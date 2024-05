ETV Bharat / bharat

छिंदवाड़ा मर्डर केस, 8 दिन पहले जिस घर में बजी थी शहनाई वहां से एक साथ उठीं 9 अर्थियां - Chhindwara murder Case Update

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 30, 2024, 9:23 AM IST | Updated : May 30, 2024, 9:29 AM IST

एक साथ उठीं 9 अर्थियां ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा. बोदल कछार के दिनेश गोंड की 21 मई को वर्षा के साथ शादी हुई थी. घर में शहनाइयां बज रही थीं और खुशियों का माहौल था. सभी रिश्तेदार भी पहुंचे थे लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि महज आठ दिनों बाद फिर से इसी घर में मातम के लिए आना होगा. दरअसल, दिनेश को शादी के 8 दिन बाद ऐसी सनक आई कि उसने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद गहरी नींद में सो रहे परिवार के तीन बच्चों समेत मां, बहन, भाई और भाभी सहित आठ लोगों की हत्या कर दी. सभी को कुल्हाड़ी से मारने के बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली. अंतिम संस्कार के दौरान प्रशासन रहा मौजूद (ETV BHARAT) प्रशासन की मौजूदगी में हुआ अंतिम संस्कार घटना के बाद मौके पर मध्य प्रदेश शासन की मंत्री संपतिया उईके, पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारी भी पहुंचे. पोस्टमॉर्टम के बाद जब शव घर लाए गए और एक साथ 9 अर्थियां उठीं तो देखने वालों की रूह कांप गई. सभी का एक साथ प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया. परिवार में अब कोई ना तो आंसू बहाने वाला था और ना ही अंतिम संस्कार की क्रिया करने वाला. हालांकि, बाद में आरोपी की दो शादीशुदा बहनें यहां पहुंची थीं. पागल होता तो क्यों करते शादी? जिस युवक ने अपने परिवार समेत 8 दिन पहले लाई गई नई नवेली दुल्हन की निर्मम हत्या कर दी, उस दुल्हन के मां बाप ने आरोपी को पागल मानने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा, ' दामाद हमारा पागल होता तो हम अपनी बेटी का रिश्ता यहां क्यों करते? हमने तो एक ठीक-ठाक युवक से शादी की थी लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 8 दिन के भीतर ही उसके सिर पर खून सवार हो गया और उसने अपने परिवार समेत हमारी बेटी को भी खत्म कर दिया? ' परिवार के 9 लोगों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार (ETV BHARAT) पूरी घटना के बारे में यहां पढ़ें - छिंदवाड़ा में युवक ने परिवार के 8 लोगों का किया मर्डर, सोते वक्त सभी को कुल्हाड़ी से काटा, प्रशासन ने किया आर्थिक मदद का ऐलान, लेने वाला कोई नहीं घटना के बाद मध्य प्रदेश की मंत्री संपतिया उईके ने मृतकों के घर पहुंचकर दूर के रिश्तेदारों से मुलाकात की और मध्यप्रदेश शासन की ओर से 10 लख रुपए की राशि मृतक के परिजनों को और एक घायल बच्चे को 5 लाख रु देने का ऐलान किया. लेकिन दिनेश के परिवार में कोई सहायता राशि लेने वाला ही नहीं बचा. परिवार की दो बेटियां जरूर हैं, जो विवाहित हैं और अपने ससुराल में रहती हैं. ऐसे में सवाल ये है कि अब सराकर की ओर से दी जा रही आर्थिक मदद किसी दी जाएगी? क्योंकि सहायता राशि खून के रिश्ते रखने वालों को दी जाती है. सीएम मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश छिंदवाड़ा में हुई इस दिल दहला देने वाली घटना पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं. सीएम ने कहा, '' छिंदवाड़ा के थाना माहुलझीर के अंतर्गत जंगल में स्थित जनजातीय बाहुल्य ग्राम बोदलकछार में मानसिक रूप से अस्वस्थ दिनेश उर्फ भूरा गोंड द्वारा अपने परिवार के 8 सदस्यों की कुल्हाड़ी से हत्या करने और उसके बाद स्वयं जान देने का समाचार अत्यंत दुखदायक एवं ह्रदय विदारक है. बाबा महाकाल से दिवंगतों की पुण्य आत्मा को शांति प्रदान कर अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं. इस हमले में घायल 10 वर्षीय बालक इशू गोंड के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं. सरकार हर संभव मदद करेगी. ऐसी घटना काफी पीड़ा दायक होती है, छिंदवाड़ा घटना की जांच करवाई जाएगी."

Last Updated : May 30, 2024, 9:29 AM IST