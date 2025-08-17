कोल्हापुर: भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने रविवार 17 अगस्त को कोल्हापुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ का उद्घाटन किया. सर्किट बेंच का उद्घाटन भव्य समारोह में कोल्हापुर के मेरी वेदर ग्राउंड में किया गया. इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित थे.

42 वर्षों का संघर्षः

1933 में स्थापित कोल्हापुर जिला बार एसोसिएशन के माध्यम से 6 जिलों के वकीलों और पक्षकारों ने इस लड़ाई को मजबूती से जारी रखा. कोल्हापुर, सांगली, सातारा, सोलापुर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों के डेढ़ लाख से ज़्यादा मामले मुंबई उच्च न्यायालय में लंबित थे, जिनके लिए पक्षकारों के वकीलों को हर हफ्ते मुंबई आना-जाना पड़ता था.

लोगों की ऐसी शिकायतें थीं कि मुंबई आने जाने में समय और धन की बर्बादी हो रही थी. अब सर्किट बेंच की स्थापना से समय, धन और श्रम की बचत होगी. सर्किट बेंच की स्थापना पश्चिमी महाराष्ट्र में वादियों की न्याय तक पहुंच में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने की उम्मीद है. चार दशक से भी ज़्यादा लंबे संघर्ष के बाद, कोल्हापुर सर्किट बेंच का सपना आखिरकार साकार हुआ. इसको लेकर कोल्हापुर में खुशी मनाई जा रही है.

कोल्हापुर में न्यायालय की शुरुआतः

1866 में कोल्हापुर राज्य और मुंबई प्रांत के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1867 में कोल्हापुर न्यायालय की शुरुआत हुई थी. महादेव गोविंद रानाडे को कोल्हापुर न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था. सिविल प्रक्रिया संहिता 1879 में लागू हुई थी. कोल्हापुर राज्य के छत्रपति राजाराम महाराज के शासनकाल के दौरान, कोल्हापुर राज्य उच्च न्यायालय 1929 में शुरू किया गया था. कोल्हापुर जिला बार एसोसिएशन की स्थापना 1933 में हुई थी.

कोल्हापुर पीठ, बॉम्बे उच्च न्यायालय की चौथी पीठ है. सोमवार 18 अगस्त से एक खंडपीठ और दो एकल पीठों के साथ कार्य करेगी. पहले चरण में छह जिलों से सात हजार मामले कोल्हापुर सर्किट बेंच में स्थानांतरित किए गए हैं. जिसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने चार न्यायाधीशों की नियुक्ति किये हैं. जबकि इसके लिए करीब 250 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी.

