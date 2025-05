ETV Bharat / bharat

पक्षी है या कोई मौसम वैज्ञानिक, अंडे बताते हैं होगी बारिश या पड़ेगा अकाल

पक्षी से पता चलता है होगी बारिश या पड़ेगा अकाल ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा(महेंद्र राय): मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कई आधुनिक तकनीक मौजूद है. इसके पहले भी किसान और ग्रामीण लोग खेती करने के पहले मौसम के अनुसार फसल लगाने का चयन करते थे, लेकिन उस दौर में ना तो आधुनिक मौसम का पता लगाने वाले यंत्र थे और ना ही डिजिटल तकनीक, लेकिन एक ऐसा पक्षी जरूर है, जो किसानों को मॉनसून के पहले ही बता देता था कि झमाझम बारिश होगी या फिर अकाल पड़ने की संभावना है. उस हिसाब से किसान खेती की तैयारी करते थे, आइए जानते हैं उस पक्षी के बारे में... टिटहरी ने जितने अंडे दिए मतलब उतने महीने होगी बारिश 50 सालों से खेती कर रहे नूरसिंह राय का कहना है कि "जमाना बदल गया है और खेती भी आधुनिक हो गई है. इसलिए आसानी से मौसम का पता लग जाता है. बारिश कितनी होगी और किस फसल का चयन बारिश के सीजन के लिए करना चाहिए, लेकिन इसके पहले आधुनिक तकनीकी नहीं थी फिर भी किसान टिटहरी के अंडों से पता लगा लेता था कि कितनी बारिश होने की संभावना है. उन्होंने बताया कि टिटहरी ने चार अंडे दिए, इसका मतलब यह होता है कि 4 महीने झमाझम बारिश होगी. उस हिसाब से किसान ज्यादा बारिश वाली फसल खेतों में लगाते थे. अगर 3 अंडे दिए, इसका मतलब होता है कि 3 महीने बारिश होगी. किसान कम पानी वाली फसल खेतों में लगाते थे और अनुमान लगभग सटीक बैठता है."

जन्नत से उतरी सुल्ताना बुलबुल, शरीर से 4 गुना लंबी पूंछ, हवा में लपकती है शिकार चोंच से नहीं पत्थर से तोड़ती है अंडे पातालकोट में रिसर्च करने वाले प्रोफेसर डॉक्टर विकास शर्मा का कहना है कि "अधिकतर पक्षी अंडे तोड़ने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टिटहरी एक मात्र ऐसा पक्षी है. जो अपने अंडों को कोई खास तरीके के पत्थर से तोड़ती है. उन्होंने बताया लोकमान्यता तो यह भी है कि टिटहरी अपने अंडों को पारस पत्थर से तोड़ती है, पारस पत्थर वह होता है जो लोहे को भी सोना बना देता है, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं पर भी इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है यह सिर्फ किवदंती है."

