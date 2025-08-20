रायपुर: विष्णु देव साय मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया. 3 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. शपथ लेने वालों में गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव का नाम शामिल है. राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका ने तीनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. शपथ लेने के बाद तीनों नए मंत्रियों ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ और देश के विकास के लिए काम करेंगे. राज्यपाल और सीएम ने तीनों नए मंत्रियों को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी.

छत्तीसगढ़ कैबिनेट का विस्तार: लंबे वक्त से विष्णु देव साय सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही थी. बीते दिनों सीएम ने खुद कहा कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा. तय समय के मुताबिक आज राजभवन में सुबह साढ़े दस बजे विधायक गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई.

छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल का विस्तार (ETV BHARAT)

राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग: मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल को सौंपी है. राजेश अग्रवाल को विभागीय मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सीएम के पास जो विभाग पहले से थे उन विभागों की जिम्मेदारी अब मंत्री राजेश अग्रवाल निभाएंगे. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय के पास पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग था. अब इन विभागों की महती जिम्मेदारी मंत्री राजेश अग्रवाल के कंधों पर होगी.

गजेंद्र यादव को शिक्षा विभाग: दुर्ग से आने वाले बीजेपी विधायक गजेंद्र यादव के कंधों पर अब राज्य की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी होगी. बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद इस विभाग की जिम्मेदारी सीएम के पास थी. विपक्ष लंबे वक्त से स्कूली शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमले करता रहा है. विपक्ष को जवाब देने के लिए गजेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव के पास जो जिम्मेदारी थी वो भी अब गजेंद्र यादव को दे दी गई है.

गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी: युवा और तेजर्रार नेता गुरु खुशवंत साहेब को कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. जो केंद्र और राज्य सरकार के विकास योजना की सबसे बड़ी चुनौती भी रही है. छत्तीसगढ़ में इसके पूरा नहीं होने पर बड़ा सवाल भी रहा है. युवाओं को कुशल बनाने की जिम्मेदारी अब युवा नेता गुरु खुशवंत साहेब के पास है. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा और रोजगार जो इससे पहले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के पास थे वह भी गुरु खुशवंत साहेब को दिया गया है. अनुसूचित जाति विकास विभाग की जिम्मेदारी जो पहले राम विचार नेताम के पास थी, उनसे लेकर अब उस विभाग की जिम्मेदारी गुरु खुशवंत साहेब को दी गई है. वही कौशल विकास विभाग जो मुख्यमंत्री के पास था उसकी जिम्मेदारी इनके ही कंधों पर होगी.

नए मंत्रियों को मिले विभाग

राजेश अग्रवाल: पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य का मंत्री बनाया गया.

पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य का मंत्री बनाया गया. गजेंद्र यादव: स्कूली शिक्षा ग्राम उद्योग विधि एवं विधायी कार्य मंत्री बनाया गया.

स्कूली शिक्षा ग्राम उद्योग विधि एवं विधायी कार्य मंत्री बनाया गया. गुरु खुशवंत साहेब: कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार अनुसूचित जाति विकास का मंत्री बनाया गया.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार अनुसूचित जाति विकास का मंत्री बनाया गया.

छत्तीसगढ़ मे पहली बार 14 मंत्री: छत्तीसगढ़ में पहली बार 14 मंत्री बनाए गए हैं. छत्तीसगढ़ में इसके पहले जो भी सरकारें बनी उनमें अधिकतम मंत्रियों की संख्या 13 ही रखी गई. लेकिन इस बार 14 मंत्री सरकार में शामिल किए गए हैं. लंबे वक्त से ये कयास लगाया जा रहा था कि साय सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा. विपक्ष लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर तंज भी कस रहा था.

क्या है जातीय समीकरण: मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है. कैबिनेट विस्तार के बाद सरकार ने सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के मंत्रियों को तरजीह दी है. वर्तमान समय में इस कैबिनेट में कुल 7 मंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर ST समाज से तीन मंत्री विष्णु देव साय कैबिनेट में आते हैं. एससी और सामान्य वर्ग से दो 2 मंत्री सरकार में हैं. जातिय एवं क्षेत्रीय संतुलन को साधने के जिस सियासी पैरामीटर को विष्णु देव साय कैबिनेट में रखा गया है. जातीय संरचना के अनुसार ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मंत्रीपद में दी गई है.

वैश्य समाज से आते हैं राजेश अग्रवाल: बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद वैश्य समाज का नेतृत्व किसी नेता को मंत्रिमंडल में लाकर देना था. ऐसे में राजेश अग्रवाल को वैश्य समाज से जोड़ा गया. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह भी है कि इन्हें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कद्दावर नेता और भूपेश बघेल सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंह देव को हराने का इनाम मिला है.

सियासी गुणा गणित में फिट बैठते हैं गजेंद्र यादव: गजेंद्र यादव को दुर्ग से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. जातीय समीकरण का पैरामीटर यहां साधने की कोशिश की गई है. माना यह भी जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में यादव फैक्टर को देखते हुए गजेंद्र यादव को मंत्री बनाया गया है. माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दुर्ग से देवेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया है. तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से एक यादव नेतृत्व दुर्ग से देना चाहती है, ताकि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ ही इस वोट बैंक को भी अपने खाते में लाया जाए. दूसरी रणनीति के तहत समझा जाए तो साहू समाज के बाद राज्य में यादव की संख्या सबसे अधिक है. इस समीकरण को साधने के लिए गजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है.

सतनामी समाज से आते हैं गुरु खुशवंत साहेब: गुरु खुशवंत साहेब सतनामी समाज के बड़े नेता माने जाते हैं. उनके पिता सतनामी समाज के सबसे बड़े गुरु हैं. दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी शामिल करना है ताकि भाजपा के यंग इंडिया फार्मूले को भी आगे रखा जा सके. गुरु खुशवंत साहेब युवा नेता हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है. जिससे भारतीय जनता पार्टी युवाओं को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है. दूसरी सबसे बड़ी बात यह है की सतनामी समाज को लेकर जिस तरह का वोट बैंक कांग्रेस के पास है, उसी तरह का वोट बैंक बीजेपी भी तैयार करना चाहती है. खासतौर से बलोदा बाजार में सतनामी समाज को लेकर बीते साल जिस तरह की घटना हुई थी इसमें डीएम और एसपी कार्यालय को आग लगा दिया गया था. आरोप था कि भीड़ का नेतृत्व देवेंद्र यादव ने किया था हालाकि ये जांच का विषय है और पुलिस उसकी छानबीन कर रही है. घटना के बाद सतनामी समाज का वोट कांग्रेस के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ माना जाता था, उसे भी साधने की एक बड़ी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है.

सीएम ने दी बधाई: शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम ने सभी नए मंत्रियों के साथ फोटो खिचवाया और कहा कि अब हम नए जोश के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करेंगे. सभी तीनों मंत्रियों ने भी अपने संदेश में कहा कि वो छत्तीसगढ़ और देश के विकास में अपना सर्वस्व योगदान देंगे. मंत्रियों ने ये दोहराया कि समाज हित में जो भी विकास के काम होंगे उसे प्राथमिकता के साथ पूरा करना उनका दायित्व होगा.

जश्न का माहौल: तीनों विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेते ही दुर्ग, आरंग और अंबिकापुर में जश्न का माहौल है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाच गाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. लंबे वक्त से अंबिकापुर, आरंग और दुर्ग के बीजेपी कार्यकर्ता अपने यहां से मंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे थे. कार्यकर्ताओं की ये मांग पूरी होने के बाद हर ओर जश्न का माहौल है.