ETV Bharat / bharat

100 रूपये की रिश्वत का आरोप, 39 साल बाद आया फैसला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी को किया बरी

साल 1986 में जागेश्वर प्रसाद अवधिया पर घूस का आरोप लगा. करीब 39 साल बाद इस केस में फैसला आया है.

Chhattisgarh High Court Bilaspur
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: साल 1986 उस समय छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला मध्यप्रदेश के अहम शहरों में गिना जाता था. यहां पर जागेश्वर प्रसाद अवधिया मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में बिल असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत थे. जागेश्वर प्रसाद अवधिया पर साल 1986 में 100 रुपये की घूसखोरी का आरोप लगा. मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी अशोक कुमार वर्मा से ने जागेश्वर प्रसाद अवधिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने बकाया वेतन का बिल पास कराने के लिए 100 रुपए के रिश्वत की मांग की.

लोकायुक्त ने की थी कार्रवाई: अशोक कुमार वर्मा की शिकायत पर लोकायुक्त ने आरोपी जागेश्वर प्रसाद अवधिया के खिलाफ जाल बिछाया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का दावा किया. ट्रायल कोर्ट ने इसी आधार पर दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी.

Chhattisgarh High Court Decision
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला (ETV BHARAT)

हाईकोर्ट में पहुंचा केस: सजा के बाद जागेश्वर प्रसाद अवधिया ने हाईकोर्ट में अपील की. केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि रिश्वत की मांग और स्वीकृति को लेकर पुख्ता सबूत मौजूद नहीं हैं. गवाहों के बयानों में विरोधाभास पाया गया. एक जगह 100 रुपए के एक नोट की बात आई तो दूसरी जगह दो पचास-पचास रुपये के नोट का जिक्र था. हाईकोर्ट में इसके अलावा ट्रैप टीम की कार्रवाई पर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला. हाईकोर्ट की सुनवाई में यह बात भी सामने आई कि ट्रैप टीम दूरी पर खड़ी थी और उन्होंने पूरी बातचीत या लेन-देन को सीधे तौर पर नहीं देखा.

Information in CG High Court
केस से जुड़ी जानकारी (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसले के आदेश में क्या कहा ?: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि केवल नोटों की बरामदगी से ही भ्रष्टाचार का अपराध साबित नहीं होता है. जब तक मांग और स्वीकारोक्ति के पुख्ता सबूत न हों, तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता. इसी आधार पर कोर्ट ने जागेश्वर प्रसाद अवधिया को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. कोर्ट ने साफ किया कि सबूतों की कमी के कारण ट्रायल कोर्ट का फैसला टिक नहीं सकता.

मनेंद्रगढ़ गोलीकांड पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सभी आठों आरोपियों को सुनाई सजा

नेशनल हाइवे में मवेशियों की मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, कहा- "काऊ कैचर क्या सिर्फ दिखावे के लिए"

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा युक्तियुक्तकरण मामला, महासमुंद की शिक्षिका के आदेश पर दस दिन का स्टे

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIPUR 100 RUPEES BRIBERY CASEछत्तीसगढ़ हाईकोर्टजागेश्वर प्रसाद अवधियामध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगमCHHATTISGARH HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.