कर्नाटक में मुर्गी ने दिए नीले रंग के अंडे, सभी हैरान, देखने को उमड़े लोग - CHICKEN LAYING BLUE EGGS

राज्य के दावणगेरे जिले में मुर्गी ने नीले रंग के अंडे देकर सबको चौंका दिया है. ये जिज्ञासा का विषय बन गया है.

CHICKEN LAYING BLUE EGGS
कर्नाटक के दावणगेरे जिले में मुर्गी ने नीले रंग के अंडे देकर सबको चौंका दिया (ETV Bharat)
दावणगेरे: जिले में एक मुर्गी ने नीला अंडा देकर लोगों को चौंका दिया है. यह आश्चर्यजनक तो है लेकिन सच है. दावणगेरे जिले के चन्नगिरी तालुक के नल्लूर गाँव में हमेशा सफेद अंडे देने वाली एक घरेलू मुर्गी ने नीला अंडा देकर लोगों को हैरान कर दिया है.

मुर्गी के मालिक सैयद नूर ने नीला अंडा मिलने पर आश्चर्य व्यक्त किया. यह मुर्गी आमतौर पर सफेद अंडे देती है. अब इसने अचानक नीला अंडा दिया है. इससे स्थानीय और पशुपालन विभाग के अधिकारी हैरान हैं.

कर्नाटक में मुर्गी ने दिए नीले रंग के अंडे (ETV Bharat)

सैयद ने इस नीले अंडे को वैसे ही रखा है. सैयद ने यह मुर्गी दो साल पहले एक व्यापारी से खरीदी थी. इस दुर्लभ अंडे को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं.

CHICKEN LAYING BLUE EGGS
मुर्गी मालिक नीले रंग का अंडा दिखाते हुए (ETV Bharat)

मुर्गी की जानकारी जो उसके मालिक ने दी

मुर्गी मालिक सैयद नूर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं 10 मुर्गियाँ पाल रहा हूँ. मैं उन्हें वही खाना खिलाता हूँ जो मैं आमतौर पर देता हूँ. मैंने उन्हें हर बार सफेद या पीले अंडे देते देखा है. यह पहली बार है जब उन्होंने नीला अंडा दिया है.'

CHICKEN LAYING BLUE EGGS
मुर्गी के नीले रंग के अंडे (ETV Bharat)

अधिकारियों की प्रतिक्रिया

नीले अंडे के संबंध में पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों की प्रतिक्रिया दी है. पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग के सहायक निदेशक डॉ. अशोक ने मीडिया को जवाब दिया.

CHICKEN LAYING BLUE EGGS
कर्नाटक के दावणगेरे में मुर्गी और उसने नीले रंग के अंडे को दिखाते उसका मालिक (ETV Bharat)

मैंने हरे-पीले अंडे देते हुए देखे हैं. हालाँकि, यह देखकर मुझे हैरानी हुई कि उन्होंने नीले अंडे दिए. मुर्गियाँ इस तरह अंडे कम ही देती हैं. यह पहली बार है जब उन्होंने नीले अंडे दिए हैं. यह भी संभव है कि अंडे मुर्गी के अग्न्याशय में मौजूद बिलीवरडिन नामक वर्णक के कारण नीले हों.

CHICKEN LAYING BLUE EGGS
मुर्गी और नीले रंग के अंडे के साथ उसका मालिक (ETV Bharat)
