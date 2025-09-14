ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में बैकफुट पर नक्सली, सरेंडर की संख्या बढ़ी, जानिए टॉप नक्सली लीडर्स और आत्मसमर्पण के आंकड़े

जानिए टॉप नक्सली लीडर्स और आत्मसमर्पण के आंकड़े ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

04 दिसंबर 2021: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 4 दिसंबर को कम से कम 16 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (CPI-माओवादी) कार्यकर्ताओं ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया.

26 जनवरी 2021: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (CPI-माओवादी) के 24 कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया दिया. इनमें से 12 महिला कार्यकर्ता थीं. 3 महिलाओं पर तो 3 लाख रुपये का इनाम था.

07 जनवरी 2021: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल पुलिस स्टेशन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (भाकपा-माओवादी) के 14 कार्यकर्ताओं ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया.

छत्तीसगढ़ में बैकफुट पर नक्सली, सरेंडर की संख्या बढ़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

साल दर साल सरेंडर की संख्या बढ़ी: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की आत्मसमर्पण की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है. 2000 से 2024 तक कुल 16 हजार 780 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं. खासकर केंद्रीय गृहमंत्री के डेडलाइन के बाद नक्सली बड़ी संख्या में हथियार डाल रहे हैं. SATP के आंकड़ों के अनुसार जानिए-

छत्तीसगढ़ में बैकफुट पर नक्सली, सरेंडर की संख्या बढ़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

माओवादी संगठन को लगा बड़ा झटका: सरेंडर के बाद बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा था कि, सरेंडर करने से नक्सली संगठन काफी कमजोर हुआ है. अन्य सक्रिय माओवादियों को भी सरेंडर करने की आवश्यकता है. अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है. ऐसे में इस रिपोर्ट में जानिए टॉप नक्सली लीडर्स और सरेंडर से जुड़े अहम आंकड़े SATP के मुताबिक.

छत्तीसगढ़: नक्सलवाद खत्म करने की डेडलाइन के बाद से नक्सली बैकफुट पर हैं. लगातार मुठभेड़ में टॉप लीडर्स मारे जा रहे हैं. साथ ही गिरफ्तार हो रहे हैं. सुरक्षाबलों की ऐसी कार्रवाई को देखते हुए सरेंडर करने की संख्या भी बढ़ी है. हाल ही में छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में केंद्रीय कमेटी मेंबर सुजाता उर्फ कल्पना ने सरेंडर किया है.

27 फरवरी 2022: चार महिला कार्यकर्ताओं सहित 19 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (CPI-माओवादी) कार्यकर्ताओं ने सुकमा जिले के भेज्जी पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया.

20 मार्च 2022: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (भाकपा-माओवादी) के कम से कम 24 मिलिशिया सदस्यों ने सरेंडर किया. इनमें 10 महिला सदस्य शामिल हैं. सभी ने सुकमा जिले के किस्टाराम पुलिस स्टेशन क्षेत्र के पोटकापल्ली नवीन शिविर में हिंसा का रास्ता छोड़ा. 'पुना नरकोम' (नई सुबह-नई शुरुआत) अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया.

24 मार्च 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (भाकपा-माओवादी) के कम से कम 16 कार्यकर्ताओं, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं, ने सुकमा जिले में आत्मसमर्पण कर दिया. कई सशस्त्र माओवादियों पर 5 लाख तक का इनाम घोषित था. उनकी पहचान चिंतागुफा और पोलमपल्ली तोंगपाल निवासियों के रूप में हुई.

04 अगस्त 2023: भाकपा-माओवादी के 22 कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सरेंडर किया जिनमें 7 महिला कार्यकर्ता शामिल हैं. सभी ने सुकमा जिले में आत्मसमर्पण कर दिया.

09 दिसंबर 2023: सुकमा जिले में भाकपा-माओवादी के 20 कार्यकर्ताओं ने हथियार डाले. जिनमें 5 महिला कार्यकर्ता शामिल हैं.

24 अप्रैल2024: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (भाकपा-माओवादी) के 18 कार्यकर्ताओं ने, जिनमें तीन महिला कार्यकर्ता भी शामिल हैं दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ और पुलिस के सामने सरेंडर किया.

05 मई 2024: दंतेवाड़ा जिले में "लोन वर्राटू" (घर वापसी) अभियान के तहत, 35 नक्सलियों ने सरेंडर किया जिनमें 3 इनामी कार्यकर्ता भी शामिल थे.

29 जनवरी 2025: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले में कुतुल क्षेत्र के कम से कम 29 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी (भाकपा-माओवादी) कार्यकर्ताओं ने SP के सामने सरेंडर किया. 7 महिला भी शामिल.

02 जून 2025: CPI-माओवादी के सोलह कार्यकर्ताओं, जिन पर 25 लाख रुपये का सामूहिक इनाम घोषित था, ने सुकमा जिले में आत्मसमर्पण कर दिया.

सरेंडर करने के लिए छत्तीसगढ़ की नीति: छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए नई पुनर्वास नीति-2025 लागू की है. पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. सरेंडर करने पर 50 हजार की प्रोत्साहन राशि के साथ कई सुविधाएं दी जा रही हैं. वित्तीय सहायता के अलावा शिक्षा, रोज़गार और सुरक्षा प्रदान किया जा रही.

18 नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना: ये शिविर विकास परियोजनाओं को सुरक्षा दे रहे हैं. बीजापुर जिले के नांबी, एटेपाल, पुसनार में, सुकमा जिले के पोटाकपल्ली, डब्बाकोंटा, एलमागुंडा, पेडमेल, कुंदेड़ में, बस्तर जिले के चांदामेटा और कांटाबांस में, दंतेवाड़ा जिले के हिरोली, कामलूर में कोंडागांव जिले के कुएंमारी, कुदुर में, नारायणपुर जिले के ढोढरीबेड़ा और कांकेर जिले के पधारगांव, अर्रा और चिलपरास में स्थापित किए गए हैं.

भारत के टॉप नक्सली जानिए: भारत में कई कुख्यात माओवादी नेताओं पर भारी भरकम इनाम घोषित है. इनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ मुठभेड़ में मारे गए और कुछ प्राकृतिक कारणों से मौत का शिकार हुए.

गणपति: भाकपा (माओवादी) के पूर्व महासचिव गणपति पर 2.52 करोड़ रुपये का इनाम था. उन्होंने नवंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया था.

भाकपा (माओवादी) के पूर्व महासचिव गणपति पर 2.52 करोड़ रुपये का इनाम था. उन्होंने नवंबर 2018 में इस्तीफा दे दिया था. माडवी हिडमा: सबसे खूंखार माओवादी नेता, सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य, 1 करोड़ रुपये का इनाम.

सबसे खूंखार माओवादी नेता, सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सदस्य, 1 करोड़ रुपये का इनाम. किशनदा उर्फ प्रशांत बोस: 1.47 करोड़ रुपये का इनाम. नवंबर 2021 में झारखंड में पत्नी के साथ गिरफ्तार.

1.47 करोड़ रुपये का इनाम. नवंबर 2021 में झारखंड में पत्नी के साथ गिरफ्तार. नंबाला केशव राव उर्फ बसवराज: 1.50 करोड़ रुपये का इनाम था. 21 मई 2025 को मुठभेड़ में मारे गए.

1.50 करोड़ रुपये का इनाम था. 21 मई 2025 को मुठभेड़ में मारे गए. जयाराम रेड्डी (चलपति/अप्पा राव): 1 करोड़ रुपये का इनाम था. जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मारे गए.

प्राकृतिक कारणों से मरे माओवादी नेता