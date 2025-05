ETV Bharat / bharat

ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पैदल चल गांव-गांव पहुंचेंगे सांसद, मोदी सरकार की ताकत का गुणगान - CHHINDWARA MP VIVEK BUNTY PADYATRA

मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे विवेक बंटी साहू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 12:00 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 12:20 PM IST 3 Min Read

छिंदवाड़ा: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू तीन दिनों तक पदयात्रा करेंगे, जो करीब 100 किलोमीटर की होगी. 3 जून को जुन्नारदेव के ताल खमरा मंदिर पर यात्रा का समापन होगा. यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले डोमरी और कटकुही में सांसद विवेक बंटी साहू चौपाल लगाकर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे एवं रात्रि विश्राम करेंगे. सांसद विवेक बंटी साहू ने बताया कि, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है. इस 1 साल में सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. इन उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए ही पदयात्रा निकाली जा रही है.'' 1 जून को सांसद विवेक साहू छिंदवाड़ा से पद यात्रा करेंगे. यहां से वे कुंडालीकलां, भमाड़ा, खंसवाड़ा, पुरा, मूसादेही, कन्हरगांव, चिखलाढाना, पटपड़ाढाना, डोंमरी, माढ़ईमाल, मोरडोंगरीकलां, मोरडोंगरीखुर्द, खजरीअंतु, सिंदरईरैयत, लामनिया, कोठार, कटकुही, उमरघोड़, जम्बाकिराड़ी, खुमकाल होते हुए जुन्नारदेव के ताल खमरा मंदिर पहुंचेंगे. छिंदवाड़ा सांसद की पैदल यात्रा (ETV Bharat)

