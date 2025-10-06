नकली कफ सिरप से बच्चों को बचाएं? 16 मौतों से मध्य प्रदेश का सिस्टम हिला, क्या करें पैरेंट्स
मध्य प्रदेश में कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के बाद अब जांच और कार्रवाई शुरू, लेकिन अभी भी सुलग रहे कई सवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 2:22 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 2:51 PM IST
भोपाल/छिंदवाड़ा/बैतूल : मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ (Coldrif) और नेक्स्ट्रो-डीएस (Nextro-DS) कफ सिरप लेने के बाद किडनी खराब होने से 16 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मचा है. छिंदवाड़ा जिले के 13 बच्चे अभी भी नागपुर में इलाजरत हैं, इनमें से 3 बच्चों की हालत बेहद गंभीर है. ये सिरप जहरीले साबित होने के बाद मध्य प्रदेश में इन्हें बैन कर दिया गया है. सिरप लिखने वाले छिंदवाडा के परासिया के डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर होने के गिरफ्तार कर लिया गया है.
वहीं, इन घटनाओं ने पैरेट्स को चिंता में डाल दिया है कि बच्चों को सर्दी-जुकाम होने पर क्या करें. डॉक्टर के अनुसार दवा नहीं खिलाएंगे तो क्या करेंगे. आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि जहरीले सिरप से मौतें कैसे हुईं, इस सिरप में ऐसा क्या था, सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने किस कदर लापरवाही बरती, फिर सरकार ने क्या एक्शन लिया, पैरेंट्स बच्चों का इलाज कराने में क्या-क्या सावधानियां बरतें.
एक माह चला मौत का सिलसिला, सोता रहा जिला प्रशासन
छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत का सिलसिला एक माह से अधिक समय चलता रहा, जब बच्चों की मौतों का आंकड़ा बढ़ा तो छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक हड़कंप मचा. एक माह पहले छिंदवाड़ा जिले के बड़कुही, जाठाछापर, उमरेठ और परासिया इलाकों में छोटे बच्चों को सर्दी और खांसी-बुखार आया. डॉक्टर की सलाह पर पैरेंट्स ने बच्चों को जो दवा दी, उसमें कफ सिरप भी था. कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो-डीएस कफ सिरप लेने के बाद बच्चों को सर्दी-जुकाम ठीक हो गया. बुखार भी नहीं आया लेकिन पेशाब बंद हो गई. इसके बाद जब इन बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया तो इनमें किडनी इंफेक्शन पाया गया.
बैतूल के भी दो बच्चे मौत का शिकार
बच्चों के उनके परिजन इलाज कराने के लिए नागपुर ले गए, लेकिन तब तक किडनी फेल होने से बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हो गया. अब तक छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं, इसके अलावा बैतूल में दो बच्चे इसी जहरीले सिरप से दम तोड़ चुके हैं. बैतूल के आमला ब्लॉक में बच्चों की मौत से आहत परिजन का आरोप है "परासिया के ही डॉक्टर ने बच्चों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप लिखा था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और खराब हो गई और इलाज के दौरान उनकी भोपाल में मौत हो गई."
प्रशासन गंभीर होता तो रुक सकती थीं मौतें
जानकारों का कहना है कि छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक में बच्चों की दर्दनाक मौतों को रोका जा सकता था. बच्चों की मौत का सिलसिला 7 सितंबर से शुरू हुआ. मौत का सिलसिला 3 अक्टूबर तक यूं ही चलता रहा. जब मरने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा हुई और मामला राष्ट्रीय पटल पर गूंजने लगा तो जिला प्रशासन सक्रिय हुआ. इससे पहले जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार ने इस मामले को बेहद हल्के में लिया. अगर शुरू में ही एक्शन ले लिया जाता तो कई बच्चे मौत के मुंह में जाने से बच सकते थे.
छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल तक कदम दर कदम लापरवाही
इस मामले में सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जब बच्चे बीमार पड़ने लगे और सभी एक ही पैटर्न पर गंभीर होते गए और फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो गया तो जिला प्रशासन ने क्यों सोता रहा. अगर उसी समय सख्ती से जांच शुरू हो जाती, तेजी से एक्शन लिया गया होता तो आज हालात अलग होते. एक तरफ बच्चे मरते रहे और वही सिरप बाजार में बिकता रहा. बच्चों का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया. परासिया एसडीएम ने खुद इसे बड़ा फॉल्ट बताया है.
स्वास्थ्य मंत्री ने भी मामले को हल्के में लिया
गजब तो ये है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने इस मामले में जांच रिपोर्ट आने से पहले इस जहरीले सिरप को केर क्लीन चिट दे दी. स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया था "कफ सिरप को इन मौतों को वजह बनाना इस तरह का आरोप पूरी तरह से निराधार है. कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं ये तय है." हालांकि जब मामला गंभीर हुआ तो स्वास्थ्य मंत्री अपने बयान से पलट गए.
बच्चे मरते रहे, बाजार में सिरप बिकता रहा
सरकार की लापरवाही का सबूत ये भी है कि जिन जहरीले सिरप से मौतें हुईं, उनका प्रॉडक्शन तमिलनाडु में होता है. तमिलानाडु सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार का पत्र पाते ही जांच शुरू की और 24 घंटे में निष्कर्ष निकालकर इन जहरीले सिरप को बैन कर दिया. वहीं, मध्य प्रदेश सरकार जांच रिपोर्ट का नाम लेकर बच्चों की मौतें देखती रही. यानि मध्य प्रदेश में तमिलनाडु से 2 दिन बाद इन जहरीले सिरप पर बैन लगाया गया. जबकि जांच रिपोर्ट आने से पहले और मौतों का सिलसिला शुरू होने के तुरंत बाद संदिग्ध मानकर ही इन सिरप पर बैन लगा देना चाहिए था.
बहुत देर बाद जागा छिंदवाड़ा जिला प्रशासन
सभी बच्चों की मौत का कारण किडनी फेल होना बताया जा रहा है. इस मामले में स्वास्थ्य विभाग पहले ही परासिया के डॉ. प्रवीण सोनी और तमिलनाडु की श्रेशन फार्मास्युटिकल कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करा चुका है. साथ ही छिंदवाड़ा कलेक्टर ने डॉक्टरों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि किसी भी बच्चे को अगर सर्दी जुकाम और बुखार हो तो बिना जांच के और बिना वजह कफ सिरप और कांबिनेशन वाले सिरप न दें.
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निकाली रैली
जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में डॉ. प्रवीन सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डॉ. अल्पना शुक्ला और डॉ. प्रवीण नहाने बताया "0.4% हर कफ सिरप में स्वाद बढ़ाने के लिए दिया जाता है. यहां 40 परसेंट से अधिक पहुंचने के कारण मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेल काउंटर तक किसी ने भी चेक नहीं किया. जो जहरीला सिरप है, इसके अंदर डाइथाईलग्लाइकोल लिखा ही नहीं है. परसेंटेज की बात तो छोड़िए डॉक्टर को कैसा पता चलेगा कि इसमें क्या है. इस पूरे मामले में मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक जिम्मेदार हैं, डॉक्टर नहीं."
क्या कहते हैं बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर
हमीदिया अस्पताल के चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. राजेश टिक्कस कहते हैं "बच्चे को थोड़ी खांसी भी आई तो आम धारणा बन गई है कि उसे मेडिकल स्टोर से लेकर दवा दें. इस प्रकार कई दवाई बड़ी आसानी से उपलब्ध रहती हैं. लेकिन दो साल से कम उम्र के बच्चों में कफ सिरप का कोई असर नहीं देखा गया है. ऐसे में इन बच्चों को कफ सिरप देना मना है."
" 5 साल से कम उम्र के बच्चों में विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह पर ही खांसी की सिरप का इस्तेमाल करें. इन बच्चों के वजन के अनुसार सिरप की खुराक तय की जाती है. इनके कई साइड इफैक्ट भी हैं. जिसमें बच्चों में दिल की धड़कन बढ़ना, चक्कर आना, घबराहट होने के अलावा कई अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती है."
फॉर्मा कंपनियां लागत घटाने केमिकल का इस्तेमाल करती हैं
चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. राजेश टिक्कस कहते हैं "आमतौर पर बच्चों की कफ सिरप में ग्लिसरीन या प्रोपलीन जैसे साल्वेंट को मिलाया जाता है. लेकिन कई फॉर्मा कंपनियां अपनी लागत घटाने के लिए सिरप में ग्लिसरीन या प्रापलीन की जगह डायथिलीन ग्लाइकोल यानि डीईजी और एथिलीन ग्लाइकोल यानि ईजी जैसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं. जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक होते हैं और ये बच्चों के किडनी समेत अन्य अंगों पर असर करते हैं. इसके अधिक इस्तेमाल से बच्चों की जान चली जाती है."
अपने मन से मेडिकल स्टोर से दवा न लें
वहीं, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ गिरीश भट्ट ने बताया "डीईजी युक्त सिरप पीने से शुरुआत में बच्चों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द होने की समस्या हो सकती है. संक्रमण बढ़ने पर 2 से 3 दिन में पेशाब बंद होने के साथ किडनी फेल होने की संभावना होती है. इसके बाद सांस लेने में तकलीफ और अन्य समस्याएं सामने आती हैं." डॉ. भट्ट ने पालकों को समझाइश देते हुए कहा "इससे बचने के लिए जरूरी है कि हम जो भी दवा खरीदें वो लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी से ही खरीदें. बच्चों को कोई भी परेशानी होने पर योग्य डॉक्टर से सलाह लें, खुद डाक्टर न बनें और न ही मेडिकल स्टोर वाले के कहने के अनुसार दवाएं खरीदें."
- छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 14, डिप्टी CM बोले: 'मामले की जड़ तक जाएगी सरकार'
- 14 बच्चों की मौत पर फूटा लोगों का गुस्सा, बोले-सरकार को उठाना चाहिए सख्त कदम
- पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया मासूम का शव, हंगामा मचा तो छिंदवाड़ा प्रशासन को आई याद
छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
- बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को दवा न दें.
- सर्दी-खांसी होने पर बच्चों को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल लेकर जाएं.
- झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज बिल्कुल न कराएं.
- हर 6 घंटे में ध्यान रखें कि बच्चा यूरिन कर रहा है या नहीं, यदि नहीं तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.
- उल्टी या सुस्ती की स्थिति में विलंब न करें और तत्काल चिकित्सक के पास जाएं.
- बच्चों को अधिक से अधिक पानी पिलाएं.
- यदि बुखार 2 दिन से अधिक बना रहता है, तो तुरंत इलाज कराएं.
मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप से इन बच्चों की मौत
- शिवम राठौड़ 4,साल निवासी बाघ बर्दिया तहसील परासिया
- अदनान खान 5 वर्ष न्यूटन चिखली परासिया
- उसेद खान 4 वर्ष निवासी परासिया
- ऋषिका पिपरे 5 वर्ष ग्राम सेठिया तहसील परासिया
- हितांश सोनी 4 वर्ष ग्राम उमरेड तहसील परासिया
- श्रेया यादव उम्र 2 वर्ष नगर परासिया
- विकास यदुवंशी ग्राम दीघावानी तहसील परासिया
- विधि परासिया छिंदवाड़ा
- संध्या उम्र 1 साल निवासी खजरी अंतू उमरेठ परासिया
- चंचलेश उम्र 4साल परासिया
- योगिता डेढ़ साल परासिया
- कबीर पिता कमलेश (4) आमला, बैतूल
- गर्मित पिता निखलेश (ढाई साल), बैतूल