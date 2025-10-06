ETV Bharat / bharat

कफ सिरप से बच्चों की मौत: IMA ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की निंदा की, असली दोषियों पर कार्रवाई की मांग

आईएमए ने मध्य प्रदेश में कफ सिरप त्रासदी और उसके बाद उसे लिखने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी को अधिकारियों और पुलिस की कानूनी अज्ञानता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया. आईएमए ने कहा, "कफ सिरप बनाने के लिए जरूरी फार्मास्युटिकल-ग्रेड ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल महंगे हैं. औद्योगिक स्तर के डीईजी और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) जैसे विषैले पदार्थ सस्ते होते हैं और दिखने में भी पहचाने नहीं जा सकते. अगर निर्माता और नियामक, दोनों के स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण विफल हो जाता है, तो कुछ कंपनियों द्वारा उत्पादित कफ सिरप में ऐसे जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो छोटे बच्चों में किडनी फेल होने और मौत का कारण बन सकते हैं."

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित तौर पर दूषित कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के बाद एक बाल रोग विशेषज्ञ को गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई के एक दिन बाद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सोमवार को असली दोषियों पर तत्काल कार्रवाई और प्रभावित परिवारों तथा बदनामी का शिकार हुए डॉक्टर के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग की. मेडिकल एसोसिएशन ने बच्चों के लिए कफ सिरप को लेकर इस तरह की अराजकता के लिए केंद्र और राज्य, दोनों ही दवा नियामकों की ओर इशारा किया.

एसोसिएशन ने कहा कि दूषित कफ सिरप पीने के बाद बच्चों के साथ ऐसा पहले भी कई देशों में कई बार हो चुका है. आईएमए ने कहा, "जब तक दवा लेने वाले मरीजों में इसके दुष्प्रभाव सामने नहीं आते, तब तक डॉक्टर के पास यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि दवा दूषित है या नहीं. इसलिए ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियामक को सख्त बनाया जाना चाहिए. बहुत से लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ही कफ सिरप खरीद लेते हैं, जिसका मतलब है कि जरूरत से ज्यादा बच्चे इनका सेवन कर लेते हैं. ज्यादातर मामलों में, खांसी और जुकाम बिना किसी सिरप के अपने आप ठीक हो जाते हैं. जब कोई डॉक्टर दवा लिखता है, तो वह बच्चे के क्लीनिकल ​​मूल्यांकन के आधार पर होता है."

2003 की माशेलकर रिपोर्ट (Mashelkar Report) का हवाला देते हुए आईएमए ने कहा, "देश में नियामक प्रणाली की समस्याएं मुख्य रूप से राज्य और केंद्र स्तर पर अपर्याप्त या कमजोर औषधि नियंत्रण ढांचे, अपर्याप्त परीक्षण सुविधाओं, औषधि निरीक्षकों की कमी, कानून में एकरूपता का अभाव, विशिष्ट नियामक क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, डेटा बैंक का अभाव और सटीक जानकारी की अनुपलब्धता के कारण हैं. इस मामले में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्य प्रदेश (MPFDA) कथित कफ सिरप में डीईजी की मात्रा की निगरानी करने में विफल रहे."

आईएमए ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों अधिकारियों की प्रतिक्रिया जनता के मन में विश्वास जगाने के बजाय समस्याएं पैदा कर रही है. एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार करना, जिसके पास सक्षम अधिकारियों से अनुमोदित दवा लिखने का अधिकार और विशेषाधिकार है, एक गलत संदेश देता है.

