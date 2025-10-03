ETV Bharat / bharat

स्वास्थ्य विभाग की केन्द्रीय टीम ने छिंदवाड़ा से लिए सिरप के सैंपल, कलेक्टर ने लगाया बैन

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबर आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए सिरप समेत कई और भी नमूने लिए. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम ने छिंदवाड़ा का दौरा किया. राज्य के अधिकारियों के साथ विभिन्न कफ सिरप के सैंपल सहित कई दूसरे सैंपल भी एकत्र किए.

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया विकासखंड में किडनी इंफेक्शन से अब तक 9 बच्चों की मौत मामले में तत्कालीन कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने Coldrif और Nextro-DS सिरप का उपयोग पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक केंद्रीय टीम ने छिंदवाड़ा का दौरा कर जांच के लिए विभिन्न कफ सिरप के अलावा और पानी समेत कई सैंपल इकठ्ठे किए.

जांच के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार (ETV Bharat)

राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने डीईजी और ईजी नहीं होने की पुष्टि की

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एसएफडीए) ने भी 3 नमूनों की जांच की और डीईजी और ईजी नहीं होने की पुष्टि की है. एनआईवी पुणे द्वारा सामान्य रोगाणुओं के लिए खून और सीएसएफ के अन्य नमूनों की भी जांच की गई है. एक मामला लेप्टोस्पायरोसिस के लिए सकारात्मक पाया गया है. नीरी, एनआईवी पुणे और अन्य प्रयोगशालाओं में पानी, कीटनाशकों और श्वसन नमूनों की जांच की जा रही है. वहीं एनसीडीसी, एनआईवी, आईसीएमआर, एम्स नागपुर और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों की एक्सपर्ट टीम रिपोर्ट किए गए मामलों के कारणों की जांच कर रही है.

जांच के लिए गए सैंपल रिपोर्ट का इंतजार

तत्कालीन कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने Coldrif एवं Nextro-DS सिरप का उपयोग पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने मेडिकल संचालकों को भी निर्देशित किया था कि बच्चों को कॉम्बिनेशन वाले सिरप न दें, केवल साधारण प्लेन सिरप ही उपलब्ध कराएं. शुक्रवार को छिंदवाड़ा में नवागत कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने ज्वॉइनिंग ली. उन्होंने बताया कि "दिल्ली से आई टीम दोनों सिरप के सैंपल लेकर गई है लेकिन अभी वहां से जांच रिपोर्ट नहीं आई है."

'जिन बच्चों की मौत हुई उन्होंने पीया था सिरप'

कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने बताया कि "जिन सिरप को बैन किया गया है उनकी बिक्री पूरी तरीके से बंद है लेकिन जिन बच्चों की मौत हुई है उन्होंने उस सिरप को पीया था. डॉक्टरों ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में उसे लिखा भी था और उन सिरप पर रोक लगा दी गई है. उन्हें अब नहीं बेचा जा रहा है. सिरप के कंपोजिशन सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाल चिकित्सा में कफ सिरप के उपयोग पर एडवाइजरी जारी की है. इसके अनुसार 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाइयां नहीं दी जानी चाहिए. आमतौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इनकी अनुशंसा नहीं की जाती है. इसलिए किसी भी उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक तकनीकी मूल्यांकन, कड़ी निगरानी और उचित खुराक जरुरी है. कम बीमार होने की स्थिति में कई कॉम्बिनेश वाली दवाइयां नहीं लें. इस दौरान पर्याप्त पानी पीना, आराम और सहायक उपायों सहित गैर-औषधीय उपायों पर ध्यान दें.