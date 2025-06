ETV Bharat / bharat

शौचालय की सफाई कर 7 महीने में लखपति हो गई अनामिका, कमाई सुन मोदी भी मिलने पहुंचे - MODI MEET SWACHHATA SAATHI ANAMIKA

स्वच्छता साथी अनामिका से मिले पीएम मोदी ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा (महेंद्र राय): जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चला कि शौचालय की सफाई करके एक महिला 7 महीने में लखपति हो गई है तो सीधे उस महिला से मिलने पहुंच गए. अनामिका से प्रधानमंत्री ने पूछा कि कब से स्वच्छता साथी बनी हो और इस मिशन में शामिल होकर कैसा लग रहा है. बस फिर क्या था अनामिका भी कहां रुकने वाली थी उसने भी पीएम के सामने अपने दिल की बात कह डाली. वॉश ऑन व्हील्स में स्वच्छता साथी है अनामिका

आदिवासी विकासखंड हर्रई के धनोरा की अनामिका बेलवंशी पिछले 7 महीने से वॉश ऑन व्हील्स योजना में जुड़ी हैं. जिसके चलते हुए ग्रामीण इलाकों में जाकर सार्वजनिक और सरकारी संस्थाओं के शौचालय में साफ सफाई करती हैं, इसके लिए उन्हें एक मानदेय मिलता है. 7 महीने में लखपति बनीं अनामिका (ETV Bharat) 7 महीने में अनामिका बन गई लखपति

अनामिका बेलवंशी ने बताया कि, ''ग्रामीण इलाकों में उनके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं था परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट था. इसके बाद भी फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत छिंदवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे नवाचार वॉश ऑन व्हील्स से जुड़ी. इसके चलते उन्होंने पिछले 7 महीने में 2 लाख 10 हजार रुपए कमाए हैं.

