ETV Bharat / bharat

देश में हरियाली की चादर बिछाने साइकिल पर निकला महाराष्ट्र का नौजवान - SUBODH VIJAY BICYCLE JOURNEY

महाराष्ट्र का युवक पर्यावरण संरक्षण का संकल्प ले साइकिल से एक लाख किमी के सफर पर निकला, टारगेट माउंट एवरेस्ट है.

MAHARASHTRA YOUTH SUBODH VIJAY
सुबोध विजय गांगुर्डे साइकिल से निकले देश भ्रमण पर (Source: SUBODH VIJAY)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 6:23 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 6:38 PM IST

4 Min Read

छिंदवाड़ा (नगेंद्र सिंह शक्रवार) : "मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है." इस पंक्ति को सार्थक कर रहा है महाराष्ट्र का एक नवयुवक. देश में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम लेकर महाराष्ट्र के रायगढ़ के रहने वाले 26 वर्षीय सुबोध विजय गांगुर्डे पिछले साल से देश में साइकिल से भ्रमण कर रास्तेभर पौधे लगाते आ रहे हैं. उनका अंतिम पड़ाव माउट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना है. पिछले साल शुरू हुई साइकिल यात्रा दो साल बाद 2027 में पूरी होगी. सुबोध विजय के अनुसार "वह पहले भी माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं. वह बीते 4 साल से लद्दाख, हिमाचल व उत्तराखंड में टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं."

पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने निकले सुबोध

गौरतलब है कि लगातार कम हो रहे पेड़-पौधों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है. इसके भयावह नतीजे भी सामने आ रहे हैं. कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है. आधुनिकता की दौड़ में हम पर्यावरण के प्रति लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं. ऐसे में पर्यावरण के प्रति अलख जगाने के लिए महाराष्ट्र के युवा सुबोध विजय गांगुर्डे निकल पड़े हैं साइकिल से. उनकी साइकल यात्रा 19 जून 2024 से शुरू हुई, जो 2027 तक चलेगी.

महाराष्ट्र के रायगढ़ के रहने वाले 26 वर्षीय सुबोध विजय गांगुर्डे (ETV BHARAT)

एक लाख किमी की यात्रा साइकिल से

साधारण किसान के बेटे सुबोध विजय गांगुर्डे महाराष्ट्र के रोहा रायगढ़ के रहने वाले हैं. अब तक वह देश के विभिन्न राज्यों में हजारों किमी साइकिल से यात्रा कर चुके हैं. इस दौरान वह छिंदवाड़ा पहुंचे तो ईटीवी भारत ने उनसे उनकी यात्रा के बारे में बात की. सुबोध विजय गांगुर्डे का कहना है "उनका संकल्प है 'भारत की विरासत का सम्मान'. इसी संकल्प की प्रेरणा बनकर मैं साइकिल से 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं. पूरे देश के 28 राज्यों में कुल 1 लाख पौधे रोपण करूंगा."

MAHARASHTRA YOUTH SUBODH VIJAY
साइकिल से एक लाख किमी के सफर पर सुबोध विजय गांगुर्डे (Source: SUBODH VIJAY)

कई राज्यों से गुजर कर माउंट एवरेस्ट पर करेंगे चढ़ाई

सुबोध विजय गांगुर्डे बताते हैं "उनकी यात्रा 19 जून 2024 को शुरू हुई थी. यात्रा अब तक 429 दिन पूरी कर चुकी है. अभी तक वह 39,145 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं. पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से होकर वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पहुंचे हैं. इसके बाद वह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की ओर बढ़ रहे हैं. अंततः यह यात्रा 2027 में माउंट एवेरेस्ट की चोटी पर समाप्त होगी, जहां मैं तिरंगा फहराऊंगा. एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से जहां तक साइकिल से संभव होगा तो ठीक, फिर पैदल यात्रा करेंगे "

MAHARASHTRA YOUTH SUBODH VIJAY
माउंट एवरेस्ट पर सुबोध विजय गांगुर्डे (Source: SUBODH VIJAY)

रास्ते के सफर में अभी तक 35 हजार पौधे लगाए

सुबोध विजय गांगुर्डे का कहना है "पर्यावरण संरक्षण संदेश और 1 लाख युवाओं की भावनाएं लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करूंगा. अभी तक यात्रा के दौरान वह जहां से भी गुजर रहे हैं तो पौधे लगाते हुए आ रहे हैं. इन पौधों को वह अपने खर्चे पर खरीद कर लगाते हैं. 429 दिन की यात्रा के दौरान वह अब तक 35,045 पौधरोपण कर चुके हैं. इस पूरी यात्रा में अभी तक लगभग ₹3 लाख खर्च हुए हैं."

MAHARASHTRA YOUTH SUBODH VIJAY
छिंदवाड़ा पहुंचे साइकिल सवार सुबोध विजय गांगुर्डे (ETV BHARAT)

लद्दाख में टूरिस्ट गाइड हैं सुबोध विजय गांगुर्डे

सुबोध विजय गांगुर्डे के अनुसार " मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है. साल 2021 से गाइड के रूप में काम कर रहा हूं. 6 महीने लद्दाख में काम करते हैं. 6 महीने हिमाचल व उत्तराखंड में टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करते हैं. मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं. माता-पिता और बड़ा भाई. पिता का नाम विजय (60 साल), मां कुंडा (54 साल), बड़े भाई का नाम सुमित है, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं. पिता खेती करते हैं. "

MAHARASHTRA YOUTH SUBODH VIJAY
पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने निकले सुबोध (Source: SUBODH VIJAY)

छिंदवाड़ा (नगेंद्र सिंह शक्रवार) : "मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है." इस पंक्ति को सार्थक कर रहा है महाराष्ट्र का एक नवयुवक. देश में पर्यावरण संरक्षण की मुहिम लेकर महाराष्ट्र के रायगढ़ के रहने वाले 26 वर्षीय सुबोध विजय गांगुर्डे पिछले साल से देश में साइकिल से भ्रमण कर रास्तेभर पौधे लगाते आ रहे हैं. उनका अंतिम पड़ाव माउट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना है. पिछले साल शुरू हुई साइकिल यात्रा दो साल बाद 2027 में पूरी होगी. सुबोध विजय के अनुसार "वह पहले भी माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं. वह बीते 4 साल से लद्दाख, हिमाचल व उत्तराखंड में टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं."

पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने निकले सुबोध

गौरतलब है कि लगातार कम हो रहे पेड़-पौधों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है. इसके भयावह नतीजे भी सामने आ रहे हैं. कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है. आधुनिकता की दौड़ में हम पर्यावरण के प्रति लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं. ऐसे में पर्यावरण के प्रति अलख जगाने के लिए महाराष्ट्र के युवा सुबोध विजय गांगुर्डे निकल पड़े हैं साइकिल से. उनकी साइकल यात्रा 19 जून 2024 से शुरू हुई, जो 2027 तक चलेगी.

महाराष्ट्र के रायगढ़ के रहने वाले 26 वर्षीय सुबोध विजय गांगुर्डे (ETV BHARAT)

एक लाख किमी की यात्रा साइकिल से

साधारण किसान के बेटे सुबोध विजय गांगुर्डे महाराष्ट्र के रोहा रायगढ़ के रहने वाले हैं. अब तक वह देश के विभिन्न राज्यों में हजारों किमी साइकिल से यात्रा कर चुके हैं. इस दौरान वह छिंदवाड़ा पहुंचे तो ईटीवी भारत ने उनसे उनकी यात्रा के बारे में बात की. सुबोध विजय गांगुर्डे का कहना है "उनका संकल्प है 'भारत की विरासत का सम्मान'. इसी संकल्प की प्रेरणा बनकर मैं साइकिल से 1 लाख किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं. पूरे देश के 28 राज्यों में कुल 1 लाख पौधे रोपण करूंगा."

MAHARASHTRA YOUTH SUBODH VIJAY
साइकिल से एक लाख किमी के सफर पर सुबोध विजय गांगुर्डे (Source: SUBODH VIJAY)

कई राज्यों से गुजर कर माउंट एवरेस्ट पर करेंगे चढ़ाई

सुबोध विजय गांगुर्डे बताते हैं "उनकी यात्रा 19 जून 2024 को शुरू हुई थी. यात्रा अब तक 429 दिन पूरी कर चुकी है. अभी तक वह 39,145 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं. पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से होकर वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा पहुंचे हैं. इसके बाद वह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की ओर बढ़ रहे हैं. अंततः यह यात्रा 2027 में माउंट एवेरेस्ट की चोटी पर समाप्त होगी, जहां मैं तिरंगा फहराऊंगा. एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से जहां तक साइकिल से संभव होगा तो ठीक, फिर पैदल यात्रा करेंगे "

MAHARASHTRA YOUTH SUBODH VIJAY
माउंट एवरेस्ट पर सुबोध विजय गांगुर्डे (Source: SUBODH VIJAY)

रास्ते के सफर में अभी तक 35 हजार पौधे लगाए

सुबोध विजय गांगुर्डे का कहना है "पर्यावरण संरक्षण संदेश और 1 लाख युवाओं की भावनाएं लेकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करूंगा. अभी तक यात्रा के दौरान वह जहां से भी गुजर रहे हैं तो पौधे लगाते हुए आ रहे हैं. इन पौधों को वह अपने खर्चे पर खरीद कर लगाते हैं. 429 दिन की यात्रा के दौरान वह अब तक 35,045 पौधरोपण कर चुके हैं. इस पूरी यात्रा में अभी तक लगभग ₹3 लाख खर्च हुए हैं."

MAHARASHTRA YOUTH SUBODH VIJAY
छिंदवाड़ा पहुंचे साइकिल सवार सुबोध विजय गांगुर्डे (ETV BHARAT)

लद्दाख में टूरिस्ट गाइड हैं सुबोध विजय गांगुर्डे

सुबोध विजय गांगुर्डे के अनुसार " मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है. साल 2021 से गाइड के रूप में काम कर रहा हूं. 6 महीने लद्दाख में काम करते हैं. 6 महीने हिमाचल व उत्तराखंड में टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करते हैं. मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं. माता-पिता और बड़ा भाई. पिता का नाम विजय (60 साल), मां कुंडा (54 साल), बड़े भाई का नाम सुमित है, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं. पिता खेती करते हैं. "

MAHARASHTRA YOUTH SUBODH VIJAY
पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने निकले सुबोध (Source: SUBODH VIJAY)
Last Updated : August 21, 2025 at 6:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHARASHTRA SUBODH VIJAY GANGURDESUBODH VIJAY TREE PLANTATIONSUBODH VIJAY ENVIRONMENTALISTSUBODH TARGET MOUNT EVERESTSUBODH VIJAY BICYCLE JOURNEY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

किताबें खोलकर कॉपी लिखते रहे छात्र, रीवा में LLB एग्जाम के दौरान खुलेआम नकल

उज्जैन की खुश्बूदार सुलेमानी चाय, एक बार चखा तो हर दिन गटकेंगे 12 कप टी

हथियारों की मध्य प्रदेश में डिजिटल डिलेवरी, 4 जिलों में खुली अवैध हथियार फैक्ट्रियां

POCSO एक्ट मामले में पीड़िता बालिग, कर्तव्यों का पालन करने में विफल हो रहीं निचली अदालतें : हाईकोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.