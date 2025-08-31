ETV Bharat / bharat

खतरे के तारों पर बंदरों जैसी छलांग, मंकी क्रॉलिंग से जांबाज ने लौटाई एमपी-महाराष्ट्र की बिजली - CHHINDWARA MONKEY CRAWLING

40 मीटर ऊंचाई पर छिदवाड़ा के बिजली कर्मचारी प्रफुल्ल घटोत का कारनामा. मंकी स्टाइल में खतरनाक बिजली के तारों की करता है मरम्मत.

खतरे के तारों पर बंदरों जैसी छलांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 5:20 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 5:32 PM IST

छिंदवाड़ा: हजारों फीट गहरी खाई, घने जंगल और खतरनाक बिजली के तारों पर बंदरों की तरह उछल-कूद करता एक व्यक्ति देखने में लगता है कि कोई स्टंटबाज हो. लेकिन वाकई में यह व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के घरों में रोशनी फैलाना का काम करता है. इस तकनीक को मंकी क्रॉलिंग कहते हैं. इस तकनीक से बिजली ठीक करने में माहिर प्रफुल्ल घटोत से ईटीवी भारत की टीम ने खास बातचीत की. आपकी भी मुलाकात करवाते हैं.

खतरनाक बिजली के तारों का मंकी क्रॉलिंग से मेंटिनेंस
जिस हाई टेंशन बिजली के तार और पोलो के नीचे खड़े होने से भी डर लगता है, उन तारों का मेंटिनेंस कोई आसान काम नहीं होता है. लेकिन बिजली आसानी से लोगों को मिल सके और किसी प्रकार की रूकावट ना है इसके लिए इसे ठीक करने के लिए भी खास तरह की तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसे मंकी क्रालिंग कहते हैं. मंकी क्रालिंग में बिल्कुल बंदरों की तरह की एक प्रक्रिया है जिसमें बंदर की तरह तारों पर व्यक्ति को लटकना होता है और फिर वह तारों को ठीक करता है, ताकि बिजली सुचारू रूप से सबको मिल सके.

मंकी स्टाइल में खतरनाक बिजली के तारों की करता है मरम्मत (ETV Bharat)

तारों में खाइयों के बीच एक बेल्ट से लटकता है कर्मचारी
मंकी क्रॉलिंग तकनीक से बिजली ठीक करने वाले एमपी ट्रांसको के कर्मचारी प्रफुल्ल घाटोट ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि, ''यह खतरनाक प्रक्रिया है, हालांकि इसके लिए जब उन्होंने नौकरी ज्वाइन की तो उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी. जिस तरह से पेड़ों पर बन्दर लटकता है, ठीक उसी तरह से इस तकनीक में भी कमर पर एक बेल्ट बांधा जाता है और उस बेल्ट को तार में फंसा दिया जाता है. हमारे शरीर का पूरा वजन हमारे हाथों पर होता है, अगर जरा सी भी गलती हुई तो जान को खतरा होता है.''

employee repairs wires monkey style
प्रफुल्ल घटोत को स्वतंत्रता दिवस पर मिला था सम्मान (ETV Bharat)

स्वतंत्रता दिवस पर मिला सम्मान
चुनौतियों को अवसर में बदलने वाले साहसिक कर्मचारियों की मिसाल बने प्रफुल्ल घटोत एमपी ट्रांसको की ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस छिंदवाड़ा में पदस्थ हैं. प्रफुल्ल ने 40 मीटर ऊंचाई और सैकड़ों फीट गहरी खाई के बीच मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को जोड़ने वाली इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन पर मंकी क्रालिंग तकनीक से 90 मीटर की दूरी तय कर के बिजली का सुधार किया था. इस हिम्मत से कुछ ही समय में दोनों राज्यों के बीच पावर ट्रांसमिशन सिस्टम फिर से सुचारू हो सका था.

मई के महीने में 220 केवी की इस लाइन पर पांढुर्णा जिले के बढ़चिचोली के पास आकाशीय बिजली गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी, जिस टावर पर फॉल्ट आया वह दुर्गम पहाड़ी इलाकों में है, जहां पहुंच पाना जोखिम भरा था. विपरीत मौसम और अंधकार के बीच प्रफुल्ल घाटोड ने स्वयं आगे बढ़कर इस चुनौती को स्वीकार किया और बिजली ठीक किया. इसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी इनकी तारीफ की थी और फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जबलपुर में एमपी ट्रांसको के प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने इन्हें सम्मानित किया.

