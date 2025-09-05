ETV Bharat / bharat

छिंदवाड़ा मेडिकल टीम ने किया दुर्लभ ऑपरेशन, दुनिया में इस बीमारी के सिर्फ 730 मरीज

छिंदवाड़ा में डॉक्टर ने किया रेयर बिमारी का ऑपरेशन, इस बीमारी के दुनिया में सिर्फ 730 मरीज, सिरिंगोसिस्टेडेनोमा पैपिलिफेरम नामक बीमारी से पीड़ित थी युवती.

CHHINDWARA RARE DISEASE OPERATION
छिंदवाड़ा मेडिकल टीम ने किया दुर्लभ ऑपरेशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 6:54 PM IST

4 Min Read

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक ऐसा रेयर केस आया, जिसके दुनियाभर में महज 730 मरीज थे. यह केस सामने आने के बाद यह 731वां मरीज माना गया. 18 साल की लड़की 2 सालों से कान के पास दर्द से तड़प रही थी. कई डॉक्टर और अस्पतालों में इलाज के लिए चक्कर काट चुकी थी, लेकिन जब वो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज पहुंची, तो पता चला कि उसे एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है, जो पूरे विश्व में मात्र 730 लोगों को है. आइए जानते हैं क्या है ये दुर्लभ बीमारी.

इस बीमारी के दुनिया भर में मात्र 730 मरीज

सिम्स के नाक, कान और गला रोग विभाग में एक 18 वर्षीय मरीज आई. जिसके कान के पीछे गठान थी और उसे पिछले 2 वर्षों से दर्द और खून बहने की समस्या थी. मरीज ने कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली. नाक, कान, गला और रोग विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नितिन जैन ने बताया कि "अगस्त में मरीज ने मेडिकल कॉलेज के नाक, कान और गला रोग विभाग में दिखाया.

CHHINDWARA MEDICAL SCIENCE
छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (ETV Bharat)

मरीज की जांच के बाद सीटी स्कैन और बायोप्सी की गई, जिसमें सिरिंगोसिस्टेडेनोमा पैपिलिफेरम बीमारी की पुष्टि हुई. यह एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है, जिसके पूरे विश्व में अब तक केवल 730 मरीज ही सामने आए हैं."

सिम्स के डॉक्टरों ने की दुर्लभ सर्जरी

विभागाध्यक्ष डॉ नितिन जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सूर्यकांत तिवारी और उनकी टीम ने एनेस्थीसिया टीम के साथ मिलकर मरीज का ऑपरेशन किया और ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाल दिया. ऑपरेशन के बाद मरीज की रिकवरी अच्छी है.

रेयर है बीमारी, डायग्नोज करना होता है मुश्किल

छिंदवाड़ा इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नाक कान गला रोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत तिवारी ने बताया कि "यह बीमारी बहुत कम मरीजों में होती है. सबसे पहले इसमें सूजन दिखाई देती है, लेकिन दर्द कम होता है. यह स्किन का ट्यूमर है. जिसका डायग्नोज करना काफी मुश्किल होता है. स्किन में खून की नलियां बहुत होती हैं. इसलिए इसमें खून बहुत ज्यादा बहता है. कैंसर की गठान से यह मिलता-जुलता होता है. गठान से ब्लडिंग सबसे ज्यादा होती है. इसलिए खतरा होता है.

CHHINDWARA GIRL RARE DISEASE
छिंदवाड़ा डॉक्टरों का कमाल (ETV Bharat)

बायोप्सी से होती है जांच, जान जाने का खतरा कम

इस बीमारी का पता लगाने के लिए बायोप्सी करना पड़ता है. ट्यूमर से जांच के लिए टुकड़ा लेते हैं, फिर उसमें सभी तरीके की जांच कराई जाती है, क्योंकि अधिकतर गठान में कैंसर होने का खतरा होता है, लेकिन यह कैंसर से अलग बीमारी है. इसलिए इसमें जान जाने का खतरा कम होता है, लेकिन खून ज्यादा निकलता है. जब शरीर में खून की कमी होती है, तो यह खतरनाक भी हो सकता है.

8 अरब जनसंख्या में 731 मरीज

डॉक्टर ने बताया कि पूरी दुनिया में 8 अरब की जनसंख्या है, जिसमें से 730 मरीज इस बीमारी के अब तक मिले हैं. छिंदवाड़ा में एक और मरीज मिला, इसको मिलाकर 731 मरीज हो गए हैं. कान के पीछे गोभी के आकार का एक गठान होती है. इससे बचने के लिए कान के पीछे बालों की साफ सफाई रखना चाहिए ताकि, इस टाइप के फंगस होकर बीमारी का रूप ना ले सके.

कैंसर में कन्वर्ट होती है बीमारी

डॉ सूर्यकांत तिवारी ने बताया कि "यह बिना कैंसर वाली गठान होती है, लेकिन इसमें संभावना होती है कि यह कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है. इसलिए इसका ऑपरेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि हर गठान में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस गठान को ऑपरेट कर कैंसर से बचा जा सकता है.

