाली इसलिए रद्द की जा रही है क्योंकि हम छात्रों को लगातार 3 वर्षों (10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा) तक सार्वजनिक परीक्षाएं लिखने की स्थिति में नहीं रखना चाहते.

शिक्षा मंत्री ने कहा, "हम शैक्षिक तकनीकों को सीखने और चिंतन एवं अध्ययन के रूप में शिक्षा प्रदान करेंगे. जीवन की गुणवत्ता शिक्षा और शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया है. राज्य शिक्षा नीति में भविष्य के परिवेश के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करने की योजना है.

