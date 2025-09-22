ETV Bharat / bharat

बच्चों में सर्दी जुकाम और अचानक किडनी फेल, छिंदवाड़ा में 3 की मौत, ICMR करेगी जांच

परासिया विकासखंड में एक स्वास्थ्य समस्या ने लोगों की नींद उड़ा दी है. बच्चों को हल्का बुखार और जुकाम होने के बाद अचानक किडनी इन्फेक्शन की समस्या रही है. अब तक करीब 9 बच्चों को यह समस्या हुई है. जिसमें से 15 दिन के अंदर 3 बच्चों की नागपुर में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. जिन बच्चों की जान गई है, उनमें एक 5 साल 8 महीने का बच्चा, दूसरा परासिया विकासखंड का 4 साल का बच्चा और तीसरा उमरेठ गांव की 18 महीने की बच्ची है.

छिंदवाड़ा: न्यूटन चिखली की आफरीन परवीन अपने 5 साल 8 महीने के बेटे अदनान को याद करते हुए रुहांसे गले से बताती हैं कि उनके बेटे को हल्का सा बुखार आया और किडनी खराब होने से बेटे की मौत हो गई. यह बात सुनने में आपको अजीब लग सकती है, लेकिन यह पूरी तरह सच है. आपके मन में यह सवाल भी आएगा क्या इतनी कम उम्र के बच्चे की किडनी खराब हो सकती है? इस तरह की यह कोई इकलौती घटना नहीं है. छिंदवाड़ा के परासिया विकासखंड में एक अजीब बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है. जहां पर हल्का बुखार और जुकाम के बाद बच्चों को किडनी इन्फेक्शन हो रहा है. अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है.

बच्चों के परिजनों का कहना है कि बच्चों को हल्का बुखार और जुकाम की शिकायत के चलते निजी अस्पतालों में चेकअप कराया. वहां पर इलाज हुआ और उसके बाद अचानक यूरिन (पेशाब) की समस्या होने लगी. जिसके बाद उन्हें नागपुर रेफर किया गया. जहां पता चला कि बच्चों की किडनी में इंफेक्शन हो गया है.

इस मौसम में बढ़ जाती है बच्चों में बीमारी

सिविल अस्पताल परासिया से छुट्टी लेकर निजी अस्पताल में लगातार बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रवीन सोनी ने बताया कि "बारिश के बाद और ठंड की शुरुआत के महीने को संधि काल कहा जाता है. इस दौरान संक्रमण की समस्या ज्यादा हो जाती है. बच्चों को हल्का सर्दी जुकाम और बुखार हो रहा है. ऐसे में शरीर में पानी की कमी होती है, लेकिन किडनी का इन्फेक्शन अचानक हो रहा है. आखिर यह किन कारणों से हो रहा है? इसका पता लगाने के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा."

परासिया सिविल अस्पताल (ETV Bharat)

आईसीएमआर की टीम लगाएगी बीमारी का पता

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह का कहना है कि "अचानक किडनी इन्फेक्शन से बच्चों की मौत चिंता का विषय है. इसके लिए जिला प्रशासन ने आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) से संपर्क किया है. आईसीएमआर की टीम दिल्ली से पहुंचेगी और उन इलाकों में रिसर्च कर पता लगाएगी कि आखिर किन कारणों से बच्चों की मौत हुई है. पता लगने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अगर निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी बनती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी."

3 मासूमों की हुई मौत, हजारों बच्चों की जांच

परासिया सिविल अस्पताल के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अंकित सहलाम ने बताया कि "सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद कुछ बच्चों का निजी अस्पताल में इलाज कराया गया था. जहां अचानक किडनी में समस्या आने लगी. बच्चों को छिंदवाड़ा और नागपुर रेफर किया गया तो पता चला कि किडनी में इंफेक्शन हो गया है. जिसमें से 3 बच्चों की मौत हुई है. कुछ बच्चों का का इलाज जारी है.

हालांकि अब स्थिति सामान्य है. उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. टीम के साथ ही प्रशासन की टीम भी लगातार इलाकों का दौरा कर रही है. 5 साल तक के बच्चों का सर्वे कर सैंपल लिया जा रहा है. इसका पता लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में टीम काम कर रही है."

मासूम को लील रही बीमारी डॉक्टर भी हैरान

अचानक छोटे बच्चों में किडनी की समस्या ने डॉक्टरों के भी होश उड़ा दिए हैं. डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस बीमारी ने बच्चों को घेरा है. इसके लिए अब वे भी आईसीएमआर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.