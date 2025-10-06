ETV Bharat / bharat

नकली कफ सिरप से बच्चों को बचाएं? 16 मौतों से मध्य प्रदेश का सिस्टम हिला, क्या करें पैरेंट्स

भोपाल/छिंदवाड़ा/बैतूल : मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ (Coldrif) और नेक्स्ट्रो-डीएस (Nextro-DS) कफ सिरप लेने के बाद किडनी खराब होने से 16 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा है. छिंदवाड़ा जिले के 13 बच्चे अभी भी नागपुर में इलाजरत हैं, इनमें से 3 बच्चों की हालत बेहद गंभीर है. ये सिरप जहरीले साबित होने के बाद मध्य प्रदेश में इन्हें बैन कर दिया गया है. सिरप लिखने वाले छिंदवाडा के परासिया के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर होने के गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं, इन घटनाओं ने पैरेट्स को चिंता में डाल दिया है कि बच्चों को सर्दी-जुकाम होने पर क्या करें. डॉक्टर के अनुसार दवा नहीं खिलाएंगे तो क्या करेंगे. आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि जहरीले सिरप से मौतें कैसे हुईं, इस सिरप में ऐसा क्या था, सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने किस कदर लापरवाही बरती, फिर सरकार ने क्या एक्शन लिया, पैरेंट्स बच्चों का इलाज कराने में क्या-क्या सावधानियां बरतें. बच्चों की मौतों के बाद परासिया हॉस्पिटल में सन्नाटा (ETV BHARAT) एक माह चला मौत का सिलसिला, सोता रहा जिला प्रशासन छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत का सिलसिला एक माह से अधिक समय चलता रहा, जब बच्चों की मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा. एक माह पहले छिंदवाड़ा जिले के बड़कुही, जाठाछापर, उमरेठ और परासिया इलाकों में छोटे बच्चों को सर्दी और खांसी-बुखार आया. डॉक्टर की सलाह पर पैरेंट्स ने बच्चों को जो दवा दी, उसमें कफ सिरप भी था. कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस कफ सिरप लेने के बाद बच्चों को सर्दी-जुकाम ठीक हो गया. बुखार भी नहीं आया लेकिन पेशाब बंद हो गई. इसके बाद जब इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया तो इनमें किडनी इंफेक्शन पाया गया. बैतूल के भी दो बच्चे मौत का शिकार बच्चों के उनके परिजन इलाज कराने के लिए नागपुर ले गए, लेकिन तब तक किडनी फेल होने से बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया. अब तक छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं, इसके अलावा बैतूल में दो बच्चे इसी जहरीले सिरप से दम तोड़ चुके हैं. बैतूल के आमला ब्लॉक में बच्चों की मौत से आहत परिजन का आरोप है "परासिया के ही डॉक्टर ने बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो गई और इलाज के दौरान उनकी भोपाल में मौत हो गई." बच्चे की मौत से गमगीन परिवार (ETV Bharat) प्रशासन गंभीर होता तो रुक सकती थीं मौतें जानकारों का कहना है कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक में बच्चों की दर्दनाक मौतों को रोका जा सकता था. बच्चों की मौत का सिलसिला 7 सितंबर से शुरू हुआ. मौत का सिलसिला 3 अक्टूबर तक यूं ही चलता रहा. जब मरने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हुई और मामला राष्ट्रीय पटल पर गूंजने लगा तो जिला प्रशासन सक्रिय हुआ. इससे पहले जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार ने इस मामले को बेहद हल्के में लिया. अगर शुरू में ही एक्शन ले लिया जाता तो कई बच्चे मौत के मुंह में जाने से बच सकते थे. छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक कदम दर कदम लापरवाही इस मामले में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जब बच्चे बीमार पड़ने लगे और सभी एक ही पैटर्न पर गंभीर होते गए और फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया तो जिला प्रशासन ने क्यों सोता रहा. अगर उसी समय सख्ती से जांच शुरू हो जाती, तेजी से एक्शन लिया गया होता तो आज हालात अलग होते. एक तरफ बच्चे मरते रहे और वही सिरप बाजार में बिकता रहा. बच्चों का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया. परासिया एसडीएम ने खुद इसे बड़ा फॉल्ट बताया है. स्वास्थ्य मंत्री ने भी मामले को हल्के में लिया गजब तो ये है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस मामले में जांच रिपोर्ट आने से पहले इस जहरीले सिरप को केर क्लीन चिट दे दी. स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया था "कफ सिरप को इन मौतों को वजह बनाना इस तरह का आरोप पूरी तरह से निराधार है. कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं ये तय है." हालांकि जब मामला गंभीर हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री अपने बयान से पलट गए.

