छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 14, डिप्टी CM बोले: 'मामले की जड़ तक जाएगी सरकार'

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी इंफेक्शन से मरने वाले बच्चों की संख्या पहुंची 14, एडीएम ने की पुष्टी, डिप्टी सीएम बोले होगी सख्त कार्रवाई.

CHHINDWARA 14 CHILDREN DEATH
छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 14 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 5:53 PM IST

4 Min Read
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया विकासखंड में किडनी फेल होने से बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. बताया जा रहा है कि बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 14 पहुंच हो गया है. इस बात की पुष्टि छिंदवाड़ा एडीएम धीरेंद्र सिंह ने की है. मामले में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. सिरप को बैन कर दिया गया है. इसके साथ ही दूसरी ओर कंपनी के सिरप की जांच होगी. वहीं सरकारी डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है. मामले में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल सख्त कार्रवाई होने की बात कह रहे हैं.

छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की हुई मौत

छिंदवाड़ा एडीएम धीरेंद्र सिंह ने बताया कि "14 लोगों को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है. जिसमें 11 बच्चे परासिया के 2 बच्चे छिंदवाड़ा और एक चौरई का है. जबकि अभी 8 बच्चे एडमिट हैं, जिनमें 4 सरकारी अस्पताल में 1 एम्स है, जबकि 3 निजी अस्पतालों में भर्ती हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि परासिया में एक 2 साल की बच्ची योजिता ठाकरे की कब्र खोदकर शव निकालकर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

कब्र खोदकर निकाला जाएगा शव, होगा पोस्टमार्टम

योगिता ठाकरे का अंतिम संस्कार शनिवार को कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि मृत बच्ची के परिजनों ने कहा था कि पोस्टमार्टम होना चाहिए. इसके साथ ही मेडिकल दुकानों में ड्रग इंस्पेक्टर की टीम प्रतिबंधित दवाओं की जांच कर कार्रवाई कर रही है."

डिप्टी सीएम बोले कड़ी होगी कार्रवाई

इस मामले को बढ़ता देख कांग्रेस ने प्रदेस सरकार पर निशाना साधा है. जिस पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि "किसी को बचाने का सवाल ही खड़ा नहीं होता. सरकार मामले की जड़ पर जाएगी. दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि निर्माता कंपनी को क्लीन चिट कभी नहीं दी गई. लगातार सारी दवाइयां सारी सिरप की जांच तत्काल के लिए 1 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार को लिखा गया था.

प्रदेश में तुरंत सिरप को किया बैन

1 तारीख को उधर पत्र गया और जो इधर जो स्टॉक था, कोल्ड ड्रिंक सिरप का उसको जबलपुर में सील कर दिया था. तब तक यह कोल्डरिफ सिरप नहीं बिकेगी, जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती. जैसे ही रिपोर्ट आई, तो पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन कर दिया गया. इस घटना के बाद से कोई भी सिरप कहीं भी बेचने का प्रयास किया तो तत्काल उस फैक्ट्री के खिलाफ एफआईआर की और जिस डॉक्टर ने उसे प्रिसक्राइव किया उसे सस्पेंड किया गया.

राजेंद्र शुक्ल बोले- अभी जिम्मेदारी निभाने का समय

डिप्टी सीएम ने कहा कि इस मामले में सरकार बहुत संवेदनशील है. यह परिस्थितियों क्यों निर्मित हुई है. उसकी जड़ में जाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. विपक्ष द्वारा डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि वह तो हमारी पार्टी जो तय करती है, हम वह करते हैं. अभी तो जिम्मेदारी के निर्वहन का समय है."

22 सितंबर को 3 बच्चों की मौत के बाद मामला आया सामने

अभी तक इस मामले की बात करें तो 22 सितंबर को सबसे ये मामले सामने आया था. जहां छिंदवाड़ा के परासिया विकासखंड में मामलू सर्दी जुकान और बुखार के बाद बच्चों का इलाज कराया गया. जहां कुछ वक्त के बाद उनमें किडनी इंफेक्शन की समस्या आई. छिंदवाड़ा के बाद इन बच्चों को नागपुर में एडमिट कराया गया. जहां जांच में किडनी इंफेक्शन होने की बात सामने आई थी. इस दौरान 3 बच्चों की मौत हो गई थी. जबकि बाकी बच्चे एडमिट थे.

3 से 9 फिर 14 पहुंची मौत की संख्या

यह संख्या बढ़ते-बढ़ते 9 पहुंची, इसके बाद शनिवार रात 10 बच्चों की मौत की जानकारी आई. वहीं रविवार यानि 5 अक्टूबर को एडीएम ने 14 बच्चों के मौत की पुष्टि की. मामले में अभी तक Coldrif और Nextro-DS सिरप को बैन कर दिया गया है. इलाज करने वाले सरकारी डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है. जबकि बाकि इस कंपनी से संबंधित बाकी दवाईयों और दूसरे सिरप की जांच की जा रही है. वहीं दिल्ली से आईसीएमआर (इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च) की टीम दो बार छिंदवाड़ा आकर पानी खाना-पीना सहित सिरप के सैंपल लेकर गई है.

