छिंदवाड़ा: मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति हो, दिमाग में विकास का खाका हो, तो गांव में भी काफी हद तक शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं. इसका जीवंत उदाहरण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में देखने को मिल रहा है. आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक जुन्नारदेव की घोड़ावड़ी खुर्द ग्राम पंचायत एक हाईटेक पंचायत बन गई है. यहां वो सारी सुविधाएं हैं जो इसे एक आदर्श और विकसित पंचायत में शामिल करती है. ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं. उनके ज्यातर काम ग्राम पंचायत भवन में ही हो जाते हैं.

पंचायत भवन में ही ग्रामीणों का हो जाते है सरकारी काम

ग्रामीण इलाकों में अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. वो बार-बार शहर जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं. जनसुनवाई में ऐसे कई मामले सामने आते हैं, लेकिन घोड़ावाड़ी खुर्द ग्राम पंचायत के निवासियों की ऐसी स्थिति नहीं है. उन्हें लगभग हर प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ अपनी पंचायत में ही मिल जाता है. उनके ज्यादातर काम पंचायत भवन में ही हो जाते हैं. ग्रामीणों को शहर के सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते.

पंचायत भवन में ही ग्रामीणों का हो जाते हैं सरकारी काम (ETV Bharat)

पंचायत भवन में विभागीय अधिकारियों की है नियुक्ति

घोड़वाड़ी खुर्द में प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम उज्जवला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, लाडली बहना योजना, जमीन से संबंधित समस्याएं या फिर बैंक में खाता खुलवाने जैसे काम पंचायत भवन में ही हो जाते हैं. पंचायत सरपंच सोहन सरयाम की सकारात्मक और विकासपरक सोच के चलते हर विभाग से संबंधित काम ग्राम पंचायत से हो जाते हैं. पंचायत भवन में सभी विभागों से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी आते हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करते हैं.

कचरा सग्रह के लिए बना है स्वच्छा पार्क (ETV Bharat)

स्वच्छता पार्क से लेकर फ्री वाई-फाई की सुविधा

ग्राम सरपंच स्वच्छता को लेकर भी पूरी तरह सजग है. इसके लिए उन्होंने कबाड़ के जुगाड़ से स्वच्छता पार्क बनवाया है. साथ ही पंचायत में कचरा कलेक्शन सेंटर भी बना हुआ है. यहां गांव का कचरा इकट्ठा करने के बाद उसको अलग-अलग किया जाता है और फिर उसको बेचकर जरूरत के हिसाब से गांव के विकास में लगाया जाता है. गांव में 12वीं तक सरकारी स्कूल हैं और बच्चों को पढ़ाई के लिए इंटरनेट से जोड़ा जा सके इसके लिए स्वच्छता पार्क में वाई-फाई की भी सुविधा है. ताकि स्कूल के बाद बच्चे पार्क में बैठकर पढ़ाई के लिए इंटरनेट का उपयोग कर सकें.

ओपन जिम में बच्चे-नौजवान और बूढ़े करते हैं एक्ससाइज (ETV Bharat)

सीसीटीवी कैमरों से लैस है पूरी पंचायत

गांव में ओपन जिम भी बनाया गया है, जहां गांव के बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग प्रतिदिन आते हैं और अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं. पंचायत की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना पर लगाम लगाने के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं.

पंचायत भवन में बैठते हैं कई विभागों के अधिकारी (ETV Bharat)

25 सालों से एक ही परिवार के हाथ में पंचायत की कमान

गांव के विकास का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले 25 सालों के ग्राम पंचायत की कमान एक ही परिवार के पास है. सरपंच सोहन सरयाम ने बताया कि "25 साल पहले 21 साल की उम्र में वे सरपंच चुने गए थे. उन्होंने तभी तय कर लिया था कि अपनी ग्राम पंचायत में ऐसा काम करेंगे कि लोगों को यहां से बाहर जाने की जरूरत न पड़े.

इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं. साल 2000 से वो या उनकी पत्नी लगातार गांव की सरपंच चुने जा रहे हैं." सोहन सरयाम ने बताया कि "वर्तमान में ग्राम पंचायत की जनसंख्या 3032 है. गांव में मनरेगा के तहत 10 कपिल धारा के कुआं, उज्ज्वला योजना के 163 हितग्राही को गैस कनेक्शन और 29 पीएम आवास बनाए जा चुके हैं."

गांव में ही हो जाते हैं सारे सरकारी काम

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए गैस कनेक्शन लेने वाली सुदामा यादव, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाली अनुसूईया कलमे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान के लाभार्थी अनिल उईके बताते हैं कि "हमारे सारे सरकारी काम ग्राम पंचायत भवन में ही हो जाते हैं. उन्हें किसी काम के लिए शहर जाकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते. जिस वजह से वो तमाम परेशानियों से बच जाते हैं." ग्रामीणों का कहना है कि घोड़ावाड़ी खुर्द पंचायत ने वास्तव में गांव में शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराकर जीवन को आसान बना दिया है.