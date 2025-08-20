ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार: शपथ ग्रहण से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे विधायक - CHHATTISGARH CABINET EXPANSION

साय कैबिनेट में 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी.

Chhattisgarh Cabinet expansion
साय कैबिनेट में 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 20, 2025 at 10:34 AM IST

दुर्ग: साय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खबरों के बीच विधायक गजेंद्र यादव आज दुर्ग के विद्युत नगर स्थित गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के साथ पूजा-अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद लिया. इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र यादव जिंदाबाद और गजेंद्र यादव मंत्री बने के नारे लगाए. कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र यादव को बुके और मालाएं भेंट कर सम्मानित किया. मौके पर गजेंद्र यादव ने कहा कि उनको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो उसे पूरी मेहनत और लगन से पूरा करेंगे.

इन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा

गजेंद्र यादव

  • 1978 में हुआ गजेंद्र यादव का जन्म.
  • शुरुआती पढ़ाई लिखाई दुर्ग में हुई.
  • एमए तक की पढ़ाई PTRSU रायपुर से की.
  • यादव समुदाय के नेता माने जाते हैं गजेंद्र यादव.
  • 2023 विधानसभा चुनाव में गजेंद्र यादव बने विधायक.
  • गजेंद्र ने कांग्रेस के अरुण वोरा को हराया.

गुरु खुशवंत साहेब

  • गुरु खुशवंत साहेब आरंग से बीजेपी के विधायक हैं.
  • 2023 में शिवकुमार डहरिया को हराकर विधायक बने.
  • चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हुए थे शामिल.
  • गुरु खुशवंत साहेब की सतनामी समाज में गहरी पकड़.
  • सतनामी समाज के धर्मगुरु और प्रमुख नेता हैं गुरु खुशवंत साहेब.
  • गुरु खुशवंत साहेब ने की है एमटेक की पढ़ाई.
  • वर्षों से समाज सेवा में रहें हैं सक्रिय.
  • कुल संपत्ति : लगभग ₹2.08 करोड़.
  • देयता (ऋण) : लगभग ₹1.25 करोड़.
  • आपराधिक प्रकरण : कोई मामला दर्ज नहीं.

राजेश अग्रवाल

  • राजेश अग्रवाल अंबिकापुर से बीजेपी के विधायक हैं.
  • विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराया.
  • 94 वोटों से टीएस सिंहदेव को दी थी शिकस्त.
  • साल 2018 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल.
  • साल 2023 में पहली बार बने विधायक.
  • राजेश अग्रवाल व्यवसाय से जुड़े रहे हैं.
  • शुरुआती शिक्षा भोपाल में हुई.
  • राजेश अग्रवाल के पिता का नाम चांदीराम अग्रवाल है.
  • राजेश अग्रवाल के पास कुल 10 करोड़ रुपये की संपत्ति है.
  • उनके खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है.

